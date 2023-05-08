Надежда русских танцев на льду перезапустила карьеру с новым партнером. Интервью Софьи Шевченко

21-летняя фигуристка — о причинах, по которым она кардинально поменяла свою жизнь второй раз за прошедший год.

Пожалуй, одной из самых заметных потерь прошлого межсезонья был танцевальный дуэт Софья Шевченко/Игорь Еременко. Еще пару лет назад их видели как одну из главных надежд страны. В танцах на льду редко юниоры побеждают сразу после выхода во взрослые. К большим титулам нужно долго идти, и далеко не все добираются до конца... В какой-то момент силы покинули и Шевченко. Софья устала от фигурного катания и эмоционально завершила карьеру. Громкое интервью, раскрывшее тонкие подробности этого вида спорта, казалось, поставило на этом этапе ее жизни точку.

Однако прошел год — и многое изменилось. Сначала Шевченко появилась в ледовом шоу. Затем стала работать тренером в группе Ильи Авербуха. А потом и вовсе, неожиданно для многих, объявила о возвращении на лед. Причем уже не с Еременко, а с новым партнером — 18-летним Андреем Ежловым. В то же время Игорь также перезапустил карьеру — уже в США с Аннабель Морозов.

Не могу выделить главную причину ухода — все сложилось так, как сложилось

— Год назад вы уверенно говорили, что не хотите заниматься фигурным катанием. Что изменилось?

— На самом деле, мне самой кто-то бы сказал год назад, что я вернусь, — не поверила бы. Как и никто из моих близких. На тот момент единственным моим желанием было абстрагироваться от фигурного катания, отойти от него как можно дальше. Психологически настолько была вымотана, что больше не могла находиться в этой среде и иметь что-то общее с этим видом спорта. И на время я и правда отдалилась, немного успокоилась.

Потом Илья Авербух пригласил нас с Игорем в ледовое шоу, а затем Елена Станиславовна Масленникова — к себе в группу тренерами. Через шоу и тренерство я иначе стала смотреть на фигурное катание, перезагрузилась. Ко мне вернулась любовь к этому виду спорта, к тому же время лечит. Я наполнялась силами, как физически, так и психологически. И вот в один момент сошлись две дороги. Ко мне вернулась любовь к тому, что я делаю, открылся спорт с другой стороны, а я сама смогла наполниться энергией. И ровно в этот момент удачно появляется возможность попробовать снова. Так что почему нет?

— То есть вам помог посмотреть иначе на фигурное катание новый коллектив?

— Коллектив Елены Станиславовны и ее отношение к работе. Честно скажу, никогда не думала, что смогу найти группу, где мне будет настолько комфортно. Меня правда удивило ее отношение к спортсменам, ее внимательность, готовность бороться за каждого, довести каждого до его максимума, сохранив человека и личность. Умение мыслить на перспективу, невероятное спокойствие, умение выжидать.

Спокойствие, выдержка — и все это вместе с выдающимся профессионализмом. Вот та атмосфера, в которой хочется тренироваться. Я приходила в качестве тренера с огромным удовольствием на каток. И сейчас в качестве спортсмена прихожу на лед с еще большим удовольствием.

— Получается, главной проблемой ранее была потерянная связь с тренерским штабом и возможность поработать с новыми тренерами сразу открыла новое дыхание?

— Не могу выделить одну главную причину, почему я тогда приняла решение уйти. Все сложилось так, как сложилось. Это уже в прошлом. Никого не хочется винить, в этой ситуации и нет виноватых. Но те факторы, которые суммировались, вместе дали по итогу такой результат. У меня были с прошлым тренерским штабом недопонимания, и моя ошибка была в том, что я не пыталась пойти на контакт. Выяснить, что не так, поговорить. Как и тренеры. Взаимопонимание — ключевой момент.

В какой-то момент ситуация достигла критической точки, и не было дальше ни сил, ни желания бороться, поскольку все зашло в тупик. Я поняла, что не хочу дальше так двигаться. А если у меня нет желания каждый день выходить на лед и работать, то ради чего все это терпеть? Можно терпеть до определенной точки, но результата так не будет.

— Есть сожаление по принятому в прошлом году резкому решению? Либо все сложилось так, как должно было быть?

— Нет никаких сожалений вообще. Мне многие говорили, что я ушла зря. Люди со стороны думали, что это ошибка, те, что поближе со мной, знали больше и понимали, что иначе быть не могло. Они видели мое состояние и неготовность двигаться дальше. Это была переломная точка для меня, которая вывела сейчас меня на абсолютно другой уровень.

Я иначе стала относиться к тому, что делаю. В моем окружении появилось невероятное количество людей, с которыми я бы хотела двигаться дальше. Поэтому я не то что не сожалею. Я очень рада, что в моей жизни все происходит так, как и должно происходить.

Софья Шевченко и Игорь Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чем больше я объясняла на льду другим, тем больше понимала, что не все показала сама

— Как изменилась ваша жизнь без ежедневных тренировок? Иначе стали к ней относиться?

— Когда ты тренер и объясняешь какие-то моменты спортсменам — и с точки зрения техники, и с точки зрения психологии, — задаешься вопросом, почему не обозначал эти вещи сам для себя, когда был спортсменом. Настолько переворачивается картинка твоего сознания и взгляд на спорт!

Сейчас я знаю эту среду теперь и как спортсмен, и как тренер. Когда ты тренер, то проговариваешь внутри себя вроде бы банальные вещи, но их нужно уяснить. И многие ребята отмечали, что к ним приходит осознанность после того, как они сами попробовали поработать тренером.

— В какой момент вы поняли, что идея попробовать вернуться в спорт — это не шутка, а серьезные намерения?

— Таких моментов было несколько. Во-первых, действительно начали шутить ребята: Соня, давай с нами, хватит отдыхать. Это все доходило до Елены Станиславовны. В какой-то момент мы с ней сидели в машине, ехали на соревнования. Обсудили, насколько это вероятно. Я ей сказала, что и правда об этом думаю. Восстановилась, чувствую в себе силы и скучаю по соревнованиям. Тогда она сказала мне, что можно двигаться в этом направлении. Следующим этапом было сказать об этой идее партнеру. Андрей тогда еще соревновался, и с моей стороны было бы неправильным сбивать его настрой. Подождала, пока закончатся основные соревнования, сели, поговорили, обсудили многие нюансы.

Я у него спросила, насколько он готов двигаться в этом направлении, предупредила, что это тяжелый труд и не будет такого, что мы встаем в пару и сразу все легко будет получаться. Мы наслаждаемся процессом и рады работе друг с другом, но я уже была спортсменкой на высоком уровне и знаю, насколько это трудно и физически, и психологически. Андрей мне ответил, что готов, не боится, он тоже об этом думал. Подождали, пока закончится сезон с предыдущей партнершей, и как только он откатал последний старт, встали в пару полноценно.

Помню, мы сидели втроем перед тем, как выйти на лед и провести свою первую тренировку. Я, Андрей, Елена Станиславовна. Она сказала, что ей страшно, как и нам, но раз решились — надо пробовать. Вот на этом и сошлись. Мы все в одной лодке, есть нюансы, которые нужно преодолеть, но пройти эту дорогу мы сможем только вместе. Потом нас увидели ребята, и новость о том, что мы становимся в пару, перестала быть большим секретом.

— Насколько я понял, пока что тренерская работа так сильно не затянула? Раз решили вернуться в спорт.

— Нет, тренерская работа — это безумно интересно, и я думаю, что еще к ней вернусь. У меня есть много чего, что я еще могу дать детям, много идей в голове и планов. Но чем больше я показывала на льду и объясняла, тем больше понимала, сколько у меня еще потенциала и знаний, которые могу применить сама. Поэтому раз сейчас есть все условия, чтобы вернуться, почему бы для начала не завершить все свои цели как спортсменке? А тренерство меня дождется.

— Получается, не сказали последнего слова в спорте?

— Верно. Я почувствовала в себе потенциал, который я не успела реализовать. И силы, чтобы его реализовать сейчас. Есть все условия, команда, партнер, так что надо действовать.

Софья Шевченко и Игорь Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Игорь — свободный человек без обязательств. Я могу лишь искренне пожелать ему удачи

— Ранее вы уверяли, что если и вернетесь — то только с Игорем. Насколько сложно было работать с новым партнером?

— С Игорем мы прошли действительно большой совместный путь. На тот момент мне было сложно предположить, что я буду кататься с кем-то другим. Но когда я принимала решение, что буду кататься с Андреем, Игоря уже не было продолжительное время в России. Мы не выходили на связь, и наши пути разошлись. У каждого своя жизнь и своя карьера. Каждый по-своему счастлив, могу сейчас ему пожелать только удачи. Очень ценю тот этап, который мы с ним прошли вместе. Благодарна за тот этап, который мы прошли с ним вместе, но сейчас у меня новый виток карьеры вместе с Андреем. Сейчас он для меня единственный и самый классный партнер.

— При этом вы же работали вместе в одной команде? И Авербух даже пытался вас уговорить вернуться в спорт.

— Важный момент — диалог. Как с тренером, так и с партнером. Как выяснилось, после завершения карьеры нам этого не хватало. Стоило чаще разговаривать, обсуждать, что нас беспокоит. Общие цели, планы, что нам мешает двигаться, что нам нужно для результата. Если мы чаще говорили бы друг с другом, наша совместная карьера вполне могла пойти по другому сценарию. Но после того как мы с тренерами решили приостановить нашу спортивную деятельность в ноябре 2020-го, мы так больше не садились вместе и не разговаривали.

Не думаю, что у Игоря было большое желание, если бы оно было — мы бы сели и поговорили. Как-то так мы и не сошлись. Не знаю, в чем конкретная причина, почему мы не обсудили возможность вернуться вместе как пара, не собрались, не подумали. Что-то, может, и могло получиться, но этого не произошло. А сейчас все сложилось наилучшим образом для нас обоих. Значит, так и должно было быть.

— Мне в голову сразу приходят истории развода без особого конфликта. Когда в семье долго не говорят о накопившихся проблемах, а потом расходятся как в море корабли...

— Не знаю, насколько правильная аналогия, в моей жизни разводов не было. Но что-то в этом есть. Одно скажу точно: конфликтов не было и никаких негативных чувств друг к другу нет. Я искренне хочу, чтобы у Игоря все сложилось наилучшим образом. Он очень хочет реализовать себя. И если сейчас он на пути к своей мечте, то могу только за него порадоваться.

— То есть спокойно восприняли новость, что Игорь вернется в спорт с другой партнершей?

— Это жизнь, все меняется. На тот момент мы закончили совместную работу и были свободными от обязательств людьми. И если человек хочет двигаться дальше и видит в этом направлении свое развитие — то почему нет? Пожалуйста. Я постаралась принять это спокойно, хотя новость пришла неожиданно.

Единственным неприятным моментом был тот факт, что мне сказал не сам Игорь. Узнала случайно, услышала со стороны и была к этому не готова. Но я понимаю, что он взрослый свободный спортсмен и имеет полное право поступать так, как он хочет. Я, как человек, который его уважает и который ему благодарен за многое, должна его только поддержать.

— Получается, вы ни разу не общались после того, как Еременко уехал за границу?

— Нет, не общались.

— Рано или поздно вам придется напрямую конкурировать. Это будет принципиальное соперничество для вас?

— Вообще об этом не думаю и концентрируюсь только на нашей паре и только на нашей работе. А что там будет в плане конкуренции, насколько она будет острой... Все это в нашем случае второстепенно. Есть много других задач. Неправильным будет выделять Игоря и его партнершу как каких-то особых соперников. Все пары интересные, сильные, к каждой паре нужно относиться одинаково.

— С точки зрения этики вы говорите все правильно. Однако себя не обманешь, и чаще всего подобные встречи проходят эмоционально. Либо вы и правда отпустили полностью эту ситуацию.

— Надеюсь, что отпустила. Все силы сейчас уходят на создание той пары, которую мы строим с Андреем. Распыляться на что-то извне — пострадает качество моей работы на этот новый проект. Как я буду себя чувствовать, когда и если мне придется выходить на лед с Игорем, — на сегодняшний день я не знаю. Сложно предсказать, но постараюсь сделать все, чтобы от этих эмоций абстрагироваться.

Аннабель Морозов и Игорь Еременко. из личного архива

Не сказала бы, что вариант с Ежловым вынужденный. Это отличное сочетание

— Когда вставали в пару с Игорем, вам приходилось расти до уровня своего партнера. Сейчас обратная ситуация — с точки зрения регалий ваш уровень заметно выше, чем у Андрея. Как вы выстраиваете отношения? Приходится теперь тащить за собой партнера?

— Знаете, Андрей такой человек и спортсмен, что его не нужно никуда тащить. Он готов воспринимать информацию, у него горят глаза. И это был главный аргумент, по которому я решилась встать с ним в пару. Я увидела с его стороны огромное желание. И поняла, что это желание будет его толкать в сложные моменты. Вообще аналогии, конечно, интересные получаются.

В очередной раз убеждаюсь, что все, что происходит с нами, — не просто так. Ситуация похожа на ту, когда меня поставили кататься с Игорем. Он был уже опытным спортсменом, и мне действительно потребовалось время, чтобы перейти на его уровень. И я вынесла много моментов из того опыта. Как положительных, так и не самых приятных. И я стараюсь перенести этот опыт в работу с Андреем. Я как никто другой понимаю, насколько ему непросто. Стать качественным партнером в танцах на льду — большая работа. Стараюсь помочь, объяснить, поддержать.

— Авербух в интервью сказал, что вариант с Андреем был едва ли не вынужденным — в группе не так много партнеров. Неужели партнерша вашего уровня не получала интересных предложений? Не было сомнений идти на такую авантюру?

— Не сказала бы, что вариант с Андреем вынужденный. Мне предлагали встать в пару именитые, известные в среде фигурного катания ребята. И не один раз. Но я отказывалась. Говорила нет, потому что мне хочется привнести в этот спорт что-то новое и свежее. Эта новизна должна быть энергетически наполнена. Сейчас я отдохнула, восстановилась, переосмыслила многие вещи. У меня огромное желание и мотивация. И вместе со мной — Андрей, который только начинает свой путь в танцах и голоден до результатов.

На мой взгляд, это отличное сочетание. Уверена, что результат не будет быстрым, но он будет. На перспективу лучший вариант из возможных, а в наше время только что и думать на далекую перспективу.

— Вы уже достигли взаимопонимания в работе? Как проходит процесс адаптации друг к другу?

— Тут надо и Андрея спрашивать, но, на мой взгляд, вполне. Очень здорово, что все идет через диалог. Мы много обсуждали, к чему каждый в паре стремится, на что мы готовы пойти ради результата. Как мы будем работать, проходить сложные моменты. Абсолютно открыты друг к другу, тренировки проходят на позитивной ноте. Бывают сложности, но без этого никуда. Спокойно к этому относимся.

— При этом впервые вы встали в пару случайно на вузовском мероприятии, верно?

— Мне нужен был партнер, с которым я бы исполнила показательный номер, и им стал Андрей. Нас записали на видео, оно до сих пор где-то есть в интернете. Никто тогда не мог и подумать, что все закончится тем, что мы будем строить совместную карьеру. Но когда я сама посмотрела на нас в паре со стороны, то мне понравилось, как мы смотримся. И по пропорциям, и внешне.

Сразу почувствовала незримую химию, хотя, казалось, один раз прокатали вместе. Держались друг за друга, чтобы не упасть, но сигнал в голове, что это интересная возможность, зазвучал. Энергетически и визуально мы откатали здорово с первого раза. Так, может, и правда стоит попробовать нечто большее?

— Сколько вы тренируетесь вместе? Пару месяцев?

— Даже меньше. Несколько недель Андрей катался с двумя партнершами. С одной накатывал программу, чтобы выступить на последних соревнованиях в сезоне, а со мной делал первые шаги, чтобы прочувствовать друг друга. Но это была только лишь проба, полноценные совместные тренировки у нас начались только в апреле. Прошел примерно месяц, не больше.

Софья Шевченко и Андрей Елжов готовят новые программы. из личного архива

— Тем не менее вы уже успели поставить произвольный танец.

— Это большая заслуга наших тренеров, задумка оригинальная и классная. Сейчас нарабатываем детали программы.

— Если хотите добавить в фигурное катание что-то новое, ваши образы на льду будут разительно отличаться от того, что мы видели ранее в паре с Игорем?

— Скорее всего. Не могу сказать, что мы нашли свой оригинальный стиль, но в процессе поиска. Копированием заниматься точно не собираемся.

— Как у вас строились отношения с предыдущей партнершей Андрея? От нее уходил к вам партнер, при этом они выходили вместе на последние старты — не самая рядовая история.

— Ксения Мелкумова — молодая перспективная девочка, которой сейчас ищут партнера. После того как они выступили на последнем своем старте, пришлось сказать ей, что у нас есть такой план. Очень аккуратно, вежливо, по-человечески друг с другом говорили. Есть ощущение, что друг друга поняли.

Думаю, что этот расклад будет положительным и для Ксюши, ей сейчас подбирают интересного молодого партнера. С Андреем у нее была большая разница в возрасте, а она еще может вполне реализовать свой потенциал в юниорах. В то же время как Андрею пора выходить по уровню и возрасту на мастера.

— Она остается в вашей же группе?

— Да, мы продолжаем тренироваться вместе, конфликтов не было. Все хорошо.

— Андрей то ли в шутку, то ли всерьез грозился показать на льду сальто. Этим планируете в том числе удивлять публику?

— Про сальто скорее он пошутил. Может быть, вставим в показательный, почему нет, но в программах на ближайший сезон вставлять сальто не планируем. Не так я бы хотела, чтобы нашу пару воспринимали, однако умение делать подобные элементы говорит о широких навыках Андрея. С ним легко делать поддержки, он сильный партнер. И мы можем здорово развиваться в плане поддержек.

— Теперь в танцах на льду разрешены прыжки. Планируете вставлять в программу?

— Это называется хореографический прыжок. Пока что не планируем. Если бы ложились на музыку — можно попробовать, но на ту тему, что мы выбрали в этот раз, вряд ли стоит.

Софья Шевченко. из личного архива

Почти все прошли через то, о чем я говорила. И у многих из-за этого не задалась карьера

— Вы часто говорите про Елену Масленникову. Основная работа идет с ней, не с Ильей Авербухом?

— Она главный тренер группы. Илья Изяславич — наставник. Он курирует группу и задает ей общее направление.

— Какие ключевые особенности в работе с ними вы подметили?

— У них очень свежий взгляд. За счет того, что много времени проводят с актерами, ставят различные шоу, — широкий кругозор, большой опыт. Поэтому видят на льду тонкие вещи, которые другие не замечают. Илья Изяславич может прийти и добавить в прокат одну небольшую деталь. Но благодаря ей сразу по-другому играет вся программа и воспринимается образ. В работе с Еленой Станиславовной хочу выделить умение контролировать ситуацию, оставаться спокойной и выдержанной. Относиться к каждому спортсмену как к отдельной личности.

Мы работаем вместе уже год, но я ни разу не видела, чтобы она переходила на эмоции. Она редко кричит, может объяснить все словом и взглядом. Просто посмотрит на тебя, и ты понимаешь, что неправ. Ее все уважают, даже мысли не возникает с ней спорить. И это меня восхищает.

— С предыдущими тренерами после разрыва ни разу не общались?

— Нет. Виделись на соревнованиях, но общение заканчивалось банальным приветствием.

— Эмоции уже утихли или до сих пор тяжело воспринимаете уход из группы?

— Эмоции, конечно, остались. Мы провели вместе большой промежуток времени, и он был насыщенным. Было много радостных моментов, когда мы вместе побеждали и преодолевали трудности. Люди, с которыми у меня была сильная связь, привязанность. И полностью она никогда себя не исчерпает. Это сложно отпустить.

— Ваше интервью после решения приостановить карьеру вызвало широкий резонанс. Вы получили обратную связь после того, как открыли темную сторону российских танцев на льду?

— Мне говорили, что это интервью активно обсуждают, другие специалисты комментируют мои слова... Но я не читала ни прессу, ни интернет. Читала только то, что мне писали лично или говорили близкие. Не было ни одного негативного отзыва даже в соцсетях. Невероятное количество спортсменов сказали мне спасибо. Потому что уже невозможно это было терпеть.

Мы все через подобное прошли. И у каждого по десять знакомых, у кого карьера не состоялась из-за таких нюансов. И мне захотелось честно, от души рассказать все так, как есть. И коллеги приняли это положительно. Даже моим родителям звонили и писали родители других спортсменов с благодарностью: здорово, что хоть кто-то это сказал.

— Что ответите критикам, которые говорили, что такими аргументами вы объясняли личные неудачи?

— Мы видим мир таким, какими сами являемся внутри. Мир — зеркало, в нем — наше отражение. Люди вольны считать так, как они считают. Каждый видит эту ситуацию по-разному, но в моем окружении мои слова нашли отражение. Потому что со мной были единомышленники. Они видят мир так же, как и я. Не было задачи понравиться всем, ее в принципе быть не может.

Софья Шевченко. из личного архива

Мной двигало нежелание соприкасаться с фигурным катанием в любом виде

— Вы учитесь одновременно в двух университетах, верно?

— Все так.

— Как вы собираетесь совмещать учебу с профессиональным спортом? Даже для простого человека учиться в двух институтах сразу — нетривиальная задача.

— Нелегко было совмещать и с тренерской работой, она тоже подразумевает присутствие на катке с утра до вечера. Спасибо Елене Вячеславовне Халиповой, декану МГУ, моему куратору в ГИТИСе Елене Анатольевне Чайковской — за то, что все входят в мое нестандартное положение. Безусловно, приходится пропускать. Упускаю, возможно, важные моменты. Но все-таки скажу, что при желании — все реально.

Конечно, не получается учиться с полной отдачей и включенностью, посещать все лекции. Тем не менее стараюсь вытащить из себя максимум. Елена Станиславовна положительно относится к образованию, она уверена, что для спортсмена это неотъемлемая часть жизни. И если возникают важные моменты по учебе, делает скидку и меняет тренировочное расписание, чтобы мы успели все закрыть и сдать.

— То есть в академический отпуск уходить не собирались, чтобы успеть закрыть все долги?

— Мысли на этот счет возникают. В ГИТИСе смысла нет — там я выхожу на четвертый курс, и впереди только дипломная работа. А вот в МГУ учиться еще пять лет. Так что посмотрю и оценю силы. Планирую долгую спортивную карьеру, и, возможно, академ будет актуальнее позднее.

— Что вам дает учеба на продюсера и постановщика в плане спортивной карьеры? Меняется восприятие?

— Расширяется. Еще Станиславский говорил, что артист должен быть начитанным и впитывать все извне, чтобы потом в полной мере отразить это на сцене. Все то, что я впитываю во время учебы, конечно же, влияет на глубину погружения в образ и эмоции, которые я хочу показать на льду.

— Как вы оцените текущую ситуацию в российских танцах на льду? Многие говорят о кризисе — прежние лидеры ушли, новые не могут до конца проявить себя.

— Сложно судить, поскольку я внимательно не следила за прошлым сезоном. Смотрела юниорские соревнования, потому что работала с юниорами. За мастерами не наблюдала. Из того, что слышала и видела, скажу, что проходит естественный процесс обновления. Возможно, есть небольшой кризисный момент. Но этот кризис в итоге приведет к смене поколения, смене системы. И через обновление — к прекрасным результатам. Надо подождать.

— При этом кризис — лучший шанс проявить себя для новых пар. В пресловутой «очереди» танцев на льду включили эскалатор. Рассчитываете на нем прокатиться?

— Вполне, об этом я и говорю. Рассвет будет, и у нас есть шанс попробовать попасть в эту волну успеха, выплыть с ней.

— Вас не пугает общая ситуация вокруг российского спорта? Ведь когда вы уходили, одной из причин называли неопределенности в связи с ковидом. Сейчас неопределенностей стало только больше.

— Тогда мной двигало сильное внутреннее нежелание соприкасаться с фигурным катанием. В любом виде. И я легко находила под этот повод себе аргументы. Сейчас мной, наоборот, двигает большое желание вернуться в фигурное катание. Любовь к этому виду спорта. Это главное. Если смотреть только на внешние обстоятельства, ничего не построишь. Либо чувствуешь, что ты готов и это твое. Наслаждаешься каждый день, и это твоя стихия. В таком случае так ли важно, что вокруг? Все остальное неважно, будешь работать вопреки всем обстоятельствам.

— Говоря о долгосрочной карьере, мысли, получается, даже не о Милане-2026, а об Олимпиаде 2030 года?

— Спортивную карьеру принято мерить Олимпиадами. Но, на мой взгляд, это не совсем верно. Сейчас трудно сказать, как все сложится. Хотелось бы максимально реализоваться, а как получится — покажет жизнь.

Софья Шевченко

Родилась 14 декабря 2001 года в Москве.

Специализация: танцы на льду.

Партнеры: Игорь Еременко (2014-2020), Андрей Ежлов (2023 — настоящее время).

Тренеры: Ирина Жук, Александр Свинин (2014-2020), Илья Авербух, Елена Масленникова (2022 — настоящее время).

В дуэте с Игорем Еременко становилась бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров-2019, победителем финала серии «Гран-при» среди юниоров сезона-2018/19. На их счету семь медалей различных этапов серии «Гран-при» среди юниоров, в том числе золотые медали на этапе в Латвии в 2017-м и в Австрии в 2018-м.

Чемпионка России среди юниоров, обладатель четвертой позиции на взрослом чемпионате России в сезоне-2020/21, участница этапов серии «Гран-при». Победитель и призер ряда всероссийских и международных стартов.