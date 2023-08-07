«Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию

Бывшие российские танцоры отвечают на накопившиеся вопросы.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин хорошо знают, что такое критика и даже хейт. В России их обвиняли в блате и развале танцев, сейчас очаги критики переместились за океан, и победа ребят на первом же турнире Lake Placid International с результатом 191,82 балла взбесила многих.

Но, к чести обоих, они весьма достойно эти стрелы принимают — или уворачиваются. Один из самых ярких моментов Олимпиады — диалог Глеба и американской журналистки Кристин Бреннан, которая очень хотела услышать речь Дианы по поводу дела Валиевой, но услышала «она умеет говорить — но не с вами и не по этому вопросу». До этого на чемпионате Европы Глеб обезоружил своим «да, мы блатные».

«СЭ» писал и об оценках фигуристов, и о неоднозначности их перехода — но Диана и Глеб согласились ответить на наши вопросы. И такому профессиональному отношению к прессе стоит позавидовать многим — в том числе и комментировавшим их переход.

Сейчас мы никакого отношения к блату не имеем

— Диана, Глеб, поздравляю с победой на первом турнире под грузинским флагом. Каково это вообще — вернуться после такой паузы, неизвестности? Как будто заново родились? Или, наоборот, без проблем и волнения?

Диана: — Спасибо за поздравление. Волнение, конечно, присутствовало, из-за этого я плохо себя чувствовала перед выступлениями, но, к счастью, получилось это перебороть, и Глеб мне с этим очень помогал.

Фото Соцсети

— А на награждении грузинский гимн играли уже?

Диана: — Мы не знали, что будет звучать гимн и, честно говоря, немного отвыкли от этого. Нас предупредили, что гимн все-таки будет, когда мы уже стояли на пьедестале. Мы были приятно удивлены, но ненадолго. Заиграла прекрасная мелодия, не имеющая никакого отношения к грузинскому гимну.

Глеб: — По крайней мере, на экране монитора появилось изображение грузинского флага.

— Давайте поговорим о вашем произвольном танце. Почему Чайковский, почему эта музыка — русского композитора, как многие отметили? И с кем ставили программу?

Диана: — Большая часть музыкального сопровождения программы состоит из фильма Даррена Аронофски «Черный лебедь», и лишь пару раз звучит оригинальная музыка Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».

Глеб: — Как мы уже говорили, изначально мы планировали приехать на прокаты, и наш прошлый произвольный танец, который был поставлен Бенуа Ришо, создавался для русской аудитории и внутренних соревнований. В конце сезона у нас должно было состояться выступление в шоу с симфоническим оркестром под музыку Чайковского «Лебединое озеро», и в процессе постановки номера и тренеры, и мы поняли, что этот материал может вырасти в новый произвольный танец.

Программу поставили наши тренеры Елена Новак и Алексей Киляков. Мы стараемся соединить современную хореографию с классическими элементами. Поделиться собственной историей обольщения принца коварным черным лебедем.

— Если говорить именно о выступлениях, чем каждый из вас доволен и недоволен? Может быть, по какой-то одной фишке, которая больше всего понравилась и над которой надо работать больше всего? Вы говорили, что хотите улучшать именно скольжение — видите здесь прогресс?

Глеб: — Выступлениями в целом довольны. Задача была начать соревноваться, к тому же сделать это первый раз с новой командой. Мы получили отзывы от судей и комментарии о том, на что следует обратить внимание в дальнейшем. Что касается скольжения, то мы однозначно стали чувствовать себя гораздо увереннее на льду. Тренеры много уделяют внимания скольжению и позиционной работе.

Диана: — Судьи также отметили, что наши переходы между элементами усложнились и позиции стали ближе.

Глеб: — Также многие судьи уже успели отметить, что Диана сильно спрогрессировала за прошедший год в скольжении, и это позволило выглядеть нашей паре более гармонично.

— И последнее про Лэйк-Плэсид — оценки. Часто говорят, что паузы, особенно в танцах, не идут на пользу результатам. Вы в баллах явно не потеряли. Можно сказать, что были удивлены, увидев 190+ баллов на табло?

Глеб: — Мы не сильно ориентировались на баллы, которые можем получить на этом турнире, по разным причинам. И первый старт, и новый флаг, и смена команды — много факторов, которые сложно было бы предсказать. В ритм-танце после проката рассчитывали на чуть более высокие оценки, но не очень повезло со жребием, практически открывали турнир. В произвольном же танце уже выдохнули, увидев, что прокат здорово оценили и есть комфортный разрыв в баллах.

— Глеб, вы как-то саркастично говорили — «мы блатные», и это было очень ярко. Так вот скажите — здесь есть все-таки фактор репутации? Или это только результат работы и вс??

Глеб: — Думаю, что фактор репутации в танцах всегда был и будет иметь значение, уж больно это субъективный вид спорта. Но репутация зарабатывается на льду для любой топовой пары, и судьи никогда не обратят внимание, как много или мало о тебе говорит пресса и в каком ключе все это преподносится. Поэтому пропуск сезона — это удар по соревновательной репутации, рейтингу и прочим профессиональным вещам. Все остальное не имеет никакого значения.

Диана: — Я так же считаю, что особенно сейчас мы никакого отношения к блату не имеем, хотя, конечно, люди будут говорить то, что они хотят, но мы не обращаем на это внимания.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В нашем случае все было по правилам ISU

— О переходе. Думаю, для вас не секрет, как ваш переход в Грузию обсуждался в России. То в федерации говорили, что никакого перехода не будет, это бред и что денег не потратили. Потом оказалось, что переход произошел сверхбыстро — 22 мая пришел запрос от Грузии, 25 мая уже одобрен. Да и деньги компенсировали. Вы можете рассказать свое видение всей ситуации, как все происходило? Потому что ощущение, что «без меня меня женили».

Диана: — На момент подготовки к прокатам мы не думали о переходе. Слухи про США и Израиль были просто выдуманы.

— То есть вариант с Израилем вы не искали, как писали?

Диана: — Мы никуда не просились, соответственно, нам никто не отказывал в переходе. В декабре в интервью мы сказали, что не исключаем возможности смены гражданства, но ни о США, ни об Израиле речи не шло. Все это раздувалось «журналистами» и не имело никакого подтверждения под собой. Я уже однажды была откреплена за Грузию в 2016 году , когда каталась в одиночном, и уже тогда думала, что если менять страну, то это должна быть Грузия. У меня грузинские корни, и я росла в грузинской семье, поэтому выбор для меня был очевиден.

Глеб: — Деньги на наше проживание, тренировки, командировки за рубежом действительно не выделялись. Это был наш выбор тренироваться в другой стране. Мы вернули зарплату, которую нам установили после Олимпиады, суммы за страховки, экипировку, которые на нас были потрачены за 2022-2023 годы. Теперь мы точно ничего и никому не должны.

— Понимаю, что вы не отвечаете за других фигуристов, но что скажете в целом по поводу ухода российских фигуристов за рубеж? Процедура ведь довольно непрозрачная, разве нет? Дарио Чиризано вот не отпустили, да и в вашем случае пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина говорила о двухлетнем карантине с момента запроса другой федерации, что, правда, не очень соответствует правилам ISU.

Глеб: — В случае с нами все было осуществлено согласно правилам ISU. Если спортсмен выступает внутри страны в течение сезона, федерация имеет право наложить собственный карантин, опять же ссылаясь на траты по ходу сезона. Мы внутри страны выступить не смогли, на международной арене год был тоже пропущен, поэтому релиз был получен.

— Что думаете об идее компенсаций за смену гражданства спортсменом? Потому что сейчас в России думают принять об этом закон.

Глеб: — Думаю, что те, кто всерьез рассматривает такие законы, либо не имеют детей, занимающихся профессиональным спортом в России, либо им очень легко достаются большие деньги, и они не имеют представления, сколько каждый родитель должен вложить собственных средств в спорт ребенка, прежде чем тот войдет в состав сборной и государство начнет затрачивать на него деньги.

— И последнее, я должен попытаться — вы можете назвать сумму компенсации? Порядок цифр?

Диана: — Конечно, нет (улыбается). Возместили все, что нам предъявили.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тутберидзе привозила нам померить костюмы

— Как сейчас выглядит ваша работа, поменялось ли что-то с вашего рассказа в декабре?

Глеб: — Сейчас у нас есть определенная ясность будущего, по крайней мере, мы имеем возможность выйти на международные соревнования и узнать, на каком уровне мы находимся в своем развитии. Психологически это сильное подспорье.

— Какой у вас следующий турнир?

Диана: — Планируем продолжить сезон серией челленджеров, но пока точно не знаем где.

— Очень много по этому поводу споров — Этери Георгиевна вас посещает в США, помогает в тренировочном процессе, бытовом? Насколько велика ее роль для вашей пары сейчас?

Диана: — Я не думаю, что что-то сильно изменилось, она приезжала в США, чтобы привезти наши костюмы и все померить (их автором была Ольга Рябенко. — Прим. «СЭ»). Помочь нам подлатать то, что было необходимо в них. Как тренер она никогда не вмешивается в тренировочный процесс. Она может только подсказать что-то со стороны, мы, конечно, прислушиваемся. Но думаю, что так многие родители поступают. В том числе и мама Глеба.

— Глеб, вы собираетесь получать грузинское гражданство? И вообще придется ли вам вдвоем приезжать в Грузию — так понимаю, с выездом из США все еще проблемы?

Глеб: — Гражданство будет необходимо только для Олимпийских игр, к тому моменту надеемся результатами заслужить это право. А с выездом проблем больше нет, совсем недавно я получил Грин-карту.

— Если бы не 24 февраля, жизнь бы сложилась по-другому — и в вопросе смены гражданства, и остальном?

Глеб: Конечно. До 24 февраля мы буквально только вернулись с Олимпийских игр, где представляли Россию и, как и многие, не могли предположить, что жизнь так сильно поменяется. Думаю, что у большинства людей жизнь отныне разделилась на «до» и «после».