В Госдуме считают, что Верховный суд Швейцарии намеренно затягивает дело Валиевой

Допинг
Сегодня, 15:11
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Верховный суд Швейцарии специально затягивает рассмотрение апелляции Камилы Валиевой по дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.
«Верховный суд Швейцарии специально затягивает этот процесс и будет стараться это сделать максимально. Они изначально все затянули на два года, хотя такие дела рассматриваются в течении месяца. Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?» — цитирует Журову РИА Новости.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.