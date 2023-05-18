Загитова сообщила, что заболела в день своего рождения

Российская фигуристка Алина Загитова в Telegram-канале сообщила, что заболела в день своего рождения. Сегодня спортсменке исполняется 21 год.

«Всем привет! Все спрашивали, куда я пропала. Я никуда не пропала, просто я чуть-чуть приболела. И в последние два дня мои друзья — лекарства. Самые лучшие друзьяшки. Но я сейчас пытаюсь как-то встать и собраться. Скажите, пожалуйста, как это быстро сделать?» — сказал Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Загитова не выступала с декабря 2019 года, когда она заняла 6-е место в финале Гран-при. Через несколько дней она объявила о приостановке профессиональной карьеры.