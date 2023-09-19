Биография Евгении Медведевой: карьера и жизнь после спорта

История двукратной чемпионки мира и Европы.

Евгения Армановна Медведева

Дата рождения: 19 ноября 1999

Место рождения: Москва

Вид спорта: фигурное катание

Серебряный призер Олимпийских игр-2018 Евгения Медведева не делала официального заявления о завершении карьеры, но де-факто прекратила соревновательную деятельность. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России выступила с короткой программой и была вынуждена сняться с произвольной из-за сломанных коньков.

С тех пор Медведева появлялась на льду только в рамках различных ледовых проектов и шоу. Евгения лишь принимала участие в турнире по шоу-программам в 2023 году, где не смогла войти в число призеров. При этом фигуристка в настоящее время ведет достаточно успешную медийную деятельность. Ее часто приглашают в различные проекты, в том числе и не связанные с фигурным катанием.

Детство и юность Евгении Медведевой

Будущая фигуристка родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Ее мама, Жанна Девятова, до 15 лет была фигуристкой, но была вынуждена завершить карьеру из-за травмы. После она работала ассистентом на киностудии «Союзмультфильм», где и встретила отца Евгении, Армана Бабасяна, который там же занимал должность ассистента художника.

В детстве Медведева была достаточно активным ребенком. Со слов папы, за дочкой всегда был нужен присмотр. «Для Жени, по-моему, вся квартира была игрушкой. Она была очень активной. Ей интересны были все шкафчики, коробочки — словом, за дочкой был нужен глаз да глаз», — рассказал Арман Бабасян в интервью «МК».

Поэтому неудивительно, что родители решили отдать девочку в спорт. В возрасте трех с половиной лет мама впервые привела Евгению на лед. Папа целиком и полностью поддержал решение супруги. Первое время Медведева тренировалась на стадионе «Юных пионеров», а затем перешла в ЦСКА.

Фото из соцсетей Евгении Медведевой

Национальность Евгении Медведевой и смена фамилии в биографии

Фигуристка называет себя русской. Хотя какое-то время Медведева скрывала свои армянские корни и даже намекала на французское происхождение. Об этом Евгения рассказала в 2016 году в ходе общения с болельщиками онлайн. «Моя фамилия — Медведева. Где вы слышали, что у меня была фамилия Бабасян? Я только Медведева, национальность у меня русская, и родом я из Москвы. Всё. Отчество? У меня очень красивое отчество — Армановна. Арман — это французское имя. Я Армановна, значит, у меня французское отчество», — говорила Медведева.

Позднее фигуристка перестала скрывать свои связи с Арменией. Отец Медведевой — армянский бизнесмен. Об этом Евгения рассказала в марте 2018 на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». «Начну с того, что кровь никто не переливал. У меня отец армянин. Но с армянской культурой я не так близко знакома», — отметила фигуристка.

Евгения от рождения и на своих первых соревнованиях носила армянскую фамилию отца — Бабасян. Однако затем она приняла решение сменить ее — так и стала Медведевой. Спортсменка взяла девичью фамилию своей бабушки. Отец фигуристки заявил, что особых причин на это не было — просто решили, что так будет лучше. И добавил, что все произошло с его одобрения.

«Смена фамилии произошла исключительно с моего согласия, и на тот момент это решение было правильным. Искать какие-то причины или жуткие истории бессмысленно. Их просто нет! Надеюсь, мне удастся раз и навсегда закрыть эту тему», — заявил Арман «МК».

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Спортивная карьера Евгении Медведевой

Первыми тренерами Медведевой стали Любовь Яковлева и Елена Селиванова. Спустя несколько лет, когда фигуристке было восемь, она попала в группу Этери Тутберидзе. Для достижения результатов Евгении приходилось прилагать немало усилий. По словам самой спортсменки, у нее не было таланта к фигурному катанию. Поэтому добиться успеха она могла только упорным трудом.

«Сколько я с тренерами разговаривала, не только с Этери Георгиевной (Тутберидзе), все напрямую говорят: нет физических данных. У меня мышечная масса не нарастает. Если нарастает, то еле-еле. Не только всю еду заменить белковым коктейлем нужно, а душ им принимать. У меня нет растяжки от природы, нет природного прыжка, мне нужно всему этому учиться. Могло бы быть легче, но я не знаю, было бы легче, если бы я все это имела. И ценила бы я все это, если бы у меня были природные данные», — отметила Медведева в одном из эфиров в социальных сетях.

<br>

Также фигуристка рассказала: «Наверное, мой талант — это трудолюбие. Это не только моя заслуга, но и заслуга Этери Георгиевны, мамы, бабушки. Бабушка со мной ездила лет до 15 и на каток, и на соревнования. Там, где надо, бабуля у меня кремень. Меня пинала, за что большое ей спасибо».

Работа с Этери Тутберидзе

Медведева вошла в состав сборной России по фигурному катанию спустя четыре года после начала сотрудничества с Этери Тутберидзе. Спустя еще два года Евгения смогла дебютировать по юниорам на международном уровне. Это произошло в сезоне 2013/2014.

Медведева одержала победы на этапах «Гран-при» среди юниоров, завоевала бронзу в финале серии и на мировом первенстве. И год спустя фигуристке уже не было равных на юниорском уровне. Также Евгения впервые сумела подняться на пьедестал чемпионата России, пропустив вперед лишь Елизавету Туктамышеву и Елену Радионову.

С сезона 2015/2016 Медведева перешла на взрослый уровень и начала свою знаменитую серию побед. С ноября 2015 года Евгения никому не проигрывала два года, сумела дважды выиграть финал «Гран-при» среди взрослых и стать двукратной чемпионкой мира и Европы.

Медведева усилила увлечение прыжками с руками наверх. Данную манеру ввел американский фигурист Адам Риппон, в честь которого такой ход и начали называть «риппон». Но после выдающихся прокатов россиянки другие фигуристки начали массово пробовать прыгать с руками наверх.

Евгения стала первой фигуристкой, которой удалось выиграть взрослый чемпионат мира спустя год после триумфа на юниорском. Также фигуристка — первая и пока единственная россиянка, которой удалось защитить титул на мировом первенстве. Спортсменка подошла к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане в статусе одной из главных фавориток.

Однако подготовка Медведевой к главному в жизни старту вышла тяжелой. В первой половине олимпийского сезона фигуристка выиграла все старты, но была вынуждена сняться с финала «Гран-при» и пропустить чемпионат России из-за стрессового перелома ноги. На европейском первенстве Евгения уступила золото молодой ученице своего тренера Алине Загитовой.

На Олимпиаде Медведева завоевала серебро как в командном первенстве, так и в личном. Она уступила все той же Загитовой, которая катала более сложную произвольную программу с каскадом из категории ультра-си — лутц-риттбергер. Также Алина все прыжковые элементы исполняла во второй половине программы, что принесло ей надбавку по судейской системе тех лет. Фигуристок разделило всего 1,31 балла.

Евгения Медведева и Этери Тутберидзе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Уход от Этери Тутберидзе

Под руководством Этери Тутберидзе Медведева достигла больших высот. Она стала первой в истории женского одиночного фигурного катания, кому удалось преодолеть порог в 80 баллов в короткой программе, 160 баллов в произвольной и 240 по сумме баллов. Всего Евгения четыре раза обновляла мировые рекорды в обоих видах программ, и еще три раза — по общей сумме.

Но в мае 2018 года Медведева сообщила об уходе от своего тренера после 11 лет сотрудничества. Первые слухи были сразу после завершения Олимпиады, однако фигуристка решительно их опровергла. «Новость, которую я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!» — говорила тогда Евгения официальному сайту ФФККР.

В конечном итоге Этери Тутберидзе сообщила в эфире Первого канала, что узнала об уходе своей ученицы из СМИ.

«Слухи уже нагнетались. Я писала Жене — ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы». Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на СМС и звонки, наверное, неизбежно», — заявила тренер.

Вскоре Медведева подтвердила слухи, при этом заверив, что менять спортивное гражданство не планирует. «Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса. Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать», — заявила Медведева ФФККР.

Разрыв с тренером и переход вызвал огромный резонанс в спортивном мире. К тому же в репликах Медведевой и Тутберидзе чувствовались нотки взаимной обиды друг на друга. Сначала Этери Георгиевна намекнула, что не получила слов благодарности от бывшей ученицы.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я ее увидела не на «Гран-при», а все-таки у нее хватило совести прийти и подарить мне цветы, я не знаю, сказать спасибо. Это первое. А второе, к сожалению, в общем-то эта ситуация для меня уже не новая. Я встречалась со своими спортсменами, которые уходили. Ну поэтому я себя морально, наверное, к этому приготовила», — говорила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Затем тренер дала понять, что уход фигуристки-чемпионки связан с результатами Олимпиады-2018: «Были разговоры, что она не принимала результаты Олимпиады. Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла. Она — моральный лидер. Это хорошо. Второго места для нее нет».

Позже в дело вступила сама Медведева и заявила о предательстве бывшего тренера.

«Мое детство закончилось в 12 лет — спорт заставляет быстро взрослеть. Детство уходит, когда ты набираешься жизненного опыта и натыкаешься на такие препятствия, как предательство. Они нас учат и помогают взрослеть. Самое сложное в периоде взросления — осознать, что человек, который тебе помогает, не всегда за тебя и работает для своей выгоды», — рассказала Евгения Elle.

На соревнованиях Медведева и Тутберидзе не здоровались и не общались. Буквально не смотрели в сторону друг друга.

Евгения Медведева и Брайан Орсер. Фото Ксения Нуртдинова

Сотрудничество с Брайаном Орсером

Впервые на контакт с канадским специалистом Медведева вышла еще в апреле 2018 года — за месяц до официального объявления о переходе. Брайан Орсер рассказал изданию The Icenetwork, что 2 апреля 2018 года получил СМС от фигуристки: «Я был ошарашен и тут же позвонил своей помощнице Трэйси Уилсон и выпалил: «Ты ни за что не поверишь!»

Уже в июне Евгения переехала в Канаду и попыталась начать новую жизнь. На первых выступлениях спортсменка даже появилась с новой прической — челкой. Занятия с новым тренерским штабом были, по словам Медведевой, более душевными.

«В Торонто все очень сильно отличается от Москвы. И рабочий процесс тоже. Меньше времени на каждую тренировку, но больше самих сессий. В России у меня было две тренировки по полтора часа. Здесь тренировки короче, но их больше. И это даже тяжелее, чем я думала. Но работа с Брайаном Орсером очень позитивна. Он постоянно пытается успокоить тебя, и все проходит очень мирно», — сказала Медведева в интервью YouТube-каналу John Wilson Blades.

Однако новый сезон начался для Евгении непросто. Фигуристка выступала не самым удачным образом: она завоевала бронзу на этапе «Гран-при» в Канаде и стала лишь четвертой во Франции. Медведева не сумела отобраться в финал серии, а на чемпионате России стала только седьмой. В итоге фигуристка не вошла в состав национальной сборной на первенство Европы, но победа в финале Кубка страны помогла ей получить путевку на чемпионат мира в Сайтаму. Там Медведева завоевала бронзу и сумела закончить сезон на позитивной ноте.

Завершать карьеру Евгения не планировала, и в сезоне 2019/2020 фигуристка продолжила выступления. Однако больших успехов не достигла: стала пятой на этапе «Гран-при» в Канаде и второй — на «Гран-при России». На чемпионате страны Медведева выступила только с короткой программой и шла на промежуточном пятом месте. Но фигуристка была вынуждена сняться с произвольной из-за поломки коньков.

Подготовку к следующему сезону Медведева не смогла провести полноценно из-за пандемии. Она продолжала тренировки с Орсером, при этом физически находилась в Москве. Сначала Евгения давала мастер-класс в Мехико, а затем отправилась на шоу в Японию. Из-за коронавируса все спортивно-массовые мероприятия были отменены, и фигуристка решила вернуться в Россию.

Для подготовки к новому сезону Медведева должна была вновь поехать в Канаду, где ее ждал Орсер. Но так как у Евгении не было статуса резидента этой страны, она никак не могла туда прилететь. В итоге фигуристку приютили на катке в ЦСКА. Так двукратная чемпионка мира и Европы и готовила новые программы — общаясь с тренерским штабом дистанционно. При этом ей помогали Елена Буянова и Татьяна Тарасова.

На контрольных прокатах Медведева выступала в гордом одиночестве — ее тренер присутствовал по видеосвязи. И ситуация в мире подтолкнула Евгению вновь пойти на смену тренировочной группы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение к Этери Тутберидзе

Еще на контрольных прокатах внимательные болельщики обратили внимание на интересный момент: после выступления Медведевой с произвольной программой ей аплодировала Этери Тутберидзе. Это было очень неожиданно, ведь все вокруг знали о натянутых отношениях между тренером и бывшей ученицей.

Но еще большее удивление публика испытала, когда спустя несколько дней стало известно о возвращении Евгении к Этери Георгиевне. Первым новость подтвердил заместитель начальника катка «Хрустальный» Эдуард Аксенов и глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Чуть позже сама Тутберидзе опубликовала пост в социальных сетях. «Без громких обещаний. Просто работаем», — написала тренер, добавив совместное фото с Медведевой.

Сама Евгения выразила благодарность канадскому специалисту. «Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат», — приводит сайт ФФККР слова спортсменки.

Однако на соревновательном льду Медведева больше не появилась.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Завершение карьеры

Медведева после возвращения к Этери Тутберидзе планировала участие в двух этапах Кубка России, но в итоге была вынуждена сняться с обоих — по медицинским показаниям. В ноябре 2020 года фигуристка заразилась коронавирусом и некоторое время провела в больнице. Она не смогла как следует подготовиться к чемпионату России и де-факто завершила карьеру.

В августе 2021 года Медведева сообщила о пропуске следующего сезона. Ее не включили в состав сборной России. Официального заявления о завершении профессиональной карьеры Евгения так и не сделала. Но в многочисленных интервью фигуристка неоднократно говорила, что прекратила соревноваться по состоянию здоровья.

«Я ведь не по собственной воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло. В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент просто физически уже не могла тянуть уровень. Поэтому приняла решение закончить с профессиональным спортом. Очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны — без них живется спокойнее», — приводит слова фигуристки Hello.

В марте 2023 года Медведева впервые за четыре года вышла на лед вне рамок шоу — на турнире по шоу-программам. Евгения показала номер, посвященный Олимпийским играм, на которых фигуристка стала второй. В программе спортсменка рассказала историю преодоления этой неудачи в своей карьере.

Медведева выступала под композицию «Высоко» исполнительницы Mia Boyka. Однако судьи не слишком высоко оценили программу фигуристки и поставили ее лишь на 14-е место.

Достижения

Двукратная чемпионка мира;

Победительница этапов и финала «Гран-при»;

Чемпионка мира среди юниоров;

Чемпионка России;

Победительница финала Кубка России;

Единственная фигуристка в истории, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне два сезона подряд;

Мастер спорта России международного класса;

Заслуженный мастер спорта России;

Кавалер ордена Дружбы;

Обладательница исторических мировых рекордов в произвольной программе и по сумме баллов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личная жизнь Евгении Медведевой

Долгое время Медведева ничего не говорила публично о поклонниках и возлюбленных. Однако известно, что она делилась этой составляющей своей жизни со своим тренером — Этери Тутберидзе. «Последняя спортсменка, которая со мной делилась личной жизнью, — Медведева. Я в это не влезаю», — рассказала тренер в интервью Первому каналу.

Сама Евгения предпочитала держать в секрете эту сферу жизни. «У меня сейчас очень много работы, поэтому представления о семье немножко размытые. Да и не думаю, что в 23 года, да еще и конкретно в моей жизненной ситуации, срочно нужно заводить семью. Но мужским вниманием я не обделена. Просто личная жизнь на то и личная, чтобы о ней поменьше рассказывать», — сказала Медведева 7days.

В 2023 году и эта составляющая жизни спортсменки-чемпионки стала явной. Сначала Евгению заметили в коридорах «Мегаспорта» в компании молодого человека. А затем фигуристка стала все чаще и чаще появляться с ним в публичном пространстве — пару замечали вместе на матчах «Динамо».

Избранником Медведевой стал фигурист Дмитрий Чигирев, выступающий в парном катании. В июне влюбленные отправились в совместный отпуск на Мальдивы. И там фигуристка уже не стала скрывать своих чувств — опубликовала романтический ролик, на котором позировала со своим парнем.

Медийная карьера Евгении Медведевой

После прекращения соревновательной деятельности Медведева ведет активную светскую деятельность. Она часто появляется на различных тусовках, ее приглашают на различные шоу и проекты. При этом фигуристка не осталась в стороне от фигурного катания — Евгения время от времени комментирует соревнования.

Медведева является амбассадором таких брендов, как Ozon, Nestle Fitness, INFLUENCE BEAUTY и другие. Евгения участвует в различных рекламных кампаниях: снималась в роликах для Pantene, Nike и других. Также фигуристка часто выступает в ледовых шоу и проводит мастер-классы — как на территории РФ, так и за ее пределами.

Медведева также периодически работает ведущей. В 2018 году она вместе с Алексеем Ягудиным вела проект «Ледниковый период. Дети». В январе 2023 года ее пригласили стать ведущей шоу «Футбольное катание» для футбольного клуба «Динамо». А в апреле Евгения стала вести прогноз погоды на телеканале ТНТ.

В некоторых проектах Медведева участвовала в качестве гостя — таких как Comedy Club, «Суперлига», «Кондитер». Также Евгения была участницей передач «Кто хочет стать миллионером?», «Вызов», «Маска» и многих других.

Евгения Медведева фотографируется с болельщиками «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Участие в «Ледниковом периоде» и связь Евгении Медведевой с Даней Милохиным

Медведева дважды участвовала в ледовом телепроекте «Ледниковый период». Оба сезона спортсменка начинала в паре с тиктокером Даней Милохиным. Их появление в программе в 2021 году вызвало интерес со стороны публики. Сама Евгения вместе с партнером также подогревала любопытство публики, которая гадала о личных взаимоотношениях пары.

Фигуристка в нескольких номерах целовалась с Милохиным. Однако позднее Медведева дала понять, что они с партнером просто друзья. Пара заняла третье место на проекте. В итоге организаторы «Ледникового периода» решили в новом сезоне вновь привлечь к участию Евгению в паре с Даней, которые запомнились публике своим обаянием и яркими номерами. Но тиктокер покинул проект спустя несколько выпусков из-за усталости.

В итоге Медведевой в экстренном порядке искали нового партнера. Пару ей составил актер Федор Федотов. Новый дуэт демонстрировал высокий уровень катания и артистизма и сумел занять второе итоговое место.

Даня Милохин и Евгения Медведева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Где живет Евгения Медведева

Фигуристка проживает в большом особняке в подмосковном Одинцове, который спортсменка приобрела в 2020-м в разгар пандемии. Сейчас Евгения живет здесь вместе с матерью и своими собаками — бабушки Медведевой не стало в 2021 году.

Интерьер особняка выполнен в классическом стиле — в бежевых и персиковых тонах.

В доме у Евгении есть собственный спортзал. На небольшом участке рядом с домом семья фигуристки посадила яблоню и туевые деревья. Все выполнено в японском стиле, что неудивительно — учитывая любовь Медведевой к японской культуре.

Евгения принимала участие в программе Первого канала «На дачу», где дизайнеры обустроили ей участок с зоной для гриля. При этом покупка дома получилась для спортсменки достаточно спонтанной.

«Самая дорогая моя покупка — это дом. Очень вовремя я его купила. Сработала чуечка. Делали ремонт в квартире — не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась и истерия с финансами тоже — зарабатывать негде. Я зашла в квартиру, посмотрела — там стройматериалы дорогие. А потом говорю: «Мам, а давай посмотрим по приколу сколько стоит дом. Зайдем на любой сайт», — рассказала фигуристка в программе «На дачу».

Также у семьи есть две квартиры в Москве, одна из которых появилась после участия Медведевой в Олимпийских играх.

Социальные сети

ВКонтакте

Twitter

Facebook*

Instagram*

Sina Weibo

Telegram

* Запрещены в РФ; соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.