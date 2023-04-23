Трусова неожиданно вышла на лед в номере с участием Кондратюка

Российская фигуристка Александра Трусова неожиданно стала партнершей Марка Кондратюка в номере под композицию из «Лебединого озера» на заключительном шоу Евгения Плющенко в сезоне в карельской Кондопоге.



Во всех предыдущих шоу с Кондратюком в роли Черной лебеди выступала Вероника Жилина. На этот раз организаторы не объявили партнершу Кондратюка, и на льду неожиданно появилась Трусова. Решение стало экспромтом, Яна Рудковская представила его как эксклюзив специально для зрителей шоу в Карелии.

Ранее Трусова с трудом сделала тройной лутц на последнем шоу сезона.