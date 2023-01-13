ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»

РУСАДА не нашло в действиях Камилы вины и халатности спортсменки, но его решение может привести к пересмотру результатов чемпионата России.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не поддержало стремление российских коллег сохранять конфиденциальность антидопингового дела несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой. В пятницу на сайте агентства опубликован пресс-релиз, в котором рассекречен вердикт в отношении 16-летней спортсменки. Как и ожидалось, РУСАДА не обнаружило вины и халатности подозреваемой в нарушении правил. Единственной наложенной санкцией стала отмена результата, показанного Камилой в день сдачи положительной пробы на триметазидин, 25 декабря 2021 года. Это может затронуть результаты чемпионата России в Санкт-Петербурге, на котором Валиева заняла первое место.

Право на апелляцию

Впрочем, решение о перераспределении медалей чемпионата страны-2022 в женском одиночном катании еще предстоит принять Федерации фигурного катания России. Но сейчас это не самый принципиальный вопрос из тех, вокруг которых будут ломаться копья. Ведь, судя по тональности пресс-релиза ВАДА, в Монреале в целом не в восторге от оправдательного приговора. «Нами запрошена копия мотивировочной части решения дисциплинарного комитета РУСАДА для того, чтобы определить, соответствует ли оно положениям Всемирного антидопингового кодекса, — говорится в сообщении на сайте wada-ama.org. — Однако, исходя из фрагментов дела, с которыми уже знакомо ВАДА, мы обеспокоены сделанными выводами».

Международное агентство готово воспользоваться своим правом и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Попутно в ВАДА отмечают, что свое решение РУСАДА вынесло с опозданием. 8 ноября 2022 года международное агентство уже направило заявление в суд, поскольку посчитало, что в России необоснованно затягивают с решением по данному вопросу. В этом заявлении ВАДА предложило назначить Валиевой максимально возможное наказание — дисквалифицировать на четыре года и лишить сборную России золота в командном турнире Олимпиады-2022. «ВАДА не может давать дальнейших комментариев, пока не получит и не рассмотрит мотивировочную часть решения и материалы дела», — говорится в релизе.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Главная битва впереди

Напомню, что дело Валиевой тянется с февраля этого года. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на бесполезный в фигурном катании, но запрещенный препарат триметазидин. Из-за халатности стокгольмской лаборатории анализы исследовали больше месяца — сданы они были 25 декабря, а извещение Камиле пришло только 9 февраля. К тому времени Валиева, не зная о своих неприятностях, уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе сборной Олимпийского комитета России. ВАДА и МОК пытались не допустить участия россиянки в личном олимпийском турнире, но суд встал на сторону нашей девушки. Правда, огромное давление не прошло бесследно — Камила выиграла в Пекине короткую программу, но неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

После Игр-2022 Валиева завершила сезон и до сентября принимала участие только в шоу. Однако затем она успешно продолжила карьеру и на официальных стартах, выиграв два этапа «Гран-при России» и заняв второе место на чемпионате страны в Красноярске. Тем временем РУСАДА занималось расследованием ее антидопингового дела. К сентябрю прошлого года был завершен сбор всей информации, но вынесение вердикта затянулось. При этом российское агентство сразу предупредило: публичного оглашения о наказании или оправдании не будет. Это было вызвано тем, что подозреваемая является несовершеннолетней.

В начале ноября ВАДА объявило, что забирает дело у российской стороны, поскольку решение затягивается сверх меры. Антидопинговый кодекс позволял в этом случае передать материалы в арбитражный суд. Однако вопрос оказался бы в CAS в любом случае. Только сейчас ситуация в нем будет изучаться не с нуля, а на основании материалов РУСАДА. Формально наше агентство не оставило нарушение совсем без последствий. Теоретически аннулирование результатов Валиевой в произвольной программе на чемпионате России 25 декабря 2021 года может привести к пересмотру итогов чемпионата и перераспределению наград (второе место, напомню, заняла Александра Трусова, третье — Анна Щербакова, а четвертое — Аделия Петросян). Но это не произойдет автоматически.

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова после награждения на чемпионате России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В любом случае главная битва в суде развернется вокруг результатов командного турнира Пекина-2022. На кону — олимпийское золото, и сборная США, занявшая второе место, будет давить и на ВАДА, и на CAS, используя все свои возможности. Для Камилы новое разбирательство станет дополнительным стрессом. Свои страдания Валиева уже показала болельщикам, поставив на эту тему программу на льду. Однако Всемирное антидопинговое агентство, отказавшись от конфиденциальности решений, уже продемонстрировало свое отношение к чувствам юной спортсменки. Очевидно, что статус «защищенного лица», прописанный в кодексе ВАДА, для международных чиновников — лишь формальность.