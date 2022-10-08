Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о своем любимом прыжке

Ученик тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Даниил Самсонов рассказал о своем любимом прыжке.

— Какой ваш любимый прыжок?

— Мне нравится лутц, флип и сальхов. Тулуп — вообще не мой прыжок, но все равно надо его учить, потому что многие спортсмены-мужчины прыгают четверной тулуп. А я не должен от них отставать. Не сказал бы, что у меня есть нелюбимые. Есть просто прыжки, которые у меня чуть хуже получаются. На тренировке мы работаем над всеми прыжками. Если есть задание прыгнуть тулуп — все прыгаем тулуп.

— Вы ездили на сборы в роли тренера. Это была разовая акция?

— У меня есть там знакомый тренер, меня пригласили помочь спортсменам из Казахстана. Если будут приглашать, я с удовольствием приеду, главное, чтобы это не мешало тренировочному процессу и соревновательному сезону. Это большая честь, что меня пригласили. Я сейчас заканчиваю 11-й класс и буду учиться на профессию тренера. В любом случае этот опыт мне поможет.

— В будущем вы видите себя в качестве тренера?

— Вижу себя связанным со льдом. Думаю, поскольку практически вся жизнь моя на льду, думаю, и в будущем так это и останется.

— А тренером вы видите себя как тренер-одиночник или готовы рискнуть в парах, танцах?

— Я бы не стал рисковать, не особо разбираюсь в танцевальных и парных элементах. Нацелен на одиночное катание. Но это уже в будущем, думаю, я надолго останусь в спорте.