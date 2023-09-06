В Италии подтвердили, что Грассль нарушил антидопинговые правила

В службе коммуникаций Национальной антидопинговой организации Италии прокомментировали новость о том, что итальянский фигурист Даниэль Грассль пропустил три допинг-теста перед уходом из группы российского тренера Этери Тутберидзе.

«Ваша информация верная, это действительно так. На данный момент решения, применять ли к Даниэлю санкции, нет. У него запросили объяснение», — цитирует ответ представителя организации РИА «Новости».

Итальянец тренировался в группе Тутберидзе с начала 2023 года. Он объявил об уходе 5 сентября.

21-летний Грассль является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года, победителем «Гран-при Великобритании» (2022), бронзовым призером «Гран-при Италии» (2021), а также четырехкратным чемпионом Италии (2019—2022).