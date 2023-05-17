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Фигурное катание

17 мая, 10:31

Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в «Лужниках»

Виталий Косик
Корреспондент
Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Встреча состоится 1 июля, начало — 14.30 мск.

Там же пройдет московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

В 2022 году на Дне московского спорта Загитова провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.

Источник: https://day.moscow.sport
Алина Загитова
Софья Великая
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