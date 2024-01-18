Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация

Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены».

Изначально прыжковый чемпионат России планировался во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге с 2 по 3 декабря. По информации РИА «Новости Спорт», турнир перенесли по причине проведения на территории арены концерта Павла Воли 1 декабря. После появления в календаре мероприятий данного концерта приготовить лед для выступлений фигуристов не представилось возможным.

Московская «ЦСКА Арена» неоднократно принимала различные ледовые шоу и Кубок Первого канала по фигурному катанию.

Участники чемпионата России по прыжкам-2024

К участию в турнире допускаются спортсмены в одиночном и парном катании 2011 года рождения (без учета месяца рождения) и старше. В случае невозможности участия фигуриста (или его отказа) в командном турнире его результаты в личном турнире будут аннулированы.

В списке Федерации фигурного катания России 30 фигуристов-одиночников, 26 фигуристок-одиночниц и 8 спортивных пар.

Мужчины

Максим Автушенко Михаил Алексахин Дмитрий Алиев Матвей Ветлугин Вадим Воронов Владислав Дикиджи Петр Гуменник Макар Игнатов Эдуард Карартынян Николай Колесников Марк Кондратюк Лев Лазарев Глеб Лутфуллин Михаил Полянский Иван Попов Даниил Постарнаков Макар Пузин Егор Рухин Павел Савченко Александр Самарин Даниил Самсонов Никита Сарновский Евгений Семененко Илья Строганов Михаил Терновский Михаил Тихонов Николай Угожаев Григорий Федоров Арсений Федотов Роман Хамзин Елизавета Туктамышева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Женщины

Маргарита Базылюк Камила Валиева Алина Горбачева Мария Гордеева Алиса Двоеглазова София Дзепка Алена Жилина Арина Калугина Екатерина Кольцова Елена Костылева Варвара Кравчина Милана Лебедева Мария Мазур Диана Мильто Виктория Морозова Арина Мохова Софья Муравьева Камилла Нелюбова Ангелина Палагина Аделия Петросян Надежда Понтелеенко Алена Принева Кира Трофимова Елизавета Туктамышева Анастасия Уткина Арина Чернобавская

Спортивные пары

Юлия Артемьева/Алексей Брюханов Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Анастасия Мишина/Александр Галлямов Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев Елизавета Осокина/Артем Грицаенко Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков Наталья Хабибулина/Илья Княжук

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам-2024

В декабре 2023 года Федерация фигурного катания России назвала суммы, которые заработают спортсмены за участие в турнире. Вдобавок фигуристы могут получить специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире любым спортсменом.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призовые в личном турнире (в каждой дисциплине)

1-е место — 1 миллион рублей

2-е место — 500 тысяч рублей

3-е место — 250 тысяч рублей

Призовые в командном турнире

Победитель — 5 миллионов рублей

Участник — 3 миллиона рублей

Специальные призы за элементы на максимальные баллы

Подкрут — 250 тысяч рублей

Выброс — 250 тысяч рублей

Сольный прыжок — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация из двух прыжков — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация до трех прыжков — 250 тысяч рублей

Каскад или комбинация до пяти прыжков — 250 тысяч рублей

Расписание соревнований чемпионата России по прыжкам-2024

В первый день, в пятницу, 19 января, пройдет официальная тренировка, а также квалификация. В субботу, 20 января, планируются личные турниры, а в воскресенье, 21 января, состоится командное первенство.

В 2024 году будут соревноваться две команды, каждая из которых будет состоять из двух пар, трех одиночников, трех одиночниц и одного приглашенного спортсмена. Роли капитанов исполнят Дмитрий Козловский и Александр Галлямов.

19 января, пятница

15.00. Официальная тренировка и квалификация

20 января, суббота

14.00. Личный турнир. Пары

15.30. Личный турнир. Мужчины

17.15. Личный турнир. Женщины

21 января, воскресенье

14.00. Командный турнир

Время начала соревнований — московское

Расписание трансляций чемпионата России по прыжкам-2024

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно с помощью сайта Первого канала и онлайн-платформы Okko Sport. Также часть соревнований Первый канал покажет в телеэфире.

19 января, пятница

Квалификация — начало в 15.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала.

20 января, суббота

Личный турнир. Пары — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00)

Личный турнир. Мужчины — начало в 15.30 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 16.05)

Личный турнир. Женщины — начало в 17.15 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport, Первый канал (с 18.20)

21 января, воскресенье

Командный турнир — начало в 14.00 по московскому времени. Трансляция — сайт Первого канала, Okko Sport (с 14.00), Первый канал (с 15.10)

Регламент чемпионата России по прыжкам-2024

Как и в 2023 году, в рамках прыжкового турнира пройдут личное и командное первенства.

В личных соревнованиях примут участие восемь спортивных пар, восемь женщин и 12 мужчин. Турнир будет проходить по системе «на вылет». Фигуристы, набравшие максимальную сумму баллов за выполнение прыжковых элементов, выходят в следующий тур.

Все выступления оцениваются по системе ISU, а денежные призы получат не только медалисты, но и спортсмены, которые исполнили элементы в личном турнире на максимальные баллы

Личный турнир в парном катании

Квалификация. Элементы: подкрут, прыжок (любой) и выброс. Количество попыток: не более одной, за исключением элементов в 4 (четыре) оборота (где позволено не более двух попыток). Время: 1 минута 15 секунд на каждую спортивную пару (плюс дополнительные 15 секунд на дополнительную попытку).

Жеребьевка стартовых номеров на квалификацию будет проведена после окончания официальной тренировки. Баллы будут суммироваться за лучшую попытку. В основную сетку личного турнира пройдут не более восьми спортивных пар.

По итогам набранных в квалификации баллов спортсмены распределяются по турнирной сетке основного личного турнира по системе «на вылет»: спортивная пара, набравшая максимальную сумму баллов, соревнуется с парой, набравшей минимальное количество баллов, и так далее. Дуэт с более низким номером «посева» исполняет свои элементы первым в каждой паре участников.

Личный турнир,1/4 финала. Элементы: подкрут, прыжок (любой) и выброс (любой). Время: 1 минута 15 секунд (плюс дополнительные 15 секунд на выполнение дополнительной попытки).

Личный турнир, полуфинал. Элементы: подкрут, каскад (любой) или комбинация (любая) из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок) и выброс (любой). Количество попыток: не более одной (за исключением попыток исполнения элементов в четыре оборота, где разрешены две попытки). Время: 1 минута 30 секунд (плюс дополнительные 15 секунд на дополнительную попытку).

Личный турнир, финал. Элементы: подкрут, каскад или комбинация из не более чем трех прыжков (ойлер = прыжок), два разных выброса. Время: 1 минута 45 секунд (плюс дополнительные 15 секунд на выполнение дополнительной попытки). Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личный турнир в одиночном катании

Квалификация. Элементы: один сольный прыжок, один каскад или комбинация из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок). Количество попыток: не более двух. Время: 1 минута 00 секунд.

Жеребьевка стартовых номеров на квалификацию производится после окончания официальной тренировки. Баллы за исполнение лучшей попытки каждого из

элементов будут суммироваться. В основную сетку личного турнира пройдут не более 12 спортсменов. По итогам набранных в квалификации баллов фигуристы будут распределены по турнирной сетке основного личного первенства по системе «на вылет»: участник, набравший максимальную сумму баллов, соревнуется с набравшим минимальное количество и так далее. Спортсмен с более низким номером «посева» исполняет свои элементы первым.

Личный турнир, 1/8 финала. Элементы: один сольный прыжок, один каскад или одна комбинация из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок). Сольный и первый прыжки в каскаде или комбинации должны быть разными. Количество попыток: не более двух. Время: 1 минута 00 секунд.

Личный турнир, 1/4 финала. Элементы: два сольных прыжка (разные), один каскад или комбинация из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок). Один из сольных и первый прыжки в каскаде или комбинации должны быть разными. Количество попыток: не более двух. Время: 1 минута 15 секунд.

Личный турнир, 1/2 финала. Элементы: один сольный прыжок, один каскад или одна комбинация из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок), один каскад или одна комбинация из не более чем трех прыжков (ойлер = прыжок). Сольный и первый прыжки в одном из каскадов или комбинации должны быть разными. Количество попыток: не более двух. Время: 1 минута 30 секунд.

Личный турнир, финал. Элементы: два сольных прыжка, один каскад или одна комбинация из не более чем двух прыжков (ойлер = прыжок), один каскад или одна комбинация из не более чем пяти прыжков (ойлер = прыжок). Сольный и первый прыжки в одном из каскадов или комбинации должны быть разными. Количество попыток: не более двух. Время: не более двух минут.

Командный турнир

В первенстве среди команд будут участвовать два коллектива. В каждом из них — свой капитан: это Дмитрий Козловский и Александр Галлямов. В состав обеих команд войдут:

Спортивные пары, занявшие 1-е и 2-е места на чемпионате России-2024: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Мужчины, занявшие первые три места на чемпионате России-2024: Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник.

Женщины, занявшие первые три места на чемпионате России-2024: Аделия Петросян, Софья Муравьева, Камила Валиева.

Три спортсмена в женском и мужском одиночном катании и две спортивные пары по итогам личного турнира.

По одному приглашенному спортсмену.

Таким образом, обе команды будут состоять из двух спортивных пар, трех женщин, трех мужчин и одного приглашенного спортсмена. Состав обоих коллективов, порядок их выступлений, а также цвет будут определены жеребьевкой.

Командный турнир будет состоять из пяти раундов с различными прыжковыми элементами. Капитан команды будет определять, кто из спортсменов будет принимать участие в конкретном раунде. Каждый участник обязан выступить в турнире. При этом каждый из них может поучаствовать не более чем в двух разных раундах.

Формат командного турнира:

1-й раунд. Участники: по две спортивные пары от каждой команды. Элементы: каждая спортивная пара может исполнить не более трех элементов: два подкрута, два разных каскада или один каскад либо одна комбинация из не более чем трех прыжков (ойлер = прыжок), два различных выброса. Итого: 6 элементов. Количество: не более одной попытки. Все элементы идут в зачет.

2-й раунд. Участники: по три спортсмена от каждой команды. Элементы: два разных сольных тройных прыжка. Итого: 12 элементов. Количество попыток: допускается не более одной. Все элементы идут в зачет.

3-й раунд. Участники: по три спортсмена от каждой команды. Элементы: два разных сольных четверных прыжка. Итого: 12 элементов. Количество попыток: допускается не более одной. Все элементы идут в зачет.

4-й раунд. Участники: по три спортсмена от каждой команды. Элементы: два каскада или один каскад и одна комбинация из не более чем трех прыжков (ойлер = прыжок). Первые прыжки в каскаде или комбинации должны быть разными. Итого: 12 элементов. Количество попыток: допускается не более одной. Все элементы идут в зачет.

5-й раунд. Участники: по три спортсмена от каждой команды. Элементы: два каскада или один каскад и одна комбинация из не более чем пяти прыжков (ойлер = прыжок). Первые прыжки в каскаде или комбинации должны быть различными прыжками. Количество попыток: допускается не более одной. Все элементы идут в зачет. Итого: 12 элементов. Количество попыток: допускается не более одной. Все элементы идут в зачет.

Элементы будут оцениваться по системе ISU. Побеждает та команда, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам всех раундов.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Действующие чемпионы России по прыжкам

В сезоне-2022/23 победительницей женского турнира стала Камила Валиева. В соревнованиях мужчин победу одержал Григорий Федоров. В командном первенстве выиграл коллектив Евгения Плющенко, в который входили Софья Муравьева, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский, Петр Гуменник, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Билеты на чемпионат России по прыжкам-2024

Поклонники фигурного катания смогут наблюдать за соревнованиями с трибун «ЦСКА Арены» в Москве. Продажа билетов на чемпионат России по прыжкам-2024 стартовала в декабре 2023 года. Стоимость — от 500 до 1300 рублей.