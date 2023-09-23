Танцор Чиризано остается в России. Фигуриста не отпустили кататься ни за Чехию, ни за Италию

При этом в нашей стране Дарио тоже не особо нужен.

Сага с поиском партнерши для танцора Дарио Чиризано продолжается. После того как фигурист расстался со своей предыдущей партнершей Ириной Хаврониной — достойных вариантов для продолжения карьеры в России он не нашел. И поэтому откликнулся на интересное предложение за рубежом — выступать за сборную Чехии.

Чиризано поставили в пару к Денисе Цимловой. В дуэт поверила знаменитый тренер Барбара Фузар-Поли, однако против перехода оказалась федерация фигурного катания на коньках России. ФФККР не стала отпускать спортсмена даже после того, как Дарио вернулся в Москву и попробовал свои силы с еще одной партнершей — неудачно. В результате Чиризано, похоже, остается не у дел.

Вариант с Кагановской

Многие удивлялись тому, что Чиризано, еще недавно уверявший всех, что будет кататься с Денисой Цимловой несмотря на жесткий ответ ФФККР, приезжал в Россию. В целом, у пары Чиризано/Цимлова возможность кататься за Чехию действительно была — необходимо было выждать двухлетний карантин, либо получить специальное разрешение от международного союза конькобежцев (ISU). Но энтузиазм у Дарио будто бы пропал, как только в прессе появилась информация о распаде дуэта Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Чиризано понял, что освободилась талантливая партнерша и буквально первым же рейсом полетел в Москву, чтобы предложить ей свои услуги. К тому же о поиске нового партнера было объявлено публично.

О том что Дарио и Василиса пробуют кататься вместе стало известно достаточно быстро. И пусть Кагановская сначала неловко пыталась сохранить эту информацию в тайне, позже тренеру Анжелике Крыловой пришлось все признать. Правда, постфактум, когда дуэта все-таки не случилось. «Было бы просто нелогично, если бы мы не рассматривали Дарио как потенциального партнера для Василисы, — объясняла она журналистам во время контрольных прокатов. — По антропометрии и уровню катания они могли бы подойти друг другу». Однако о причинах, по которым паззл не сложился, объявлено не было. Только имя нового кандидата для Кагановской — Максим Некрасов. Про Чиризано было сказано только лишь что у него альтернативное будущее. Дарио планирует свою карьеру в Чехии с Цимловой, в то время как Кагановской нужен партнер из России — чтобы не теряя времени войти в сезон.

Дарио Чиризано и Дениса Цимлова. Фото Соцсети

Попытки перебраться на Апеннины

Уже на тот момент было понятно, что кто-то точно не договаривает. Если Дарио не думал о возвращении в Россию, то зачем вообще приезжал в Москву на пробы с Кагановской? И неужели его спокойно после такого демарша приняла бы обратно к себе Дениса? Как видим нет, не прошло и двух недель как объявили и о распаде дуэта Цимлова/Чиризано. «Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе, — написал Дарио в соцсети. — Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей». В посте было много теплых слов, но не было главного. Причины, по которой фигуристы решили не выступать вместе.

Пролить свет неожиданно решила сама Цимлова. «Это сложно и печально для нас обоих, потому что мы очень хотели показать наши программы на соревнованиях», — предсказуемо начала девушка. А затем рассказала, что у их пары не могло быть будущего, ведь переговоры с ФФККР зашли в тупик. Ребята пытались найти альтернативу и согласовать переход в сборную Италии, если российскую сторону категорически не устраивала именно Чехия. В таком случае гражданство пришлось бы менять и Денисе, но, видимо, фигуристы настолько хотели выступать вместе, что готовы были и на подобные телодвижения. Вариант с Италией очевидно появился по двум причинам. Во-первых, Чиризано родился на Апеннинах и легко бы там легализовался. Во-вторых, именно там работала их тренер Барбара Фузар-Поли. И все же запрет на переход снять не удалось, а идти на обострение Дарио с Денисой, похоже, не решились.

Фото Соцсети

Карьера под угрозой

Ситуацию с вынужденным расставанием Цимлова называет шокирующей, ведь никто не верил в подобный исход. Попытки склеить разные версии в одну наводят на мысли, что параллельно с тренировками Дарио с Денисой все лето перебирали для себя различные опции. В какой-то момент они обозначили, что если кто-то находит для себя приемлемую альтернативу, то они расходятся без обид — таковы условия в этом виде спорта. Поэтому Чиризано и уезжал в Москву к Кагановской. Другое дело, что после того как Дарио не пригодился и Василисе с Анжеликой Крыловой, наверняка Цимлова рассчитывала на зеленый свет своему партнеру от ФФККР. Однако этого не слуилось.

Хотя в случае с Чиризано логику ФФККР понять трудно Ведь значение Дарио для нашей сборной невелико, ярче всего его писала Татьяна Тарасова. «Тут он тоже никому не нужен, — ответила тренер в беседе с порталом федерального спортивного телеканала на вопрос о перспективах спортсмена. — Куда денется Чиризано — мне буквально до фени». Пожалуй, такая формулировка чрезмерно резкая. Все-таки Дарио действительно перспективный фигурист, но в России и, правда, нет недостатка сильных партнеров. Из страны Чиризано уезжал не из корыстных соображений и даже не из-за санкций. А по банальной причине — в происках достойной своего уровня партнерши.

Причем что обиднее всего так это тот факт, что и от предыдущей партнерши Дарио отказался не по своей воле. Ирина Хавронина сама решила встать в пару со своим молодым человеком, Девидом Нарижным. По итогам Чиризано будто вынуждают завершить карьеру — в России он не нужен, а уехать не разрешили. При этом не стоит забывать, что совсем недавно та же федерация, не особо колеблясь, отпустила ведущую на тот момент танцевальную пару Диана Дэвис/Глеб Смолкин в Грузию. Неужели разница лишь в том, что Диана — дочь Этери Тутберидзе?