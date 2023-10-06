«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером

Двукратный олимпийский чемпион привез пару Бойкова/Козловский на первый турнир после перехода и уже «напихал» подопечным.

Мемориал Панина-Коломенкина. Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 75,87.

2. Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигир?в — 68,73.

3. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 64,99.

В четверг в Петербурге произошло знаменательное событие, если кто не заметил. На соревнованиях дебютировала новая пара команды Этери Тутберидзе Бойкова/Козловский, ушедшая в «Хрустальный» от Тамары Москвиной. Интересный факт — приписаны фигуристы все еще к клубу легендарного петербургского тренера, а значит, по логике именно эта школа должна получать деньги на подготовку. Впрочем, это все лирика, конечно, а главное в фигурном катании — искусство и чистые прокаты.

Козловский оставил интригу и получил втык

На удивление он в дебютном выступлении не получился. Партнер сорвал тройной риттбергер и едва не упал, но успел поймать равновесие на выезде. Таким манером в зачете у пар даже образовалась интрига, которую не смогли реализовать самые статусные соперники — Хабибуллина/Княжук. Они выступали попозже и провалили свою короткую программу. Иначе в пятницу реально шла бы борьба за победу.

Но и сейчас расстояние от второго места, где находятся Гейниш и Чигирев (а.к.а. бойфренд Медведевой — прости, Дима), всего семь баллов. После проката Максим Траньков, приехавший в Питер с Алексеем Тихоновым и Павлом Слюсаренко, очень эмоционально выговаривал Дмитрию. Сам Козловский прокомментировал это так: «Все в рамках работы, просто Максим в принципе мужчина эмоциональный, с выразительными глазами. Спросил, зачем я сделал эту ерунду. Я сказал, что примерно то же самое и подумал, когда сделал». У Тихонова, кстати, приехала на турнир среди юниорок дочь Полина и взяла бронзу.

Ну а двукратный олимпийский чемпион Траньков в интервью «СЭ» был не совсем доволен судейством.

Козловский говорил «в очередь»? Вот она и пришла

— Максим, ты довольно эмоционально отреагировал на прокат, говорил Дмитрию «Зачем сделал эту фигню?» Сложилось не так, как ожидали?

— Конечно, ошибка на прыжковом элементе, там сложный риттбергер, но Дима надежно исполняет этот прыжок. Сегодня расслабился на выезде. Но для первого старта нормальное катание. 10 вечера тоже влияют.

— Странное расписание?

— Да, но оно для всех одинаковое. Волнительно ребятам было выступать в Петербурге. Они отсюда уехали, теперь вернулись. Может быть, сказалось, были зажаты в катании. На тренировках, на прокатах в Москве катались лучше, раскрепощеннее. Но это хорошая проверка перед другими турнирами, посмотреть на ребят в стрессовой ситуации. Мы тоже еще знакомимся с ребятам, не знаем, что им помогает выступать, не хочется передавить, лишнего сказать. Процесс притирки все равно существует, от него не уйти. Семь лет ребята существовали в одной системе, теперь совсем в другой. Ну и оценки, как мне кажется, не совсем достойные этой пары.

— Могли быть побольше?

— Ну да. 75 баллов — не очень много. Посмотрим, как будет дальше.

— Интересно работать с этой парой?

— Да по-разному, все мы живые люди. Бывает интересно, а иногда тяжело. Это работа, на нее надо приходить и делать хорошо. Дело не в интересе. Интересно кино смотреть. Хотя я давно не смотрел фильмы. Я же не только тренер, нет времени.

— Как-то вы друг с другом пикировались, был знаменитый возглас Димы «В очередь!», теперь работаете вместе...

— Ну не прям друг с другом, конечно... Эта история забыта. Просто воо и подошла моя очередь. Собственно, об этом Дима тогда и говорил.

Мы живем в обществе осуждения

— Ты не только тренер, но и шоумен. Как тебе работается с Алиной Загитовой?

— Прекрасно. Между нами нет никакого напряжения, сложностей в коммуникации. Не могу сказать, что работа с ней доставляет дискомфорт. Мне комфортно с Алиной, нормально. Да, есть ошибки у всех, все оговариваются, и я в том числе. Кто угодно, даже профессионалы своего дела. Просто внимания им не так много уделяется.

Критиковать коллегу ясчттаю неэтичным, да и не хочу и не считаю нужным, это не мое дело. Могу только позавидовать белой завистью ее популярности и успешности. Когда рядом с тобой успешные люди, ты тоже становишься успешнее. Поэтому я и стараюсь себя окружать такими людьми.

— Получается, про отзывы знаешь. Вообще имеет смысл с ними знакомиться людям публичной профессии или наоборот, лучше забить?

— Мы должны каким-то образом существовать в этом обществе осуждения. У нас мало хвалят. Редко увидишь доброе, всегда негативных комментариев больше. Может, такое время у нас. Это просто констатация факта, с этим надо как-то жить. Я практически не читаю ничего. Не вижу смысла оправдываться перед кем-то. Мне предъявляют тоже за то, что я кого-то не зову на интервью. Если честно, я зову всех, просто некоторые не приходят. Есть агенты, подводные камни, занятость, нежелание идти. Кого могу — приглашаю.

— С Тутберидзе будет?

— Я на это надеюсь. Конечно, это была бы одна из самых сильных по просмотрам передач, я бы хотел с Этери Георгиевной поговорить. Но думаю, пока это сложно, потому что ей время на это найти нереально.

— Саша и Дима сказали, что ждали больше болельщиков. Нет ощущения, что после подъёма и плато мы постепенно уходим на наклонную?

— Честно, на контрольных прокатах я даже заметил по постановкам, что больше среди них стало похожих на показательные, чем на соревновательные. В целом для зрелища это хорошо. Пока мы между собой соревнуемся, какой-либо прогресс сложно показать. Зато можно по крайней мере не растерять то, что есть.