Медведева и Щербакова больше не молчат об отношениях с Тутберидзе. Что нового мы узнали?

Евгения и Анна сделали откровенные заявления.

В российском фигурном катании — большое событие. Обет молчания прервала Анна Щербакова. Спортсменка, которая имеет безупречную репутацию и практически никогда не высказывалась на острые темы. Даже несмотря на все усилия журналистов. С ее именем не было громких скандалов, а она сама является довольно закрытым человеком. Анна нечасто обновляет социальные сети, не выставляет личную жизнь напоказ. Но теперь 18-летняя Щербакова высказалась — да еще и на тему своих отношений с тренером.

Анна Щербакова и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Доверие размылось

Олимпийская чемпионка тренируется в группе Тутберидзе очень долгое время — с девяти лет. И казалось, что между ней и Этери Георгиевной полная идиллия. Все помнят, как плакала тренер после тяжелого проката произвольной программы Щербаковой, которая перенесла тяжелую болезнь. Помнят, как Тутберидзе ласково звала фигуристку Аннушка на роликах с тренировок. Но после того, как Анна дала интервью на YouTube-канале Fametime TV, оказалось, что не все так идеально. В комментарии Щербаковой нет прямых упреков, но в словах чувствуется некая обида.

«Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла все переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание. Между тренером и спортсменом должно быть безусловное доверие, которое чуть-чуть потерялось, размылось, потому что я была в своих мыслях. Потому что свои недопонимания, обиды я смогла прожить и отпустить. Сейчас не вижу смысла тянуть их за собой», — рассказала олимпийская чемпионка.

Также Щербакова добавила, что, несмотря ни на что, она никогда не рассматривала идею сменить тренера. «Мыслей (о смене тренера) не было, но, наверное, здесь речь о моем характере. Я максимально неимпульсивный человек. Мне, чтобы принять какое-то важное решение в своей жизни, нужно обдумывать его очень долго», — добавила фигуристка.

Евгения Медведева на юбилейном вечере Татьяны Тарасовой. Федор Успенский, Фото "СЭ"

Нормально общаемся

Параллельно со словами Щербаковой появилось и высказывание Евгении Медведевой. В свое время, когда двукратная чемпионка мира и Европы уходила от Тутберидзе и тренировалась в Канаде, многое было сказано. Говорила и сама фигуристка, и Этери Георгиевна.

Целых два года Медведева и Тутберидзе бросали друг в друга колкие фразы, поверхностно и без конкретики говоря о конфликте между ними. Однако теперь, когда случилось воссоединение, старые недопонимания преподносятся уже совершенно иначе. Ни Медведева, ни Тутберидзе не хотят вдаваться в подробности прежних взаимных претензий.

Вот и теперь Евгения говорит о хороших отношениях между ней и тренером. И при этом не скрывает, что в их ситуации есть и ее вина. Чего только стоит фраза про божий одуванчик.

«Прошлое должно оставаться в прошлом. Не вижу смысла сейчас ворошить его. Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас все хорошо, мы с Этери нормально общаемся», — сказала Медведева «7 дней».

Александра Трусова и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе не любит цветы

Не так давно об отношениях с тренером высказывалась и двукратная чемпионка мира среди юниоров, вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова. Русская Ракета в настоящее время тренируется у Светланы Соколовской в ЦСКА. А от Тутберидзе фигуристка ушла уже во второй раз.

По словам спортсменки, у них с Этери Георгиевной сохранились хорошие отношения после ее ухода. Также Александра отрицает наличие конфликтов.

«Уход от Тутберидзе? Это была моя инициатива. Никто не был против. Это получилось быстро. Не вижу смысла что-то комментировать. У меня все хорошо и с предыдущими тренерами, и с нынешними. Конфликтов нет. Был ли букет? Этери Георгиевна не любит цветы», — рассказала Трусова журналистам после короткой программы на этапе «Гран-при» в Сочи.

Хотя первый ее переход сопровождался довольно сильными высказываниями. В частности, Саша утверждала, что ей запрещали делать много четверных в программах.

«Меня не столько расстраивало третье место, сколько то, что я не исполняла чисто свои программы. На финале «Гран-при» я настояла на том, чтобы в программе были и тройной аксель, и все четверные. Мне разрешили, а после этого снова убрали их на отборочных соревнованиях. Я сначала была против, но потом согласилась в день выступления, все-таки было важно просто отобраться на чемпионат Европы. Но на ЧЕ тренеры опять настояли, чтобы я откатала чисто с тремя четверными. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. В этом году хотела исполнять все пять прыжков, раньше — три», — рассказала Трусова в интервью matchtv.ru

Но и тогда Александра отдельно уточняла, что ее личное отношение к Этери Тутберидзе после ухода к Евгению Плющенко вообще никак не поменялось.

Алена Косторная и Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Принесла корзину фруктов

Чемпионка Европы так же, как и Александра Трусова, успела уже дважды уйти от Этери Георгиевны. Первый раз Косторная уходила к Евгению Плющенко. По ее словам, она шла за Сергеем Романовым, который поставил ей тройной аксель. «Я перешла туда за тренером Розановым. У меня получался тройной аксель, у нас с ним был коннект. Он меня тренировал, поддерживал, ничего заоблачного. Я перешла к нему, потому что выучила с ним тот элемент, который поднял меня на вершину. Думала, что надо повторить. Прогресс был, но потом были травмы, которые усугублялись», — рассказала Алена в интервью Алле Шишкиной.

Впоследствии Алена вернулась в группу Тутберидзе перед олимпийским сезоном. Но повторное сотрудничество было недолгим — в марте фигуристка вновь ушла, на этот раз — к Елене Бубновой. Косторная уточнила, что решение о прекращении сотрудничества было со стороны Этери Георгиевны. Однако разошлись они вполне спокойно.

«Ситуация осталась между мной, Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали — иди отсюда! Но при этом это и не я тренерам сказала: «Вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду». Нет, конечно.

Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры. Потому что это была командная работа, коллективная. Но мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло. Мы нормально пообщались? Да, это не то что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо», — сказала Косторная «СЭ».