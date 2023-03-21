Загитова обиделась на критику из-за Монро. Американцы оскорбились из-за актрисы

Олимпийская чемпионка отреагировала на критику своей программы на шоу-турнире в Москве.

Что можно сказать точно — Алина Загитова своим номером в образе Мэрилин Монро заставила говорить о себе снова. В том числе и западную, особенно американскую аудиторию, которая трепетно относится к великой блондинке. Это, конечно, не «Уэнсдей» Валиевой, который зашел по всему миру, но тоже попадание в точку, если смотреть на резонанс вокруг льда, а не показанное на нем.

Загитова почувствовала критику

Правда, комментарии по итогам этого номера были неоднозначные. Настолько, что Алина даже ответила через интервью федерации критикам:

— Но в любом случае, как я уже писала, очень рада, что была участницей турнира, потому что показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше. Хочу повторить и сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, и даже не могу объяснить, насколько она мне важна.

А по поводу того, что мне не идет представленный номер... Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня, — съязвила Алина.

И во многом она права.

Чего не хватило?

На самом деле мне с нижнего яруса «Мегаспорта» номер не показался каким-то пошлым или недостойным. Но если вы включите его на сайте Первого канала, то услышите звенящую тишину во время загитовского катания. Наверное, взрыв должен был состояться на тройном флипе — но не было тройного и не было взрыва. Медведеву тоже критиковали, мол, сколько можно прорабатывать травму — но ее прокат все-таки вызывал у зрителей эмоции. В таких случаях скорее можно говорить о пустоте, а не пошлости. Впрочем, куда мне со своим одинарным псевдориттбергером в калашный ряд.

Как рассказывают, Алина действительно гордится своей фигурой и внешностью и старается играть на этом. Просто Монро — более глубокий образ. Может быть, лучше подошла бы Шакира, которую взяла Елена Радионова. Или Алине не хватило хореографии или каких-то фишек, напрямую указывающих на творчество Монро — помимо подиума с вентилятором в концовке, и тогда вопрос уже к постановщиками.

Но и устраивать буллинг на пустом месте тоже ни к чему. В чем, возможно, трагедия карьеры Алины, особенно после «приостановки» спортивной ее части — стало сложно отделить буллинг от конструктивной критики. И когда тебе говорят на самых разных спортивных сайтах, что Монро не получилась слишком хорошо или что пение с Zivert выглядело спорно — сложно отделаться от мысли, что к тебе снова прикопались тролли.

В любом случае Алина — молодец, что пробует и действительно дает журналистам клики. Слышал от разных людей из мира фигурного катания, что сейчас привлекать внимание к нему гораздо сложнее — после ухода Щербаковой и отсутствия на турнирах Трусовой. Некоторые даже на них из-за этого обижаются. А новое поколение «не тянет». Согласимся, что Петросян или Акатьева пока все-таки не ведут себя как звезды (публично). Но задатки есть у обеих.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что думают за рубежом?

Интересно было почитать, что пишут об Алине в заморских странах, особенно в США, которые подарили миру образ Монро. К сожалению, из-за действующих в России правил мы не можем прикрепить все впечатления иностранцев, так как они имеют свойство их выражать в заблокированных в РФ соцсетях. Ну глупцы, неужели так сложно перейти в «Одноклассники»?

Но кто-то из фанатов готов отдать Алине «Оскар». Давненько у России «Оскаров» не было, действительно...

Фото Соцсети

И в целом на странице самой Алины преобладает поддержка, хотя есть и негативные комментарии, что характерно — на английском.

Фото Соцсети

Два главных форума для обсуждения фигурного катания в мире — Golden Skate и Reddit. Вот как дискутировали об Алине там.

— Учитывая ее популярность, я был шокирован тем, что Загитова не оказалась на подиуме и не получила никаких других наград ни от отдельных судей, ни от голосования болельщиков, — удивляется один из зрителей.

— Акции Медведевой и Загитовой уже некоторое время снижаются. Еще мне интересно, повлияла ли эта «бабочка» на прыжке на оценку Заги. Да, технических требований нет, но если вы включаете прыжок и не выполняете его, то это ошибка, — объясняет другой, очевидно, брокер.

— Алина, я уважаю тебя и обожаю. Я сотни раз пересматривал твои олимпийские и другие выступления. Я всегда поражался твоей способности добиваться успеха при любых обстоятельствах: завоевывать самые высокие призы в фигурном катании вопреки всему, быть ведущей телевизионного шоу, публично встречаться с премьер-министром Японии, представлять одну из лучших косметических компаний в мире и во многих других экстраординарных ситуациях. Твоя красота, доброе сердце и искренность всегда помогали тебе вписаться в общество. Но, дорогая Алина, ты не Мэрилин Монро, — проникновенное сообщение от фаната.

— Конечно, нет. Она Алина Монрова, — тут же скаламбурили в ответ.

— В ней есть вся женственность и очаровательность в мире, но это не тип/уровень женственности Мэрилин Монро. Вообще, — еще одно мнение.

Но есть и другие:

— Что касается программы Алины, то, что она вам не понравилась, — неважно. Она все еще сделала одно из самых запоминающихся выступлений того вечера. Подумал, что над хореографией нужно еще поработать, но после повторного просмотра понял, что Алина действительно в очередной раз показала довольно хороший прокат. Она была свежа, искрометна и обаятельна, как обычно.

Или вот:

— Это не программа олимпийской чемпионки, но Алина в том состоянии, когда может делать все что захочет. Очевидно, ей было весело.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть Дэйва Лиза (все-таки у The Skating Lesson есть аудитория):

— Мне становится очень грустно каждый раз, когда выходит Алина Загитова. Всегда кажется, что это что-то вроде публичной порки или насмешек. Все, что они делают, похоже на то, что вот это — действительно красивая девушка, но не умная.

Она была Мэрилин Монро. Это был неудачный парик. Но они действительно повысили уровень русского кринжа, потому что в России один из способов привлечь к этим спортсменам много внимания — публиковать фотографии в соцсетях. В самом конце этой программы юбка поднимается с помощью вентилятора. Это было так безвкусно и кринжово, но ожидаемо, — сказал Лиз.

Ну, кто бы сомневался.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наверное, стоит сказать главное — Загитова после такого перформанса не выиграла турнир, не завоевала медаль и даже не удостоилась ни одного приза от жюри, хотя ее успеха, памятуя Кубок Первого канала, ждали многие. Олимпийская чемпионка заняла лишь девятое место.

И пяти людям из мира искусства, театра и хореографии наверняка можно доверять. Возможно, даже больше, чем сотням комментаторов на американских форумах.

А Алине пожелать пробовать новые образы и дарить нам новые клики. Мы ждем!