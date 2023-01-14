«Камиле — огромный респект за Уэнсдэй». Бетина Попова — о знаменитом номере Валиевой, новогодних шоу и Кубке Первого канала

Хореограф и тренер — о последних новостях из мира фигурного катания.

Пока страна выходит из новогодних праздников, фигуристы готовятся к первому турниру нового года. Многие из них провели выходные достаточно плодотворно — много катались в шоу. Камила Валиева не выходила из новостной повестки — и не только из-за новостей из ВАДА. Ее показательный номер в образе Уэнсдэй взорвал интернет. Фигуристка и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась, почему программа Валиевой уникальна, рассказала о трудностях выступлений на улице, на открытых коньках и объяснила отсутствие танцевальных дуэтов в соревновательном формате на Кубке Первого канала.

Камила классно воплощает разные роли и замечательно двигается

— Как тебе показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй? Вокруг него такой ажиотаж.

— Я люблю, когда с показательными программами заморачиваются, думают о них. Когда спортсмен хочет порадовать зрителей и придумать что-то новенькое. Для меня очень радостно, когда ребята выходят и катают не просто куски программ под заезженную музыку и набор привычных элементов и движений, а пробуют что-то новое.

И здесь Камиле и Даниилу (Глейхенгаузу. — Прим. «СЭ»), я так понимаю, он был ее хореографом, — огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему. За неделю до чемпионата России мои социальные сети были заполнены: кто-то танцевал под водой, группами или в одиночку. Этот танец был везде.

Конечно, не использовать такой тренд было бы глупо. Это здорово, что они за него взялись. И Камила классно воплощает разные роли, замечательно двигается — показала вставку с элементами vogue (стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. — Прим. «СЭ»). По самой концепции номер мне понравился — он получился очень проработанный.

Это были не просто узнаваемый образ и элементы под него. В программе было интересное начало, завязка с рукой, затем Камила очень интересно встала, выползла из-за борта, начала танцевать. Была использована не только музыка из самого сериала, но и та, которая была в трендах в социальных сетях. Все было очень здорово, органично. Была сумасшедшая реакция зала и интернет-пользователей. Яркие образ, номер и Камила — которая умеет все передать. Даже тем, кто не смотрел сериал, все было понятно.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Стоит относиться философски к возможному золоту Трусовой на чемпионате России

— Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Что скажешь?

— С этим решением пока что действительно ничего не понятно. Насколько я поняла эту новость — само РУСАДА еще ничего не сказало. Решение принял дисциплинарный комитет. Итогового пока нет. То, что мы имеем сейчас, — это меньшее из зол, которое могло быть. Сейчас мы ждем решение CAS. И оно будет окончательным вердиктом в этом деле.

— Получается, что чемпионкой России станет Александра Трусова — но итоговое решение по медалям примет федерация. Отношение к этому золоту будет каким-то другим?

— Здесь сложно сказать: я не Саша, мне не залезть в голову к другому человеку. Турнир прошел давно, его результаты неактуальны, состоялось уже новое первенство страны. Поэтому, может быть, ее это порадует. А может, и нет — Трусова не придаст этому особого значения. Впереди другие старты, у нас уже есть новая чемпионка России — Софья Акатьева. В жизни Саши поменяется немногое. Неоднозначная спорная ситуация. Стоит относиться к этому философски.

— Не обидно ли за Елизавету Туктамышеву? Получается, она могла поехать на Олимпиаду.

— Меня спрашивать об этом не совсем честно. (Смеется.) Для меня Лиза должна ехать на все Олимпиады мира — но это потому, что я ее подруга. Если смотреть по спортивным результатам — мы знаем, что на Олимпиаду иногда отправляют только по итогам чемпионата России. Снимать Камилу, если она далее была оправдана и имела возможность участвовать в соревнованиях, было бы странно. Она показывала и до сих пор демонстрирует невероятное, уникальное катание. Но история не терпит сослагательного наклонения.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не удивлена, что танцев нет на Кубке Первого канала

— Есть какое-то объяснение, почему многие танцевальные пары распались?

— Да, многие разошлись, и, казалось бы, скатанные пары должны этим воспользоваться и выигрывать. Из тех, кто распался и встал с новыми партнерами, выиграли только Пасечник/Некрасов — видно, что им удобнее кататься в новом сочетании, и они смотрятся органичнее. Это не значит, что их предыдущие партнеры хуже, они были замечательные. Но Лиза и Максим прямо совпали вместе и сильно шагнули вперед.

У остальных, кто поменялся парами, такой прогресс за сезон не виден. Они, конечно, в чем-то улучшились. Но ощущения, что стали топ-парой, нет. Конечно, создание нового дуэта — это сложный путь. Для меня странно, что многие решились на такой риск. Наверное, нужно уметь ценить своих партнеров и стараться идти дальше с ними. Да, я тоже меняла партнеров. Но мы прошли весь юниорский возраст и поменялись, переходя в мастера спорта.

Но на тот момент было много пар, выступавших много лет вместе. И не было возможности ворваться в танцы и всех снести. Сейчас же такой шанс есть — и у юниоров, и у существовавших год назад пар. Но почему-то так случилось. Хочется надеяться, что к новому сезону останутся хотя бы те дуэты, которые мы имеем в текущем.

Я не удивлена, что танцев нет на Кубке Первого канала. Будем честны — прямо громких имен для болельщиков фигурного катания, которые не так пристально следят за танцами в том числе, нет. Здесь они уступают мужскому и женскому одиночному катанию.

Когда выступали Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин — это одно. Нынешние — совершенно другая история. Для какого-то зрителя нынешние дуэты будут интересны, но для широкой аудитории — нет. Это не тот уровень, на котором идет битва. Плюс явно оказалось сложным набрать нужное количество участников: Кагановская/Ангелопол восстанавливаются после болезни, как и Хавронина/Чиризано. Вероятно, кто-то из них еще не готов. Наши танцы в таком положении, что на Кубке Первого канала им нет места. Но это дополнительная мотивация для спортсменов развиваться, улучшаться и продвигать свой вид.

— Кто должны быть капитанами команд?

— Было бы круто, если бы стал кто-то из тех, кто не выступает, как Алина с Женей. Они полностью организовывали зону kiss and cry, болели за ребят. Это было круто. Это именно капитаны, которые следят и болеют, не переживают за себя. Можно накидать много вариантов. Но мне было бы интересно посмотреть на двух мальчишек. Козловский и Галлямов! Или Алиев и Самарин. Было бы классно.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Выступать на улице, на открытом льду достаточно сложно

— Как тебе новогодние шоу?

— Я ходила на «Шахерезаду» Татьяны Навки, и для меня самым ярким впечатлением стала Камила Валиева. Хочется отметить ее в шоу — у нее было, к сожалению, всего два выхода. На нее на льду хочется смотреть больше. Это были самые яркие и насыщенные номера — Камила прямо выделяется.

У нее были сложные хореографические движения из vogue, ее классические спирали, прыжки, она невероятно показала себя! Образ богини прямо создан для нее. Это просто Камила — такая красивая, в золоте. И просто уничтожает зрителя тем, как прекрасно владеет коньком.

— Шоу — это большая нагрузка для фигуристов?

— Ну вот Камила в одном из последних шоу — видимо, ей не хватило двух выходов, появилась и в третий раз. Там был танец хип-хоп, где выходили мальчишки в мешковатых костюмах и розовых кепках. Валиева вышла в такой же одежде и полностью откатала этот номер. Это было очень забавно! Здорово, что в Камиле живы азарт, любовь к фигурному катанию. Это очень круто. В каждом шоу она выходила на бис и прыгала. Она огромная умница!

— У Романа Костомарова сейчас большие проблемы со здоровьем. Могли ли шоу их спровоцировать?

— Не знаю его ситуацию, я не лечащий врач. Но, конечно, выступать на улице, на открытом льду — это достаточно сложно, особенно дышать холодным воздухом. Они выступали в серьезные морозы, когда на улице было минус 25. Но все фигуристы привыкли к этому. Даже мы с Сережей (Мозговым — партнером Бетины в танцах на льду. — Прим. «СЭ») выступали на открытом льду, когда снег в лицо. Но номер длится всего три-четыре минуты. Ты все время двигаешься, что-то делаешь и не сильно успеваешь замерзнуть.

Но будем честны, в минус 25, конечно, как бы человек ни шевелился — он все равно будет мерзнуть. Но это не так критично, спортсмены, как правило, закаленные, привыкшие к морозу. Особенно мы, фигуристы. Не знаю, насколько сильно шоу могло сказаться. Но что касается девчонок, которые выступали всю зиму в обычных шоу, — это более легкая нагрузка. Это комфортная температура льда, можно уйти в гримерку и погреться, попить чай. Единственное, что действительно изнурительное — это ночные репетиции. Когда надо выучить само шоу.

— Стоит ли запрещать эти шоу в минус 20?

— Прямо запрещать — наверное, не стоит. Когда мы выступали на улице — всегда тепло одевались, могли надеть термобелье, второе термо, флисовый костюм, сверху уже театральные костюмы и парики. Но для зрителей это не очень гуманно — которые стоят и смотрят на морозе. Может быть, стоит рассмотреть переносы, но не прямо запретить сами шоу. В школах ведь отменяют занятия при определенной температуре.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

Неудивительно, что Грассль приехал к Тутберидзе

— Как тебе возможное сотрудничество Грассля с Тутберидзе?

— Этери Георгиевна — тот специалист, с которым хотели бы поработать многие спортсмены. Зная отношение Даниэля к России, нашим фигуристам, деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал сюда, чтобы перенять опыт. Здесь не нужно что-то придумывать — очевидно, что у Этери Георгиевны из сезона в сезон лучшие фигуристки мира.

Наверное, ему хочется приехать и увидеть — что же она такого делает. Неудивительно, что люди имеют желание узнать ее секрет. У Грассля было довольно много травм? Кто знает, как будет происходить сотрудничество, в каком формате. Он все-таки не совсем бестолковый мальчишка и в состоянии отслеживать состояние своего здоровья. Да и любая тренировка — это риск.