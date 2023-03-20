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Сегодня, 14:08

Тарасова не видит проблемы в участии Дэвис/Смолкина в американских шоу

Дарья Алексеева
Корреспондент
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнение о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ледовом шоу в США.

«Почему вы за Смолкиным наблюдаете, он, что чемпион мира, Европы? Если у них есть такая возможность, они там тренируются, почему бы им там не выступать. Они что давали честное слово там не выступать?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступят на шоу Ice on fire в США, которое состоится 10 июня в городе Лисбург (штат Вирджиния).

Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
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