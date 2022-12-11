Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

11 декабря, 15:30

Закарян считает, что с именем Малинина будут связаны большие перемены в фигурном катании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный агент Ари Закарян рассказал о состоянии американского фигуриста Ильи Малинина.

«Были разговоры о возможном снятии с соревнований, но он сказал, что будет участвовать. У него есть уникальный внутренний стержень, который в скором времени, я думаю, увидит весь мир. Столько лет находясь в фигурном катании и занимаясь со спортсменами разных народов и национальностей, я такого не встречал. Это уникальный человек. Ему только исполнилось 18 лет. Он еще много удивительных вещей успеет сделать, с его именем будут связаны большие перемены в мировом фигурном катании. Какие старты ему предлагали пропустить? Этап в Финляндии и финал, но он отказался. Правда сейчас он делает более лайтовый вариант в программе — он убрал на время четверной лутц. Но он по своей натуре победитель. Я знаю это, так как работал с такими фигуристами, как Женя Плющенко», — приводит слова Закаряна Metaratings.ru.

Он также заявил, что есть опасения от выступлений с травмами. По его словам, от этого никуда не деться и это будет зависеть от судьбы и подготовительного периода.

18-летний фигурист в финале «Гран-при» в Турине занял третье место (271,94). На счету Малинина две победы на этапах мирового «Гран-при».

Малинин признавался, что выступал в финале «Гран-при» с дискомфортом.

Источник: https://metaratings.ru/news/ari-zakaryan-malininu-predlagali-propustit-gran-pri-finlyandii-i-final-iz-za-travmy-no-on-otkazalsya-1436776/
Фигурное катание
Ари Закарян
Илья Малинин
6
3
Читайте также
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
Щербакову номинировали на премию ISU Skating Awards. Дадут ли ей награду?
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Закарян: «Малинин — гениальный спортсмен, у него очень сильный внутренний стержень»

Закарян: «Если зрители хотят проводить параллели между Трусовой и Малининым, это их личное дело»