Трусова сделала двойной выброс на шоу Плющенко в Москве. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова сделала несколько парных элементов на премьерном показе шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» в Москве, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Трусова сделала чисто двойной выброс риттбергер и несколько поддержек. Ни одного падения после первого часа шоу у нее нет. Партнером по элементам был ее тренер в «Ангелах Плющенко» Дмитрий Михайлов.

Премьера ледового шоу «Снегурочка» проходит в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее Трусова пропустила чемпионат России по фигурному катанию из-за высокой температуры. Соревнования прошли с 22 по 25 декабря в Красноярске.