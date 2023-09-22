Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Группа Мишина лишилась хореографа? Странная история в Петербурге

Хореограф Татьяна Прокофьева ушла из группы Мишина ради работы с Гачинским
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Татьяна Прокофьева и Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Итоги первого турнира фигуристов в Северной столице.

Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап. Итоговое положение
Мужчины
1. Семен Соловьев — 246,10
2. Михаил Полянский — 229,84
3. Михаил Терновский — 222,98
Женщины
1. Анна Фролова — 207,44
2. София Захарова — 189,70
3. Людмила Фурсова — 184,87

Главная новость первого турнира в Петербурге — судя по всему, в группе Алексея Мишина происходят какие-то тектонические сдвиги. Хореограф Татьяна Прокофьева, которая много лет делала и дорабатывала программы для подопечных мэтра, ушла из группы. Во всяком случае, так подсказывает логика, хотя сами тренеры хранят молчание.

Вчера мы писали о том, что подозрительно выглядит участие Прокофьевой в турнире в Санкт-Петербурге, когда она не была на прокатах сборной в Москве. Источники «СЭ» утверждают, что подозрения небеспочвенны. Прокофьева действительно ушла из группы Мишина и теперь работает с Артуром Гачинским. И есть ощущение, что теперь в школе «Звездный лед» произошел своеобразный раскол на две группы. Одна — молодого Гачинского, где теперь работают хореографы Татьяна Прокофьева и Кирилл Алешин. Другая — более звездного, но возрастного Алексея Мишина, и неизвестно, кто восполнит потери в ней. Недаром Профессор говорил «СЭ» в недавнем интервью — ему главное сохранить интерес к профессии.

О тренерских талантах Гачинского известно пока немного — помимо странной истории с полотенцем, которым он охаживал своего ученика. Тем не менее, результатами первого этапа Кубка Санкт-Петербурга Гачинский точно может быть доволен.

Даниелян был близок к камбэку, но не догнал призеров

Соловьев не просто выиграл турнир, но и произвольную программу, несмотря на приземленный четверной лутц Артура Даниеляна. Соловьев с него упал, но сумел заземлить тулуп, а также здорово показал себя на ключевом прыжке турнира — тройном акселе. Если Даниелян начал свой камбэк с шестого места после короткой за здравие, то оба тройных акселя он приземлил на минус и допустил «бабочку» на четверном сальхове, что хуже падения.

Отдельно проговорим, что Даниелян выступал под композицию La Boheme французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Помимо него эту композицию в этом сезоне взяли как минимум три других фигуриста. В общем, Азнавур спустя 100 лет после своего рождения снова в моде, и с этой модой даже перебор. Вчерашний герой Арсений Димитриев, вышедший под Оззи Осборна, снялся — но не из-за содержания программы, в самом деле.

В случае чистого проката Даниелян мог дотянуться и до серебра, но в итоге остался пятым. До бронзы не хватило пяти баллов.

Успех Фроловой

У женщин выиграла Анна Фролова, и снова все элементы она исполнила на ноль или небольшой плюс. Сам контент, правда, не впечатляет — тройной риттбергер + двойной тулуп, снова флип с неясного ребра, но итоговый результат 207,44 на фоне всеобщей неготовности девушек на контрольных прокатах может приносить медали и сотни тысяч призовых на этапах Гран-при. София Захарова сделала то, что должна была — забрала второе место у Фурсовой. Ни одной попытки ультра-си присутствовавшие в питерской академии не увидели.

Следующий большой турнир в этом фигурнокатательном сезоне пройдет также в Питере — мемориал первого русского олимпийского чемпиона Панина-Коломенкина, и там состав будет гораздо представительнее. Обещают и Бойкову/Козловского, и героев группы Мишина, и Алиева. А в Москве уже на этих выходных состоится мемориал экс-президента городской федерации Ирины Рабер — на нем ждут и вернувшегося после перехода Шредингера в Казахстан (не то был, не то нет) Романа Савосина, Алексея Ерохова, Анастасию Зинину, Егора Рухина и других.

Алексей Мишин (фигурное катание)
Артур Гачинский
Обсудить
Читайте также
Находившийся в Севастополе британский журналист оценил работу российской ПВО
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Небензя рассказал о неформальном общении с коллегами из недружественных стран
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еще один русский фигурист выступил под скандального рокера. Смелый выбор 17-летнего парня