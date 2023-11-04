Тутберидзе проиграла четыре сотых у мужчин, но дочь покоряет танцы. Дэвис/Смолкина судила отстраненный ранее арбитр

Итоги мемориала Дениса Тена в Казахстане.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена

Мужчины

1. Чжу Хен Лим (Южная Корея) — 234,86

2. Ника Эгадзе (Грузия) — 234,82

3. Хан Гиль Ким (Южная Корея) — 217,41

Женщины

1. Мария Сенюк (Израиль) — 175,75

2. Дабин Чой (Южная Корея) — 171,00

3. Алина Урушадзе (Грузия) — 166,62

Танцы

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 192,67

2. Дженнифер Янзе ван Ренсбург/Бенджамин Штеффан (Германия) — 179,42

3. Мария Пинчук/Никита Погорелов (Украина) — 167,22

Международные соревнования для россиян закрыты, но тренерам, в отличие от фигуристов, ездить по ним не запрещено — чем логично пользуются все, включая Этери Тутберидзе. В Астане на турнире в честь убитого 10 лет назад фигуриста Дениса Тена она появилась. Впервые на публике после своего резонансного и очень спорного интервью, в котором раскритиковала, по моим подсчетам, 20 человек — от Валиевой до мамы Медведевой, и это не считая всех, кто не упомянут поименно.

Впрочем, интервью — это фон, пусть и очень красочный, а для Этери Георгиевны важны в первую очередь баллы и чистые прокаты. И ее подопечные на турнире баллы получили. Насчет прокатов — надо разбираться.

Четыре сотых до золота

Тутберидзе ездила на турнир со своим одиночником Никой Эгадзе, который на две недели назад весьма успешно выступил на «Гран-при США». Эгадзе тренируется в «Хрустальном» уже несколько лет, но раньше о его подвигах было слышно слабо. И стоило только уйти на спортивный покой Морису Квителашвили, как мир узнал о новом грузинском джигите. Победа на челленджере могла бы вознести его еще выше и заставить запомнить судей, кто это вообще такой. Однако не хватило даже не мелочи, а одного движения коньком. 4 сотых балла на фоне результатов около 235 — сами понимаете, это бесконечно мало. Меньше 0,02%.

Но Эгадзе и не должен был выиграть. Собственно, не нужно искать манипулятор под судейскими столиками, чтобы сделать вывод, почему грузин проиграл. Ника сам начал произвольную программу с двух «бабочек» на тулупе и сальхове, но что самое страшное и странное — он несуразно упал с хореографической дорожки, что случается нечасто.

Главный соперник Эгадзе Чжу Хен Лим все равно должен был остаться позади — 7 очков задела после короткой программы и более сложный контент играли за ученика Тутберидзе, но психологически парень, видимо, не справился. А последнее падение и штраф в балл, а также очевидный минус за элемент на видео выше оставили его позади. Непонятное, необъяснимое поражение.

Дэвис/Смолкин неидеальны, но работают дальше

Зато выиграли танцевальные соревнования дочь и зять Тутберидзе — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они формально, конечно, подопечные Алексея Килякова, который приехал с парой в Казахстан, но назвать их не подопечными Тутберидзе язык не посмеет (особенно после интервью, запомнят же).

Но и здесь, хотя победа Дэвис/Смолкина была неоспорима, прямо на лице партнера-максималиста читалось, что он доволен не всем. Особенно поддержкой в конце программы, которую один из судей оценил на «-4». Тем не менее результат 192,67 — новый рекорд новоиспеченных, как хачапури, грузин.

О судьях стоит сказать отдельно — вряд ли слукавим, если скажем, что пара под новым флагом выступала при максимально лояльной бригаде. Во-первых, собственно грузинская судья Саломе Чигогидзе, которая была отстранена в 2021-м на год за предвзятые оценки в пользу Мориса Квителашвили. Во-вторых, представитель Израиля — с этой страной пара связана через гражданство партнера. Ну и рефери Юрий Клюшников из Азербайджана — тоже, в общем-то, наш человек. А награждение проводил великий человек в мире фигурного катания — Александр Лакерник, почетный вице-президент ISU. Кстати, на награждении также присутствовал украинский дуэт Пинчук/Новоселов, и они Диане и Глебу руки пожали. Напомним, в этом сезоне пару Анастасия Метелкина/Лука Берулава на подиуме предпочли не заметить украинцы Виолетта Серова/Иван Хобта.

Победа израильской москвички

Занятный расклад получился и у одиночниц — да, в Астану не приехали звезды, но выиграла его москвичка Мария Сенюк, которая продолжает тренироваться в российской столице. Правда, она из Израиля — из тех самых спортсменов, которые не отвечают за действия правительства, как мы помним из последних слов МОК.

Победа одержана без ультра-си и даже каскадов 3+3, но с крепкими для такого выступления 176 баллами. И тут тоже должна была побеждать «наша» грузинка. Алина Урушадзе занимается в ЦСКА (ЦСКА! И ей можно на соревнования) у Светланы Соколовской, и у нее-то, конечно, есть каскады 3+3. Но почти вся первая половина протокола в минусах и недокрутах, даже на сольном тройном риттбергере. И на таком фоне даже чистые 3+2 лучше. Поэтому Сенюк умудрилась отыграться за счет чистоты и залезть с третьего места на первое.

В общем, даже у иностранцев в российских школах в последнее время не идет — то Грассль допинговые флажки соберет (может, тоже мороженого ненужного поел, как Валиева), то прыжки растеряют. Так совсем не за кого болеть станет.