Мистика вокруг дочери Тутберидзе продолжается. Она в шаге от победы за Грузию, главные конкуренты снялись

Вместе с сменой гражданства за Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным перекочевал и удивительный антураж соревнований.

Lake Placid Ice Dance International

Танцы. Ритм-танец

1. Уна Браун / Гэйдж Браун (США) — 75,26.

2. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Грузия) — 74,35.

3. Ева Пэйт / Логан Бай (США) — 72,78.

Минувшей ночью в фигурном катании произошло знаковое событие. Спустя полтора года после Олимпиады на соревнования вернулась уже бывшая российская танцевальная пара Дэвис/Смолкин. В Пекине они сидели со знаменем Олимпийского комитета России — сейчас выступают за Грузию. И на первом же турнире имеют все шансы на победу. Причем не обошлось без мистики.

Конкурент из Украины самоустранился

Турнир этот — Lake Placid International в США. В двукратной олимпийской столице не нашлось хотя бы одной камеры, чтобы обеспечить трансляцию первого в сезоне старта ISU. Пусть даже платную. Удивительная отсталость для развитой экономики и одной из главных держав в фигурном мире. Билет на само мероприятие стоил около 1000 рублей на один день — тоже немало для проходного турнира, пусть и с приличным составом. В итоге следить непосредственно за фигуристами можно было только одним способом — погуглив веб-камеры Лэйк-Плэсида, найти улицу у арены, и вдалеке виднелось окно зала для разминок.

Среди основных соперников дочери и зятя Этери Тутберидзе (партнеры женаты) были Эмилия Зингас/Вадим Колесник. Вадим — уроженец Харькова, но с 2017 года живет в США. С предыдущей партнершей Эйвонли Нгуен Колесник стал чемпионом мира среди юниоров прямо перед пандемией. Но после долго не выступал из-за поиска партнерши. Ей стала киприотская американка Зингас, и зимой у них уже была оловянная медаль за четвертое место на чемпионате США. Плюс неплохая репутация.

Но... Зингас и Колесник снялись за несколько минут до выхода. Это, конечно, совпадение, но когда-то на чемпионате России подозрительно снялись Синицина/Кацалапов — и Дэвис/Смолкин напрямую попали в олимпийскую сборную. Это по сути подвинуло экс-россиян на строчку выше.

Выше в итоге остались только брат и сестра Уна и Гейдж Брауны — многообещающие юниоры, которые только в прошлом сезоне вышли во взрослые. Тоже чемпионы мира среди юниоров — 2022 года.

Оценки не просели за полтора года паузы

Родственники Тутберидзе набрали за ритм-танец 74,35. Выступали они, если верить их собственным анонсам, под попурри Майкла Джексона (тема сезона — 80-е). Для сравнения — на Олимпиаде было 71,66. На чемпионате Европы — 73,32. Но все это — полтора года назад. Получается, по сути Диана и Глеб остались при своих. Ну как при своих — в России, конечно, было больше. На легендарном предолимпийском чемпионате в Петербурге — 83,99. Но это пока цифры недосягаемые — на них нужно нацеливаться в Кортина-д'Ампеццо в 2026-м. Или на чемпионате Грузии.

Для старта в новой сборной спустя огромную паузу это очень высокий результат. Видео проката на момент написания заметки в Сети так и не появилось, но по отзывам в соцсетях, скольжение Дианы после работы в новом тренерском штабе Алексея Килякова улучшилось. Хотя наверняка сказалось и сотрудничество с хореографом мирового уровня Бенуа Ришо. За компоненты Дэвис/Смолкин получили чуть больше 8 за все — навыки катания, представление и композицию. И даже выиграли по второй оценке у всех. Сын Килякова, кстати, тоже недалеко — вместе с Элизабет Ткаченко под израильским флагом он пятый.

Видео появилось в общем доступе ранним утром по Москве — вы можете сами рассудить, насколько с экрана хлещут компоненты. Танец зажигательный, прокат для летнего периода весьма добротный.

?

Судьба медалей в произвольном танце решится в ночь со среды на четверг — в районе 2 часов ночи по Москве.