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Фигурное катание

27 марта, 11:10

Ученица Тутберидзе Двоеглазова объяснила, почему пропустила прыжковый чемпионат

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что приняла решение пропустить чемпионат России по прыжкам 2024 года, так как ее начала тревожить травма ноги.

«Честно, было обидно, это была очень нелепая травма, можно было предотвратить ее с какой-то стороны. Я уже чувствовала, что у меня болит нога. У меня хорошо прошла тренировка, я подумала: «Ладно, не поедем к врачу». Через два дня я поняла, что все, не могу больше. Где-то за неделю до турнира меня начала опять тревожить нога, это же может быть из-за перегрузки, из-за того, что погода меняется, все факторы влияют. С тренерским штабом решили, оглядываясь назад, что лучше сейчас немного отсидеться», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

В 2023 году Двоеглазова была вынуждена пропустить юниорские первенство России и финал «Гран-при» страны из-за травмы ноги.

В 2024 году 15-летняя фигуристка одержала победу в финале «Гран-при России» среди юниоров. По сумме двух программ она набрала 232,23 балла. Второе место в турнире заняла Маргарита Базылюк, третье — София Дзепка.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
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