Трусова сообщила, что смотрит за игрой Овечкина

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о разнице между хоккеем и фигурным катанием.

— Ты же в фигурных коньках?

— Да.

— Не было опции хоккейные взять или ты просто сама не захотела?

— Надо было сначала поучиться кататься.

— В хоккейных сложнее?

— Я просто не пробовала, поэтому не стала. Мне никто не предлагал в принципе. Но не знаю, сначала надо бы попробовать хотя бы.

— Почему восьмой номер?

— Такой дали.

— Знаете, что под ним играет Александр Овечкин? Следите за его игрой?

— Смотрю иногда, но не то что слежу.