Супруга Костомарова Домнина рассказала о том, что помогает фигуристу восстановиться

Бронзовый олимпийский призер и супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что восстановлению мужа помогает всеобщая поддержка и любовь окружающих.

«Я очень рада, что новый виток жизни сейчас у Ромы проходит активно — его приглашают в качестве спикера на разные мероприятия, снимается документальный фильм про него, про нашу семью. И, конечно, я думаю, что вся страна ждала, когда же Рома выйдет на лед. Радостно, что он идет вперед. Его очень поддерживает всеобщая любовь», — сказала Домина.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Ранее Костомаров сообщил, что 17 декабря выйдет на лед на коньках.