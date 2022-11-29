«Я как отвратительный больной — но спортсмен в своем репертуаре». Алена Косторная — о восстановлении после операции

Интервью чемпионки Европы о здоровье и планах на будущее.

У Алены Косторной очень плотный график: то шоу, то показательные выступления. Чемпионка Европы выступила с показательным номером на катке на ВДНХ, провела мастер-класс со всеми желающими, а также раздала автографы и сфотографировалась со всеми желающими.

А потом пообщалась с корреспондентом «СЭ». На просьбу об интервью фигуристка попросила переместиться в теплое помещение — в Москве в последние дни сильно похолодало. А ведь Косторная выступала на публике в тонком костюмчике, а также исполнила несколько парных элементов, в том числе и тодес.

И это все с учетом того, что фигуристка не так давно перенесла серьезную операцию. Ей предстоит долгий процесс реабилитации, но спортсменке так хочется поскорее вернуться, что она уже пробует прыжки. Алена восстановила двойной аксель, тройные сальхов и риттбергер. Но в прокатах она их пока не показывает — все-таки это опасно.

После мероприятия на ВДНХ Алена поделилась, что не слушает врачей, рассказала о планах на будущее и объяснила, почему не боится делать сложные поддержки.

Совсем тяжелые времена позади

— Как здоровье? Как бедро?

— Все хорошо. Уж намного лучше, чем было. Прямо совсем тяжелые времена позади, но нелегкие моменты ждут меня впереди. Да, процесс восстановления будем долгим. Особенно когда не следуешь рекомендациям врачей, стараешься все сделать быстрее. Но ничего, пытаемся работать с тем, что есть. В целом довольно неплохо получается.

— Не слушаетесь — в том плане, что вам еще нельзя прыгать, а вы уже прыгаете?

— Конечно. Мне еще нельзя прыгать, катать программы. Но я, скажем так, как отвратительный больной, но спортсмен в своем репертуаре. Не могу сидеть без дела. Мне надо прыгать, что-то делать. Иначе я чувствую себя человеком, который вот-вот должен закончить. А моя карьера может продолжаться еще очень долгое время. И на самом деле я бы не хотела ее терять.

— Правильно понимаю: прыжки вы уже восстанавливаете?

— Да, конечно. Я восстановила двойной аксель, тройной сальхов и тройной риттбергер. Я могу их прыгать, но на шоу и прочих выступлениях пока не делаю, так как это все-таки опасно.

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На турнире по шоу-программам могу выступить в тройке

— В текущем сезоне вы планируете выступить только на турнире по шоу-программам?

— Да, возможно, что выступлю на этом соревновании. Но я еще точно пока не знаю. На всех остальных турнирах меня точно не будет. Я все-таки хочу долечиться.

— У вас уже есть какие-то идеи по шоу-программам?

— Я посмотрю. Так как это шоу-турнир, то можно сделать все что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна.

— То есть можете уже в паре? Или танцы на льду?

— Да, но не факт, что это будет парное катание. И нет, не танцы на льду (улыбается). Возможно, это будет трио из девочек.

— У вас есть любимая программа? Ранее вы говорили, что «Ангел» вам не особо нравился.

— Я просто от него начала уставать. А так в целом — отличная программа. Сейчас, безусловно, Испания, моя «Малагенья». «Сумерки» я обожала, короткую и произвольную программы под музыку Вивальди тоже очень любила. Я люблю все постановки, которые катаю, потому что тренеры всегда прислушиваются к моему мнению. И тяжело катать то, что тебе по музыке не сильно нравится.

Владею почти всеми парными элементами

— За сезоном в фигурном катании следите? Международным, внутренним?

— Периодически. Смотрю за всеми, и за международным тоже. Мне интересны результаты.

— Вы на открытии катка в показательном номере исполнили тодес. Многое уже разучили из парного катания? Не страшно?

— Я в принципе владею практически всеми элементами парного катания, и поддержками тоже, да. Некоторые на льду еще не пробовали. Но в целом — всеми. Мы начали учить поддержки для шоу, а потом мне стало интересно выучить все. Почему нет? Для шоу всегда пригодится.

У меня отличный партнер (Георгий Куница — партнер Косторной в ледовом шоу «Дракула». — Прим. «СЭ»). С ним я, скажем так, научилась летать (улыбается).

— Какие планы на ближайшее время?

— У меня могут быть еще шоу. Я буду кататься в «Бременских музыкантах», в «Дракуле» на льду. И еще некоторые проекты.

— Чем сейчас вообще занимаетесь в свободное время, если оно вообще есть? У вас же еще университет.

— Его у меня нет. Я тренируюсь у Елены Германовны (Буяновой. — Прим. «СЭ») в одиночном, репетирую парные вещи для шоу. Это уже две-три тренировки в день, получается. И вечером у меня еще ночные репетиции иногда бывают. И да, плюс ко всему у меня еще сейчас сессия. Вот была вчера в институте.

— С Максимом Ковтуном общались? Он же тоже был у Елены Буяновой.

— Я не застала момент, когда он тренировался у Елены Германовны, да. Но как спортсмены мы постоянно все общаемся. Всегда в хороших отношениях, рады друг друга видеть. Я со всеми хорошо общаюсь. Я не конфликтный человек. Но мои девочки — моя любовь.