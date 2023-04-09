Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Сегодня, 14:00
В субботу в Санкт-Петербурге прошло шоу команды Тутберидзе, на котором выступили представители ее группы, а также звезды групп Алексея Мишина, Тамары Москвиной и некоторые другие. Атмосфера на шоу вообще была не похожа на соревновательную — вышли к журналистам почти все участники, шутили, смеялись. Мелькнула мысль, что надо уже поменять шоу с соревнованиями местами — весь сезон кататься по стране и зарабатывать деньги, а в апреле поставить пару соревнований и определить лучшего.
Корреспондент «СЭ» попросил каждого вышедшего к журналистам участника шоу выбрать событие/итог и MVP сезона. Ответы получились необычными, а главное, что победителя оказалось определить не так и просто. Поэтому мы продолжим опрос на воскресном шоу Евгения Плющенко. Пока лидеров два — Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник (по три голоса).
Представляем ответы в хронологическом порядке.
— Главный итог сезона, что я его провел достаточно успешно. Результативно, позитивно.
— Кому бы отдал ледовый «Оскар»? Вам (обращаясь к корреспонденту «СЭ»). Ответ не запланирован! Во-первых, номер от человека, который не является фигуристом. И тоже быстро подготовили. Впопыхах делали, коньки сломали, я знаю. Совет людям, которые хотят попробовать фигурное катание: если нравится, катайтесь. В спорте много положительных моментов.
— Должны быть какие-то критерии, не знаю. Вообще это интересный вопрос! «Оскар» все же больше киношная история, а вот выбрать MVP — это интересно. Это должен быть человек, который ворвался и очень классно выступал, занимал места.
— Да скажи уже, что ты, мы поймем.
— У меня в голове Женя Семененко, потому что он ворвался в сезон через травмы, выступал хорошо на соревнованиях, выиграл чемпионат России. Для него это суперудачный сезон. Получается, среди мужчин он лучший в стране. Я бы выделила Женю Семененко, да.
— Наверное, все же новый турнир шоу-программ — это событие. Не могу сказать, что всем все было понятно. Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.
— Быть Алексеем Ягудиным?
— Видимо, и праздновать день рождения (смеется).
— Лиза Туктамышева, я лукавить не буду. Она машина вообще!
Дмитрий: — Я бы хотел отметить достижения Ильи Малинина. Если мы говорим о глобальном событии, то это действительно шаг вперед.
Александра: — Можно выбрать себя? Я вот хотела сказать! Мы — единственные, кто выиграл все главные соревнования в этом сезоне: этапы «Гран-при», чемпионат России, финал «Гран-при». А вообще, симпатизирую очень Пете Гуменнику, поэтому вручила бы ему.
— Про других спортсменов говорить не буду, но за себя скажу, что у меня получился очень насыщенный сезон. Даже слишком много всего появилось в моей жизни после того, как я годами жила тренировками.
Хочу от себя выделить Соню Акатьеву. Очень сильно за нее болела в этом сезоне. Очень рада за ее чемпионат России. Хочется ее выделить. Просто я знаю ее с детства, мы в одной группе начинали. Помню ее еще совсем крохотной.
Александр: — На крайних соревнованиях мы прыгали тройной лутц, и для нас это большой шаг вперед.
Анастасия: — Сложно выделить лучшего. Сезон был волнообразный. Лидеры менялись. Но я бы хотела отметить прорыв Пети Гуменника.
Александр: — Да, однозначно. Согласен с Настей.
— Естественно, победа в финале «Гран-при», это было очень важно для меня. Ну и важный и переломный момент был, когда я получила травму. Сейчас все хорошо.
— Выбрала бы точно не себя. Я не могу никого выделить, это просто невозможно. Всем? Ну, может (смеется).
— Банально будет сказать, но одинаковые баллы на чемпионате России.
— Не знаю, надо придумать рейтинг, как оценивать. Давайте назову Лизу Туктамышеву.
— Победа на чемпионате России, конечно же. И победа красных на Кубке Первого канала. Я ни разу там не выступала плюс закрывала соревнования. Очень приятно и радостно.
Никита: — Я обожаю Аделию Петросян, я бы отдал статуэтку ей.
Виктория: — Согласна.
— Продолжение проведения хороших соревнований в России. То есть никакой уровень не упал, мы чувствуем конкуренцию.
— На каждом соревновании дать можно разным людям. Не знаю... (смеется) Пете Гуменнику! Который хорошо откатал, я считаю, им надо два золота дать.