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Фигурное катание

Сегодня, 18:33

Тарасова заявила, что не готова комментировать фигурное катание с Рудковской

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на желание Яны Рудковской прокомментировать с ней фигурное катание.

Ранее совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что хотела бы прокомментировать фигурное катание с Татьяной Тарасовой.

«Она что, комментатор? Она разве комментировала фигурное катание, разбирается в нем, педагог или тренер? Если ей нравится, как я комментирую, пусть слушает. Но я с ней работать не готова. С непрофессионалами я не готова работать», — сказала Тарасова «СЭ».

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Яна Рудковская
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