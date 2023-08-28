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Сегодня, 13:54

Туктамышева рассказала, как решилась поплавать с акулами в Мексике

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о плавании в компании китовых акул во время поездки в Мексику этим летом.

«Сама в шоке, что решилась. До последнего думала, что не прыгну, но это было абсолютно не страшно. Там была самая мирная из всех акул, поэтому я абсолютно не боялась, что может что-то произойти. Эмоций доставило огромное количество», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, чемпионкой Европы (2015) и бронзовым призером европейского первенства (2013).

Фигуристка тренируется под руководством 82-летнего российского специалиста Алексея Мишина.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-572598-tuktamysheva-rasskazal-kak-reshilas-poplavat-s-akulami-v-meksike
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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