Загитова и Великая проведут показательный поединок по фехтованию в «Лужниках»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Встреча состоится 1 июля, начало — 14.30 мск.

Там же пройдет московский турнир по фехтованию и мастер-класс Великой.

В 2022 году на Дне московского спорта Загитова провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

20-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.