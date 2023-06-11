«Глупость и несправедливость». ISU оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований

Но крест на выступлениях наших фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов на мировой арене в сезоне-2023/24 пока не поставлен.

Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Это решение касается не только фигуристов, но и конькобежцев и шорт-трекистов.

Впрочем, на самом деле это развитие событий было вполне ожидаемым и прогнозируемым. В то же время не стоит ставить крест на международном сезоне-2023/24 для спортсменов из России и Белоруссии — у ISU еще есть все основания и возможности изменить свою позицию.

Решение

Заседание совета ISU проходило 9-11 июня в Будапеште. На нем обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до соревнований россиян в качестве нейтральных атлетов. И на данный момент Международный союз конькобежцев отложил решение данного вопроса. А это значит, что отстранение пока остается в силе.

«Совет ISU обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года для международных федераций по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Совет ISU решил изучить вопросы целесообразности в отношении потенциальных путей реализации рекомендаций МОК в рамках спортивной деятельности ISU. Совет будет продолжать следить за ситуацией в Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Тем временем отстранение российских и белорусских спортсменов остается в силе», — говорится в заявлении на официальном сайте ISU.

Фото Global Look Press

Реакция

Естественно, в России восприняли такую, мягко говоря, неторопливость со стороны ISU крайне отрицательно.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка жестко отреагировала на продление отстранения российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой ISU.

«Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет», — сказала Навка «СЭ».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова также возмущена. «Решение несправедливое! С помощью каких инструментов мы сможем вернуться на международную арену? Я думаю, что у нас должны быть люди, которые нас защищают. Но не считаю, что падение доходов ISU как-то поспособствует нашему возвращению», — отметила Тарасова «СЭ».

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в свою очередь считает решение ISU вредоносным для развития мирового фигурного катания.

«По взрослым спортсменам у меня никаких иллюзий не было. Что касается юниоров, то была тайная надежда, что наша юниорская команда, которой необходимы международные старты, будет выступать. Очень разочарован этим решением. Считаю его абсолютно неправомерным и вредоносным для развития мирового фигурного катания! Это недальновидное решение. В данной ситуации все постепенно будет приходить к стагнации», — сказал Авербух «СЭ».

Фото Global Look Press

Значение

Но на самом деле ситуация не выглядит такой уж безнадежной. И нынешнее решение ISU пока не ставит крест на российских спортсменах, хотя, конечно, по юниорам, чей «Гран-при» стартует уже летом, опасения есть. С другой стороны, по ним вопрос еще могут решить оперативно. Пока же совет организации планирует изучить вопросы осуществимости в отношении потенциальных путей к выполнению рекомендаций МОК.

Это означает, что на данный момент отстранение действительно сохраняется. Но до начала нового международного сезона (он стартует только осенью) у ISU еще есть основания и возможность поменять свою позицию относительно российского вопроса.

Накануне организация опубликовала ежегодный финансовый отчет, в котором в том числе подчеркиваются негативные последствия от отстранения фигуристов из России и Белоруссии. То есть в союзе прекрасно видят и осознают происходящее. В своей позиции ISU, по информации РИА «Новости Спорт», будет полагаться на позицию МОК. А окончательное решение может быть принято как осенью, так и в августе — в рамках экстренного заседания. Так что ситуация не так безнадежна. И все вполне может измениться в лучшую сторону — после новых рекомендаций МОК, который настроен вполне позитивно.

Об этом также сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Надежда теплилась у нас, хотя она была небольшая. Очень жаль, что не победил здравый смысл у ISU, особенно после их финансового отчета. С точки зрения возможности международного сезона для нас они заявляли, что могут вернуться к рассмотрению вопроса допуска на осеннем совете ISU. Посмотрим, вернутся или нет. Что касается нас — мы будем проводить в полном объеме наши соревнования в соответствии с нашими планами», — приводит РИА «Новости» слова Когана.