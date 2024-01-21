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Фигурное катание

Сегодня, 19:00

Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам: «Единственные соревнования в мире!»

Тарасова отметила уникальность чемпионата России по прыжкам
Татьяна Каширина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от командного чемпионата России по прыжкам-2024.

«Соревнования мне очень понравились. Это наши соревнования и они единственные в мире. Они, как никакие другие, показывают нам перспективу развития прыжков в фигурном катании, а прыжки, как мы знаем, являются основными элементами. Мне понравились все участники, которые предлагали нам посмотреть многооборотные и изумительные комбинации каскада прыжков», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Команда Козловского набрала 382,95 балла и выиграла соревнования. В активе команды Галлямова — 330,06 балла.

Татьяна Тарасова
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