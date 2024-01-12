Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о возобновлении тренировок.

Спортсменка объявила о приостановке карьеры в октябре 2023 года.

«Я начала тренировки. У меня закончились все шоу. Начинаю восстанавливать тройной аксель. Былы одна не совсем удачная попытка. Но у меня есть еще пять дней для того, чтобы отработать тройной аксель до конца. Верьте в меня», — заявила фигуристка в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее тренер Алексей Мишин заявил, что Туктамышева может выступить на чемпионате России по прыжкам. Турнир пройдет с 20 по 21 января в Москве.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года.