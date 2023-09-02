Французскую звезду фигурного катания обвиняют в насилии над ученицей. Его звали в сборную России

У чемпиона мира Бриана Жубера большие проблемы с законом.

Французского тренера по фигурному катанию Бриана Жубера обвиняют в насилии. Бывшая суперзвезда — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы — уже давно на пенсии. Бывший соперник Евгения Плющенко вернулся в родной Пуатье и работает тренером в этом городе. При этом он востребованный специалист — к нему едут ученики со всей Европы. Среди его подопечных, например, лучшая фигуристка Франции последних лет Леа Серна. Впрочем, успешной карьере Жубера может прийти конец, поскольку теперь его подозревают в неподобающем поведении с учениками. И есть мнение, что против Бриана выступила как раз Серна.

Обвиняется в насилии над несовершеннолетней

Вы наверняка помните Бриана Жубера, если следили за фигурным катанием в нулевые. Харизматичный француз всегда выдавал интересные программы, и только недостатки в техническом наборе не позволяли ему выйти на новый уровень и обойти того же Евгения Плющенко. Тем не менее без медалей он не остался — три золотые награды чемпионатов Европы и одна победа на чемпионате мира вкупе с финалом «Гран-при» — очень достойный результат. Неудивительно, что и после завершения карьеры Жубер не забыт. Его приглашают в шоу, на важные мероприятия ИСУ и федерации ледовых видов спорта Франции. В конце концов он успешный тренер, ведь именно под его руководством в большой спорт вышла многократная чемпионка страны Леа Серна. Однако сейчас у Бриана серьезные проблемы — его обвиняют в систематическом насилии над учениками.

Об этом сообщает французское издание L'Obs со ссылкой на Французскую федерацию ледовых видов спорта (FFSG). «Мы получили отчеты о случаях насилия и открыли дисциплинарное дело, так как наша обязанность — реагировать на любые сигналы, — прокомментировала президент FFSG Гвенэлл Нури. — Другие отчеты были получены органом министерства спорта, расследующим случаи насилия. На данный момент проводится несколько расследований, административных и уголовных».

В связи с тем что в одном из инкриминируемых Жуберу эпизодов фигурирует несовершеннолетняя девушка, инцидентом занялись и полиция с прокуратурой. Сам Бриан все отрицает и уверяет, что никогда не переступал через допустимый предел в общении с учениками. «Признаюсь, я не веду себя идеально, но стараюсь изо всех сил, — объяснил он в интервью «Радио Франции». — Поймите, когда ты заряжен на результат, очень трудно понять, когда выходишь за пределы допустимого».

Фото Global Look Press

Кричал на родителей и делал неприличные намеки девочкам

Согласно информации L'Obs, Жубера обвиняют в травмирующем психику детей формате работы. Якобы для него совершенно нормально — устраивать истерики во время тренировки, использовать в адрес несовершеннолетних обсценную лексику и даже заниматься рукоприкладством. Кроме того, журналисты пишут и о сексуализированных намеках со стороны Бриана к ученицам. Прямых эпизодов подобного насилия не было, однако недопустимые жесты девушки в его группе отмечали.

Бриан в свою очередь жалуется на странных родителей, которые не понимают, что хотят от него и от своих детей. «У меня бывали конфликты в отношениях с матерями фигуристок, потому что они мешали рабочему процессу», — признавался Жубер. Родители учеников его клуба рассказали французским журналистам, что не раз слышали оскорбления в свой адрес при встрече с тренером. Однако уходить из клуба не собирались, поскольку верили в Бриана как хорошего специалиста.

Жубер тренирует в Пуатье с 2017 года, когда окончательно завершил со спортом. Любопытно, но Бриан мог оказаться под конец карьеры и в сборной России. Он готовился перейти в парное катание, почти как Алена Косторная. Начал тренироваться с нашей фигуристкой Катариной Гербольдт, которая также переходила из одиночниц в зрелом возрасте, и был готов к смене спортивного гражданства. Однако в последний момент передумал — не приехал на сборы без особых объяснений.

«Он уехал по делам, я его ждала, тренировалась. И тут мне позвонили и сказали, что Жубер завершил карьеру. Он приезжает на репетицию шоу, я его спрашиваю — он подтверждает слухи, — рассказывала Гербольдт. — Он мог хотя бы позвонить по факту, сказать. Я не хотела уходить, но пришлось. Почему он так поступил, до сих пор не понимаю, для себя я не нашла никакой причины».

Фото Global Look Press

Фигурное катание Франции погрязло в обвинениях и скандалах

Так или иначе, уже шесть лет, как Бриан не катается сам, но выводит на лед молодых фигуристов. Причем, что интересно, работает Жубер в клубе, который находится под негласным покровительством бывшего президента федерации ледовых видов спорта Франции Дидье Гайаге. Того самого, который был вынужден уйти в отставку на фоне предыдущего крупного скандала. Гайаге ради результата скрывал информацию об эпизодах сексуального насилия, покрывая обвиняемого в изнасилованиях тренера. Серебряной пулей для генерала французских фигуристов стала книга «Такое долгое молчание» французской одиночницы, а впоследствии парницы — Сары Абитболь. Бронзовый призер чемпионата мира решила в 44 года вспомнить молодость и рассказала в своей книге, как ее, 15-летнюю, домогался тренер Жиль Бейер. Что важно — Бейера, как и Жубера, связывают долгие рабочие отношения с Гайаге.

Вкупе с историей интимных фото от парника Моргана Сипре, отправленных 13-летней девочке, а также с одиночницей Лорин Лекавалье, попавшейся на употреблении наркотиков, казалось, что карьере Дидье конец. Однако такие авторитетные люди редко исчезают совсем. Скорее испаряются из общественного пространства и продолжают тянуть за ниточки со стороны. Пришедшая на смену Гайаге Гвенэлл Нури сделала своим приоритетом борьбу со всеми формами насилия и была одной из создательниц организации Signal Sport (французский аналог американского SafeSport). Это комиссия, призванная следить за этикой в спорте и рассматривать обращения спортсменов, если они чувствуют, что тренер или чиновник в отношениях с ним перешел допустимую грань. Конечно, следить за подобными эпизодами нужно и делать все возможное, чтобы пресечь их заранее. Но важно помнить и о презумпции невиновности, чтобы не рушить жизнь человека без веских оснований.

К примеру, Жубера уже отстранили от должности исполнительного директора Национальной спортивной комиссии по фигурному катанию (CNSPA), хотя подтверждений обвинений в его адрес пока не найдено. Зато известно, что среди тех, кто выдвигал обвинения, есть та самая Серна. Девушка четыре года тренировалась под руководством Бриана и за это время трижды становилась чемпионкой Франции. Однако полгода назад решила сменить каток. Так не связаны ли текущие нападки на бывшего тренера с простым сведением счетов?