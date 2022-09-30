Тренер Минчук рассказал, когда Козловский и Бойкова вернутся к соревнованиям

Тренер российских фигуристов Дмитрия Козловского и Александры Бойковой Артур Минчук рассказал о том, когда пара вернется на лед.

Спортсмены пропустили контрольные прокаты кандидатов в сборную России, которые прошли 24 и 25 сентября, из-за травмы Козловского.

«Дима постепенно восстанавливается, с ногой у него все хорошо. Мы сейчас решаем, будут ли ребята на мемориале Панина-Коломенкина выступать, успеют ли подготовить две программы или одну.

Этапы распределили, как и международные Гран-при, чтобы три лучшие пары страны не пересекались между собой ни на одном из стартов, думаю, все довольны», — цитирует Минчука ТАСС.

Соревнования «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» состоятся в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября. Кроме того, Бойкова и Козловский заявлены к участию в двух этапах "Гран-при России".