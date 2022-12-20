Тарасова: «Щербакова замечательно смотрится в роли ведущей. У нее все получится на новогоднем шоу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала выбор фигуристки Анны Щербаковой в качестве одной из ведущих новогоднего шоу на Первом канале.

«Аня — очень способная девочка. Ей все по силам, она замечательно смотрится в роли ведущей. Думаю, у нее все получится в рамках новогоднего шоу. Я бы не сравнивала Щербакову с Загитовой по разным причинам. Но очень хорошо, что наши фигуристы выходят за рамки обычных спортсменов и проявляют себя в других сферах. Они показывают, что фигуристы очень образованные, умные и харизматичные люди», — приводит слова Тарасовой Sport24.

15 декабря стало известно, что фигуристка номинирована на премию ISU Skating Awards. В январе 2023 года Щербакова будет выступать в Петербурге в шоу «Спящая красавица».