Тарасова не видит проблемы в участии Дэвис/Смолкина в американских шоу

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась мнение о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступят в ледовом шоу в США.

«Почему вы за Смолкиным наблюдаете, он, что чемпион мира, Европы? Если у них есть такая возможность, они там тренируются, почему бы им там не выступать. Они что давали честное слово там не выступать?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее сообщалось, что дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступят на шоу Ice on fire в США, которое состоится 10 июня в городе Лисбург (штат Вирджиния).