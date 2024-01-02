Тарасова заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на желание Яны Рудковской прокомментировать с ней фигурное катание.

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», — сказала Тарасова «СЭ».