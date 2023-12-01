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Фигурное катание

1 декабря, 23:02

Роднина: «Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это сейчас определить?»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, что думает о словах заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, заявившей, что фигурное катание в России на данный момент находится на очень хорошем уровне.

«Согласна, что фигурное катание у нас на хорошем уровне, но как это определить, когда нет международных соревнований? Сейчас мы не сильны как никогда. В чем оно сильное? Знаю, что нельзя называть себя сильным без соревнований. Конечно, для прогресса нужны международные соревнования», — цитирует Роднину Sport24.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-601064-rodnina-soglasna-chto-figurnoye-kataniye-u-nas-na-khoroshem-urovne-no-kak-eto-opredelit-v-chem-ono-silnoye
Фигурное катание
Ирина Роднина
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