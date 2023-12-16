Туктамышева сообщила, что не выступит на юбилейном шоу Авербуха

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не сможет принять участие в юбилейном шоу серебряного призера Олимпийских игр Ильи Авербуха из-за проблем со здоровьем.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья... Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства», — написала спортсменка в своем Telegram-канале.

Гала-шоу в честь 50-летия Авербуха пройдет 17 декабря в Москве. В нем примут участие Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

В октябре Туктамышева объявила о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу. Однако 26-летняя спортсменка продолжает кататься и выступать в ледовых шоу. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. Также она побеждала в финале «Гран-при» сезона-2014/15 и выигрывала чемпионат России в 2013 году.