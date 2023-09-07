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Фигурное катание

Сегодня, 00:41

Грассль опроверг информацию о пропуске трех допинг-тестов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль опроверг информацию о том, что пропустил 3 допинг-теста, нарушив антидопинговые правила.

«Не в курсе этой новости, мне было трудно жить одному в Москве, но я ничего не знаю о нарушении антидопинговых правил, эта новость не соответствует действительности. Я все еще катаюсь. Если бы меня дисквалифицировали, я бы не мог этого делать, но мне нужно спросить менеджера, ходит ли этот слух», — цитирует Agi Грассля.

21-летний итальянец тренировался в группе российского тренера Этери Тутберидзе с начала 2023 года до 5 сентября.

Даниэль Грассль. В Италии подтвердили, что Грассль нарушил антидопинговые правила
Фигурное катание
Даниэль Грассль
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В Италии подтвердили, что Грассль нарушил антидопинговые правила