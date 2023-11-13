Евгения и Владимир так и не смогли себя реализовать.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов решили признать очевидное — двукратные серебряные призеры Олимпиады объявили о завершении карьеры. Это напрашивалось давно, многих удивило, что Тарасова и Морозов не повесили коньки на гвоздь сразу после Олимпиады в Пекине. А после того, как фигуристы рассказали о пропуске сезона, ждать их возвращения на лед было бы наивно. Честь и хвала Евгению и Владимиру, что они не стали обманывать себя и зрителей, давая ложные надежды. Но сейчас, когда пришло время подводить итоги, первое, о чем хочется сказать, — сколько же всего ребята не успели. И уже не успеют.

Проклятие на старте совместной карьеры

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — одни из самых противоречивых спортсменов последних лет в российском фигурном катании. С одной стороны, их талант неоспорим. Выбросы и поддержки Тарасовой и Морозова до сих пор ставят в пример молодым дуэтам, а по мастерству конька Евгения и Владимир напоминали своих звездных предшественников — Татьяну Волосожар и Максима Транькова. А во многом их даже превосходили. С другой — трудно найти столь нестабильную пару, как Тарасова и Морозов. Практически на каждом турнире у них случались оплошности, напрямую влияющие на результат. Тройной сальхов Евгении в какой-то момент уже стал притчей во языцех — ведь предсказать, приземлит его Тарасова или нет, не представлялось возможным. В итоге невероятный по своему потенциалу дуэт так и остался без самых престижных титулов. Два золота на чемпионате Европы, победа в финале «Гран-при» и на чемпионате России — и все.

Карьера Тарасовой и Морозова — это история поражений. Невероятно драматических, обидных и часто несправедливых, но неудач. Проклятие настигло пару еще на заре совместной карьеры. На второй юниорский чемпионат мира они ехали побеждать, но неудачно исполнили короткую программу и не смогли исправить ситуацию в произвольной. В итоге серебро, которое будет преследовать их еще долгие годы. Следующее поражение, которое спортсмены едва ли смогут забыть, — личный турнир на Олимпиаде в Пхенчхане. Фигуристы блистательно откатали короткую программу, проиграв меньше балла невероятным Суй Вэньцзин/Хань Цуну. Произвольная у Евгении и Владимира была сильнее, они выходили за золотом. Но итог оказался душераздирающим. Падение в самом начале проката — и только четвертое место. Как после этого не поверить в злой рок, ведь только ленивый тогда не критиковал «платье в горошек» Тарасовой и не предрекал им неудачу.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пережили глубокий личный кризис, но остались профи

Произвольная Олимпиады-2018 едва не похоронила пару еще пять лет назад. Известно, что у ребят в номере после проката состоялся крайне напряженный разговор. Понятное дело, что все на эмоциях, но Владимир сказал своей партнерше такие слова, которые было трудно забыть или простить. «Я услышала от близкого человека, что не смогу выиграть, — рассказывала потом Евгения детали того разговора РИА «Новости». — Запало в душу, засело в голову. Избавиться мне от этого тяжело. Это было сказано в момент стресса. Но я ранимый человек, и меня легко обидеть. Особенно тем людям, которым я доверяю». Обычно не принято говорить о личной жизни спортсменов, но тут без этого не обойтись. На тот момент Тарасова и Морозов были парой не только на льду, но и в жизни.

До конца простить сказанное Владимиром Евгения так и не сможет — романтика из их жизни ушла навсегда. Но что удивительнее всего, ребята продолжили кататься вместе. Они понимали, что в 20 с лишним лет новых партнеров уже не ищут, а вместе у них еще будет свой олимпийский шанс. Так что нужно побороть обиды и работать дальше, несмотря ни на что. Драмы добавлял тот факт, что новым избранником Тарасовой стал извечный конкурент пары — Федор Климов. Сблизились Климов и Евгения уже после того, как дуэт Федора с Ксенией Столбовой распался. Однако Владимиру в любом случае трудно было избежать чувства ревности, когда он смотрел на их совместные фото с отдыха. И здесь хочется только восхититься профессионализмом ребят, ведь, несмотря на скепсис, они и правда отложили личное в сторону ради работы.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый дуэт страны поручили начинающему тренеру

После провала в Пхенчхане на них словно поставили крест. В пару перестала верить ее создатель — тренер Нина Мозер. «Тарасова и Морозов — это старый проект. А я смотрю в будущее», — открыто говорила Нина Михайловна. Можно только гадать, по каким причинам случилась такая трансформация... Так или иначе, тренировать ведущий дуэт страны поручили Максиму Транькову. Из чемпионов вообще редко когда получаются успешные тренеры, ведь они часто начинают обращаться к своему личному опыту, который у каждой звезды на самом деле очень индивидуален. В случае с Траньковым сомнения вызывала еще и мотивация Максима, который чаще появлялся на ТВ, а не за бортиком.

У Максима Леонидовича не было профильного образования, и он сам признавался в нехватке опыта. Тем не менее никого не смущало, что начинающий тренер взялся сразу за главный российский актив. Все оправдывали титулами Транькова. Когда стало ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет, Тарасова и Морозов поехали в США к Марине Зуевой. И это тоже была авантюра — Марина давно выпала из российской действительности, а парами и вовсе не занималась почти 30 лет. Эксперименты с тренером из танцев завершила пандемия. Финальный аккорд еще больше удивил — Владимир и Евгения пошли в «Хрустальный» к Этери Тутберидзе, став для нее первым опытом в парах. Резкого преображения не случилось, а тем временем подросли конкуренты — Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и Анастасия Бойкова с Дмитрием Козловским.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучший прокат в жизни пара выдала, когда в них уже никто не верил

По раскладам, перед Пекином-2022 Тарасова и Морозов были только третьим дуэтом, и то многие сомневались в целесообразности поездки ветеранов на Олимпиаду, предлагая дать шанс, например, Денису Ходыкину с Дарьей Павлюченко... Но Евгения и Владимир все-таки полетели в Китай. И выдали такой «дембельский аккорд», что судейскому корпусу пришлось приложить все усилия, чтобы не портить праздник домашним трибунам и оставить золото за китайцами. Выражение «серебро с золотым отливом» часто считают в спортивной среде уничижительным, но это именно тот редкий случай, когда оно не просто уместно, а необходимо. По энергетике, красоте проката, общей эстетике и даже технике (особенно в парных элементах) Владимир и Евгения были лучше всех. Испугавшись поражения, Суй Вэньцзин/Хань Цунь были вынуждены пойти на четверную подкрутку, но даже с ней победу ничего не гарантировало.

Увы, однозначного хеппи-энда не случилось. Реальная жизнь — это не кино, и здесь не все складывается, как ты рассчитываешь или как того заслуживаешь. Чаще бывает наоборот: жизнь максимально несправедлива и неприветлива. Но только от тебя зависит, бросишь ты свое любимое дело на полпути или будешь идти к своей цели до конца — несмотря ни на что. У Тарасовой и Морозова были тысяча и одна причина все бросить. Но они не сдались и выдали все, что могли, в том пекинском прокате. Спасибо им за этот путь и удачи — что бы они дальше для себя ни выбрали.