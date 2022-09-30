Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:55

Тренер Минчук рассказал, когда Козловский и Бойкова вернутся к соревнованиям

Виктория Кравченко

Тренер российских фигуристов Дмитрия Козловского и Александры Бойковой Артур Минчук рассказал о том, когда пара вернется на лед.

Спортсмены пропустили контрольные прокаты кандидатов в сборную России, которые прошли 24 и 25 сентября, из-за травмы Козловского.

«Дима постепенно восстанавливается, с ногой у него все хорошо. Мы сейчас решаем, будут ли ребята на мемориале Панина-Коломенкина выступать, успеют ли подготовить две программы или одну.

Этапы распределили, как и международные Гран-при, чтобы три лучшие пары страны не пересекались между собой ни на одном из стартов, думаю, все довольны», — цитирует Минчука ТАСС.

Соревнования «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» состоятся в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября. Кроме того, Бойкова и Козловский заявлены к участию в двух этапах "Гран-при России".

Источник: https://tass.ru/sport/15914981
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
«Доктор, не вижу... Отслоилась сетчатка». Памяти легендарного спортивного врача Мышалова
Луганское чудо. Киев умолял чемпиона о ничьей
Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия
Обращение Владимира Путина 30 сентября: время, место, тема выступления
Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Траньков ответил на вопрос о повестках в его группе

Авербух заявил, что Туктамышева справится с ролью Герды не хуже Медведевой