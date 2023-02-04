Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация пальцев? Что происходит со здоровьем Романа

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Уже почти месяц олимпийский чемпион в танцах на льду находится под наблюдением врачей. 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован еще 10 января. Врачи спасли его жизнь после тяжелой пневмонии, однако болезнь, похоже, обернулась многочисленными осложнениями. Теперь в СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут о возможной ампутации пальцев конечностей. К чему такие радикальные меры?
В последнее время известно о положительной динамике в состоянии известного фигуриста. Врачи отключили Костомарова от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности). Однако ему все еще требуется подключение к оборудованию искусственной вентиляции легкий (ИВЛ). Об этом говорила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова: «Его состояние улучшается, но все равно пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», — сказала она «СЭ».
Также в конце января появилась информация о том, что Костомарову может потребоваться операция на сердце. Позднее стало известно, что в кардиологическом вмешательстве Роман не нуждается, а его общее состояние стабилизировалось. СМИ пишут, что к фигуристу стали пускать родных, а он сам пришел в сознание.
После ряда новостей о положительной динамике в состоянии здоровья Костомарова СМИ заговорили о том, что фигуристу могут ампутировать пальцы ног. По данным Telegram-канала Mash, операция пройдет уже в ближайшее время. На данный момент врачи борются за сохранение пальцев рук. Такое развитие событий может быть из-за того, что после подключения Романа к ЭКМО пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Сообщается, что также велик риск развития пневмонии и сепсиса.
По информации «СЭ», лечащие врачи консультируются о наилучшем сценарии лечения олимпийского чемпиона. И ампутация пальцев — один из вариантов, но, как считают сосудистые хирурги, он может быть чреват тромбоэмболией, то есть отрывом тромба и перекрытием сосудов.
При отмирании тканей дает о себе знать сердечная недостаточность, поэтому, по данным «СЭ», лечащие врачи проведут ряд исследований и понаблюдают за Костомаровым, прежде чем выберут способ дальнейшего лечения.
Близкие Костомарова информацию об ампутации пальцев конечностей не подтвердили. Мать фигуриста, Валентина, на звонок журналиста ответила: «Вы знаете, я ничего ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините, ради бога. И сейчас я занята». Брат Романа, Денис, сказал, что ничего не может говорить про новости о возможной ампутации.
Татьяна Тарасова также заявила, что у нее подобной информации нет: «Костомарову решили ампутировать пальцы ног? Не знаю про это ничего. Знаю, что с каждым днем ему становится чуть-чуть лучше. Что аппарат дыхания выключают на пару часов в день и он дышит сам это время», — сказала Тарасова «СЭ».
Если такой сценарий действительно будет воплощен, то, как утверждают ученые, даже полная ампутация пальцев ног не сможет отнять подвижность. Безусловно, походка человека после такой операции изменится и ему придется привыкать и заново учиться держать равновесие, но ходить без пальцев все-таки реально.
Впрочем, какое бы лечение ни выбрали врачи, главное, чтобы Роману стало лучше. В настоящее время фигурист находится в окружении близких.