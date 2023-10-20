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Фигурное катание

Сегодня, 16:40

В РУСАДА объяснили, почему интересы организации по делу Валиевой в CAS представляет британский юрист

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова объяснила, почему независимый юрист из Великобритании Грэм Артур продолжит представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы много лет уже работаем с Грэмом Артуром. Мы абсолютно доверяем его опыту и квалификации. Поэтому мы доверили ему представление РУСАДА в этом деле. Он также представляет наши интересы в делах других спортсменов. Рассматриваем вероятность, что он будет представлять интересы по делу о вопросе статуса соответствия РУСАДА», — сказала Логинова

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Камила Валиева
РУСАДА
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