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Фигурное катание

Сегодня, 13:01

Тарасова назвала правильным решение о смене программ Александры Трусовой

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением по поводу смены программ российской фигуристки Александры Трусовой после перехода в новый тренерский штаб.

«Вообще положено катать программу от того тренера, у которого ты катаешься. Сложно ли накатать программы за короткий срок? Одному человеку надо несколько месяцев, другому надо несколько дней, поэтому тут трудно говорить. То, что она покажет, мы увидим, просто нужно немножко терпения, все индивидуально», — цитирует Тарасову ТАСС.

Сегодня, 21 октября, стало известно, что хореограф Никита Михайлов поставил две новые программы Александре Трусовой.

Ранее девушка ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской в ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/sport/16119249
Фигурное катание
Александра Трусова
Татьяна Тарасова
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