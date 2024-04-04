Костылева выиграла первый же турнир с Плющенко. Евгений ради звездной ученицы приехал в Казань

Первые соревнования юной одиночницы в рядах «Ангелов Плющенко» обернулись ярким успехом.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст). Казань

Юниорки, КМС. Итоговое положение

1. Елена Костылева — 218,40

2. Алиса Юрова — 210,04

3. Надежда Понтелеенко — 207,23

Одним из последних крупных стартов сезона стало первенство России среди юниоров. Турнир с таким названием уже проходил в феврале в Саранске, а потом еще в Сочи был финал «Гран-при» среди юниоров. Но сейчас речь идет не о юниорах, а о новисах — фигуристах до 13 лет, которые не имеют права выступать на международных стартах. Такие турниры делят на младший и старший возрасты. И вот как раз соревнования самых старших среди самых младших и проходят сейчас в Казани. Чемпионкой среди девушек стала Елена Костылева. Талантливая юная фигуристка, чья мама едва ли не известнее самой спортсменки, с триумфа начала этап карьеры в «Ангелах Плющенко». Дальше — больше?

Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Плющенко поддержал Костылеву после неудачной короткой программы

Переход Елены Костылевой в команду Евгения Плющенко — одно из главных событий только стартовавшего межсезонья. Хотя какое межсезонье, это взрослые могут отдыхать, а вот юниоры продолжают ездить на соревнования. Так и для Костылевой первым турниром уже в составе «Ангелов Плющенко» стало первенство России по старшему возрасту в Казани. Хотя формально девушка ехала в Татарстан еще в статусе ученицы МАФКК «Легенда», в качестве тренеров диктор указывал Викторию Буцаеву и Игоря Лютикова. Официально переходы в российском фигурном катании оформляют только летом. С другой стороны, за пару недель кардинально поменять что-то в катании Костылевой было бы трудно, и как минимум программы, с которыми она выходила на лед «Спорт сарае», — это дело рук еще команды «Москвича». Однако важные детали поправить успели уже сейчас, что сказалось и на результате.

Ключевой момент для Костылевой — психология. Она талантливая, но нестабильная одиночница. Возможно, срывы связаны со своеобразным поведением матери Елены Ирины Костылевой. Иногда кажется, что родительница чрезмерно давит на талантливого ребенка и требует решения непосильных задач. В итоге девушка теряется и ошибается даже в те моменты, когда по логике не должна. Так, второй старт подряд проблемными становятся вращения. На первенстве Москвы Елена получила балл штрафа за перекат программы, так как не успела докрутить вращение вовремя. В Казани, наоборот, поторопилась — и потеряла равновесие. В результате штраф за падение, обнуление элемента, сбавки на компонентах и общем впечатлении от проката. Девятое место перед произвольной и нескрываемая грусть. Похожая ситуация была и на московских стартах, разница лишь в том, что на этот раз Костылева встречала оценки не одна, а в компании Евгения Плющенко и Дмитрия Михайлова.

Елена Костылева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По концентрации ультра-си турниры новисов самые напряженные

Тот факт, что Плющенко в разгар сезона весенних шоу решил лично приехать в Казань и поддержать свою новую ученицу, говорит о том, какой статус у девушки в «Ангелах Плющенко». Конечно, до примы академии Костылевой далеко, тем более при действующей Софье Муравьевой. Однако Елена — важный актив на перспективу, который при должном подходе очень поможет в продвижении академии. Пока она взяла первенство страны в Казани — для начала тоже весьма неплохо, особенно с учетом напряженной конкуренции в этой возрастной категории. По концентрации ультра-си именно старшие новисы сейчас лидируют. Попыток зайти на четверной или тройной аксель здесь было больше, не то что на взрослых стартах, где с многооборотными прыжками сейчас совсем все плохо. Больше даже, чем у «полноценных юниоров» в Саранске.

Екатерина Ципухина, к примеру, чисто приземлила два четверных сальхова. Но она только пятая как по произвольной, так и по сумме двух дней. А вот Костылева после провала в короткой собралась. Собственно, по баллам отрыв был не такой значительный — Агата Петрова опережала Елену на шесть баллов. Цена одного элемента или даже меньше. Ультра-си у Петровой нет, но и с базовым набором она не справилась. Агата — только 14-я по произвольной и 12-я по итогам. Обидчица Костылевой на первенстве Москвы Лукашова также сорвала произвольную. А вот Костылева успешно приземлила два четверных сальхова и без всяких проблем справилась с остальной программой. Неудача в короткой не позволяла рассчитывать на личный рекорд, но главное — это собственно результат на конкретном турнире. Елена победила, значит, пока в команде «Ангелов Плющенко» все делают правильно.