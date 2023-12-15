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Фигурное катание

Сегодня, 15:25

Супруга Костомарова Домнина рассказала о том, что помогает фигуристу восстановиться

Виктория Кравченко
Роман Костомаров во время лекции в рамках просветительского марафона «Знание».
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Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что восстановлению мужа помогает всеобщая поддержка и любовь окружающих.

«Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно — его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью. И, конечно, я думаю, что вся страна ждала, когда же Рома выйдет на лед. Радостно, что он идет вперед. Его очень поддерживает всеобщая любовь», — сказала Домина.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.

Роман Костомаров
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