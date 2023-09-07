Грассль опроверг информацию о пропуске трех допинг-тестов

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль опроверг информацию о том, что пропустил 3 допинг-теста, нарушив антидопинговые правила.
«Не в курсе этой новости, мне было трудно жить одному в Москве, но я ничего не знаю о нарушении антидопинговых правил, эта новость не соответствует действительности. Я все еще катаюсь. Если бы меня дисквалифицировали, я бы не мог этого делать, но мне нужно спросить менеджера, ходит ли этот слух», — цитирует Agi Грассля.
21-летний итальянец тренировался в группе российского тренера Этери Тутберидзе с начала 2023 года до 5 сентября.