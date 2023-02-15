Ученицы Плющенко определят чемпионку? Первенство России среди юниоров возвращается в город, где блистали ТЩК

Шансы воспитанниц Этери Тутберидзе в Перми котируются ниже.

15-17 февраля в Перми пройдет первенство России, где лучшие юниоры страны определят чемпионов. Причем некоторые фигуристы (например, Алина Горбачева), уже засветившиеся на взрослых стартах, ради этих соревнований вернутся в юниоры. Конкуренция ожидается не меньше, чем на взрослых стартах — тройные аксели и четверные прыжки, конечно же, будут.

Алиса Двоеглазова. Фото Global Look Press

Главная звезда Тутберидзе снялась с первенства

В последний раз Пермь принимала первенство России в сезоне-2018/19, когда в юниорах еще выступали Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Тогда девушки заняли весь пьедестал в одиночном катании, хотя Трусова, к примеру, была только седьмой после короткой программы. С тех пор в Перми крупных соревнований не проводилось — разве что этап «Гран-при России» в конце первой половины сезона.

Саша, Аня и Алена с разной степенью успешности выступали на взрослом уровне, а в юниорах теперь новые звезды. Правда, ученицы Этери Тутберидзе сейчас не находятся в лидерах — Алиса Двоеглазова, которая могла претендовать на пьедестал, снялась из-за травмы. Дарья Садкова пока настолько хорошо не выступает и четверные не прыгает.

Золото, вероятно, уйдет одной из учениц Евгения Плющенко — Веронике Жилиной или Софье Титовой. Прогноз не стопроцентный — полностью и короткую, и произвольную программу со всеми ультра-си не удалось выкатать в этом сезоне ни одной из них. Обе спортсменки владеют тройным акселем и четверными прыжками, но тут важно, кто из них справится с нервами.

За пьедестал могут побороться Любовь Рубцова, которая сейчас тренируется у Алексея Василевского, Агата Петрова (группа Алексея Мишина), Мария Гордеева (группа Сергея Давыдова) и Алиса Юрова (группа Плющенко). Люба в январе сломала ногу и выкладывала фотографии на костылях, но сейчас присутствует в заявке на первенство России. Значит, успела хотя бы минимально восстановиться. Маша умеет прыгать четверной сальхов, но получается он у нее нестабильно. А у остальных девушек если и есть ультра-си, то на соревнованиях они их пока не показывали.

Отдельно хочется отметить появление в списках Алины Горбачевой. Фигуристка уже вовсю соревнуется со взрослыми — взяла бронзу этапа «Гран-при» в Перми, вошла в десятку на чемпионате России и поучаствовала в Кубке Первого канала. Учитывая то, что спортсменка уже каталась на одном льду с отечественными звездами и приобрела важный опыт, можно ожидать, что оценка за компоненты у нее будет на уровне.

Григорий Федоров. Фото Global Look Press

Федотов против Федорова

Конкуренция в мужском одиночном катании есть не только на взрослом, но и на юниорском уровне. Григорий Федоров неожиданно стал победителем чемпионата страны по прыжковым элементам в декабре прошлого года. Но соперников у него немало. Арсений Федотов, Лев Лазарев, Владислав Дикиджи, Александр Голубев, Никита и Кирилл Сарновские — вот неполный список тех, кто поборется за любое место в топе.

Все будет зависеть от качественного исполнения ультра-си и всех остальных элементов — без четверных, конечно, не обойдется. Но кто сможет исполнить их максимально чисто — загадка. Сложность обычно порождает множество ошибок.

В парном катании сразу три дуэта в этом сезоне выступали как по юниорам, так и по взрослым. Соревноваться им приходилось практически каждую неделю, из-за чего иногда страдало качество прокатов. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков еще и съездили на Российско-китайские игры. Там они закончили турнир в одиночестве без участия соперников из Китая — те заболели и снялись с произвольной. По взрослым также выступали Юлия Артемьева/Алексей Брюханов. Учитывая то, что дуэты побывали и на чемпионате России, они и будут фаворитами в первенстве. Интересно, что все три пары тренируются как раз в Перми — школа парного катания на Урале все еще продолжает воспитывать крутых фигуристов.

В танцах, как часто бывает, прогнозировать что-то крайне сложно. Оценки на разных турнирах могут сильно различаться, субъективности здесь больше, чем в других видах. Но круг фаворитов понятен. Анна Щербакова/Егор Гончаров и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин победили на двух этапах «Гран-при». Анна Коломенская/Артем Фролов и Анна Румак/Глеб Гончаров взяли еще по одному. Они и должны повести основную борьбу за пьедестал — в танцах лидеры обычно четко обозначаются в течение первой половины сезона.

Жаль только, что соревнования могут пройти при полупустых трибунах. Среда — пятница — рабочие дни. Хотя максимальная цена за билет составляет только 200 рублей, вряд ли многие пермяки смогут вместо работы прийти на арену. А российские юниоры с их уровнем катания и конкуренции явно заслуживают аншлагов.

Расписание соревнований (время московское)

15 февраля, среда

12.00-14.20 — юноши, короткая программа

15.10-17.30 — девушки, короткая программа

17.45-19.50 — танцы на льду, ритм-танец

16 февраля, четверг

11.15-13.50 — юноши, произвольная программа

14.15-16.00 — пары, короткая программа

16.15-18.50 — девушки, произвольная программа

17 февраля, пятница

10.00-12.15. — танцы на льду, произвольный танец

12.40-14.30 — пары, произвольная программа

Состав участников

Юноши: Николай Угожаев, Андрей Кутовой, Федор Зонов, Семен Соловьев, Николай Логинов, Владислав Дикиджи, Кирилл Андрусик, Кирилл Сарновский, Тимофей Столяренко, Никита Сарновский, Арсений Димитриев, Максим Автушенко, Эдуард Карартынян, Михаил Полянский, Григорий Федоров, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Александр Голубев.



Девушки: Елизавета Куликова, Алина Горбачева, Елизавета Лабутина, Любовь Рубцова, Мария Агаева, Дарья Садкова, Виктория Морозова, Алиса Юрова, Таисия Щербинина, Вероника Жилина, Лидия Плескачева, Софья Титова, Надежда Понтелеенко, Агата Петрова, Мария Гордеева, Дина Хуснутдинова, Милана Лебедева, Анастасия Марасанова.



Пары: Анастасия Егорова/Родион Маринский, Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, София Хисамутдинова/Лев Цеханович, Майя Шегай/Игорь Шамшуров, Анна Москалева/Максим Ложкин, Анастасия Чернышова/Владислав Антонышев, Ева Хмелькова/Андрей Рудь, Елизавета Романова/Валерий Назаров, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.



Танцы на льду: София Алексова/Илья Владимиров, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ульяна Ермакова/Артем Крылов, Анна Румак/Глеб Гончаров, Анна Коломенская/Артем Фролов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Елизавета Шичина/Гордей Хубулов, Мария Сорокина/Арсений Антропов, Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов, Арина Горшенина/Илья Макаров, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Варвара Курносенко/Федор Варламов.