Группа Мишина лишилась хореографа? Странная история в Петербурге

Итоги первого турнира фигуристов в Северной столице.

Кубок Санкт-Петербурга. 1-й этап. Итоговое положение

Мужчины

1. Семен Соловьев — 246,10

2. Михаил Полянский — 229,84

3. Михаил Терновский — 222,98

Женщины

1. Анна Фролова — 207,44

2. София Захарова — 189,70

3. Людмила Фурсова — 184,87

Главная новость первого турнира в Петербурге — судя по всему, в группе Алексея Мишина происходят какие-то тектонические сдвиги. Хореограф Татьяна Прокофьева, которая много лет делала и дорабатывала программы для подопечных мэтра, ушла из группы. Во всяком случае, так подсказывает логика, хотя сами тренеры хранят молчание.

Вчера мы писали о том, что подозрительно выглядит участие Прокофьевой в турнире в Санкт-Петербурге, когда она не была на прокатах сборной в Москве. Источники «СЭ» утверждают, что подозрения небеспочвенны. Прокофьева действительно ушла из группы Мишина и теперь работает с Артуром Гачинским. И есть ощущение, что теперь в школе «Звездный лед» произошел своеобразный раскол на две группы. Одна — молодого Гачинского, где теперь работают хореографы Татьяна Прокофьева и Кирилл Алешин. Другая — более звездного, но возрастного Алексея Мишина, и неизвестно, кто восполнит потери в ней. Недаром Профессор говорил «СЭ» в недавнем интервью — ему главное сохранить интерес к профессии.

О тренерских талантах Гачинского известно пока немного — помимо странной истории с полотенцем, которым он охаживал своего ученика. Тем не менее, результатами первого этапа Кубка Санкт-Петербурга Гачинский точно может быть доволен.

Даниелян был близок к камбэку, но не догнал призеров

Соловьев не просто выиграл турнир, но и произвольную программу, несмотря на приземленный четверной лутц Артура Даниеляна. Соловьев с него упал, но сумел заземлить тулуп, а также здорово показал себя на ключевом прыжке турнира — тройном акселе. Если Даниелян начал свой камбэк с шестого места после короткой за здравие, то оба тройных акселя он приземлил на минус и допустил «бабочку» на четверном сальхове, что хуже падения.

Отдельно проговорим, что Даниелян выступал под композицию La Boheme французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Помимо него эту композицию в этом сезоне взяли как минимум три других фигуриста. В общем, Азнавур спустя 100 лет после своего рождения снова в моде, и с этой модой даже перебор. Вчерашний герой Арсений Димитриев, вышедший под Оззи Осборна, снялся — но не из-за содержания программы, в самом деле.

В случае чистого проката Даниелян мог дотянуться и до серебра, но в итоге остался пятым. До бронзы не хватило пяти баллов.

Успех Фроловой

У женщин выиграла Анна Фролова, и снова все элементы она исполнила на ноль или небольшой плюс. Сам контент, правда, не впечатляет — тройной риттбергер + двойной тулуп, снова флип с неясного ребра, но итоговый результат 207,44 на фоне всеобщей неготовности девушек на контрольных прокатах может приносить медали и сотни тысяч призовых на этапах Гран-при. София Захарова сделала то, что должна была — забрала второе место у Фурсовой. Ни одной попытки ультра-си присутствовавшие в питерской академии не увидели.

Следующий большой турнир в этом фигурнокатательном сезоне пройдет также в Питере — мемориал первого русского олимпийского чемпиона Панина-Коломенкина, и там состав будет гораздо представительнее. Обещают и Бойкову/Козловского, и героев группы Мишина, и Алиева. А в Москве уже на этих выходных состоится мемориал экс-президента городской федерации Ирины Рабер — на нем ждут и вернувшегося после перехода Шредингера в Казахстан (не то был, не то нет) Романа Савосина, Алексея Ерохова, Анастасию Зинину, Егора Рухина и других.