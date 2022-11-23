Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

23 ноября, 11:00

Ученик Тутберидзе отказался от чемпионата России. Или тренер обеспечит участие своих вопреки регламенту?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниил Самсонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Интрига вокруг отбора на главный турнир года для россиян.

В ближайшие выходные в Перми пройдет заключительный шестой этап «Гран-при России» по фигурному катанию. После феерии в Самаре мы ждем продолжения банкета — причем на этот раз фигуристам не удастся сказать, что они борются за чистые прокаты. Места будут важнее всего, так как идут отборы на чемпионат России и на финал «Гран-при» одновременно. Правда, когда разыгрываются 12 или 18 путевок, для лидеров особой интриги нет — возможно, стоило бы подумать о преференциях за победу на этапах, например места в лучших разминках в короткой программе чемпионата России. Но темных пятен все равно хватает.

«СЭ» изучил, как выглядят расклады во всех видах.

Болельщики толпятся в&nbsp;ожидании автограф-сессии Александры Трусовой. Давка на Трусовой и сорванный прокат Мозалева. Самый скандальный этап «Гран-при» в Самаре

Женщины: что будет с ученицами Тутберидзе и примой Давыдова?

Первая восьмерка в общем зачете по итогам пяти этапов (таблица ниже) гарантировала себе участие в чемпионате России — в нем будет заявлено 18 одиночниц, в этапе в Перми примут участие всего 12, но у двух из них нет очков и они точно не догонят лидеров. То есть Валиева, Самоделкина, Акатьева, Трусова, Яметова, Зинина, Гущина и Захарова уже в Красноярске. С большой вероятностью то же мы можем сказать о Петросян, Туктамышевой, Муравьевой и Синицыной. Даже если условная Муравьева провалится и, например, вообще не получит очков, ее должны будут обогнать шесть участниц позади, причем малоизвестные Виктория Федянина и Екатерина Анисимова должны брать золото в Перми. Вариант намного менее вероятный, чем победа Саудовской Аравии над Аргентиной в футболе. Наверное, поэтому чемпионат мира в разы популярнее лучшего турнира Земли — российского «Гран-при» (пока).

В зону безопасности можно записать и Марию Парамонову из ЦСКА, которая шестым и пятым местами заработала 18 очков. Борьба начинается с Агнеты Латушкиной — необычной фигуристки, которая начинает произвольную программу с «колеса» на первой секунде и долгое время тренировалась одна. На данный момент она 12-я, но позади сразу четыре лидера, которым предстоит этап в Перми. А 16-е место можно не удержать в случае сверхуспеха от Нестеровой и Федяниной — им нужны пятое-шестое места.

Александра Трусова. Трусова снова без четверных и снова проиграла Самоделкиной. Что с вице-чемпионкой Олимпиады?

В общем, по сути борьба ведется за две-три путевки на чемпионат России из 18. Реальных интриг три. Первая — поучаствует ли на главном турнире года для россиянок хоть одна подопечная Сергея Давыдова? Еще год назад он казался одним из перспективных конкурентов Этери Тутберидзе — а теперь у него только Анна Фролова, влетевшая в «Гран-при» на флажке. И у Ани не идеальное физическое состояние, чтобы говорить о стопроцентном проходе. Но, опять же, вряд ли она останется без очков в «земле соленоухих». Анна может проиграть тем же Нестеровой и Федяниной и даже оказаться на два места ниже, но ей достаточно будет докатиться хотя бы до 10-го места, чтобы залезть в топ-18.

Вторая — все ли лидеры обойдутся без травм? Про неидеальное физическое состояние говорят и в штабе Плющенко, не все известно про других. Помните, какие были споры два года назад в ковидный сезон, когда до чемпионата России допустили Синицину и Кацалапова, хотя они снялись с одного из этапов Кубка России по ходу выступления? Будут ли выступать через силу фигуристки или снимутся с гарантией допуска на чемпионат? На данный момент в регламенте фраза звучит так: «Допускаются спортсмены, по программе МС, на основании суммы очков, набранных на 2 (двух) Всероссийских соревнованиях «Гран-при России-Ростелеком». Трактовать ее можно по-разному — если тебе хватило очков с одного этапа, это считается?

Алиса Двоеглазова. Юная ученица Тутберидзе прыгает по два четверных лутца. Но ее все равно критикуют фанаты

Наконец, главная интрига — сколько у федерации джокеров в рукаве? По правилам допустить вне конкурса могут только Анну Щербакову как члена основной сборной России. Но, по нашей информации, планов участвовать в чемпионате у нее нет. Есть еще два человека — Дарья Усачева и Майя Хромых, которые восстанавливаются после травм. Их участие в чемпионате в обход «Гран-при» стало бы нарушением регламента (обе в резерве сборной), но давно ли у нас строго соблюдают регламенты? Если кого-то из них отберут в Красноярск, то количество свободных слотов сократится. И та же Фролова, чьи позиции сейчас кажутся незыблемыми, окажется под угрозой.

Еще интереснее ситуация с отбором на финал «Гран-при», где будут разыгрываться 1 миллион рублей за победу и 750 и 500 тысяч за серебро и бронзу. В нем примут участие только 12 лучших одиночниц, и здесь середнякам придется жестко бороться.

Зачет "Гран-при России" после пяти этапов.

Мужчины: куда делся Самсонов?

У мужчин в этом сезоне результаты гораздо плотнее и непредсказуемее. Но, во-первых, есть человек, выбивший 36 из 36. У женщин такой только один — Камила Валиева, но в этот «Клуб 36» может войти Аделия Петросян или Елизавета Туктамышева.

По лидерам тоже все понятно — Алиев, Лутфуллин, Кондратюк, Гуменник, Самарин, Мозалев и Коляда уже на чемпионате России, да и в финале «Гран-при». Попов, Даниелян и Анисимов тоже почти стопроцентно на ЧР. С остальными кандидатами есть большие вопросы. Например, в случае с финалом «Гран-при» подвис Макар Игнатов, который отстает от 12-го места на 6 очков при наличии пяти прямых конкурентов на этапе. Но на национальный чемпионат он должен отобраться.

Михаил Коляда. Коляда получил супероценки и не уважил Транькова суперинтервью. Неоднозначное поведение чемпиона

Главная интрига, которую не очень заметили в сообществе фигурного катания, — в списках участников пермского этапа нет ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова. Он и до этого был не в лучшей форме, много пропустил — но вышел на первый этап «Гран-при» в Москве. Однако второго так и не получил. Очков, набранных в Москве, для попадания в Красноярск точно не хватает. Будут добирать решением исполкома? Помогут травмы соперников? Или Даниил не готов к чемпионату России? Непонятно. Он говорил, что собирался готовиться к следующим стартам. Но что точно — очень жаль терять такого яркого фигуриста, умеющего скользить и говорить.

Зачет "Гран-при России" после пяти этапов.

Пары: будет ли кого показать Плющенко?

В парах отбор самый жесткий — 12 пар на чемпионате России и 12 в финале «Гран-при». Борьба, опять же, пойдет внизу. Формально Мишина/Галлямов идут на девятом месте зачета всего в 6 баллах от вылета, но у них впереди две программы в Перми. Главная интрига — появится ли на чемпионате России в первый же год существования пара из «Ангелов Плющенко». За них выступают Собинина/Миронов — и, если пройдут, это будет заметное событие.

Зачет "Гран-при России" после пяти этапов.

Танцы

В танцах особой борьбы за путевки на чемпионат России среди лидеров не предвещается. В пяти этапах «Гран-при» приняли участие всего 19 дуэтов — так что за последние из 15 путевок будут биться ребята из регионов, а лидеры вне угрозы, даже если бы вышли только на один этап (правда, и тогда они могли бы быть не допущены).

Зачет "Гран-при России" после пяти этапов.
Фигурное катание
10
3
Читайте также
Русский боец хочет отсудить у Конора 30 миллионов долларов из-за виски
Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Уникальные снимки Алены Косторной в седле. Фигуристка в эксклюзивной фотосессии для «СЭ»

Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью