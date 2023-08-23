Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 06:05

Костомаров вышел на лед впервые после болезни. Пока — в необычном качестве

Отдел спорта «СЭ»
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Олимпийский чемпион появился на большой публике во время ледового шоу в Сочи.

В Сочи во вторник стартовал очередной цикл шоу — новый сезон открыл Илья Авербух с его программой «Письма любви». Ранее на черноморском курорте начали выступать подопечные Татьяны Навки, теперь они будут конкурировать напрямую. Но вчерашний день определенно остался за шоу Авербуха. Так как в нем состоялось возвращение одного из главных героев — олимпийского чемпиона Романа Костомарова, пережившего жуткие проблемы со здоровьем, но не потерявшего присутствие духа.

Роман Костомаров до&nbsp;болезни. Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Что за «письма»?

Спектакль стал премьерой, хотя наработки «писем» можно было увидеть по предыдущим постановкам Авербуха. Сами организаторы представляют программу так:

— «Письма любви» — это истории и судьбы людей. Каждый номер — мини рассказ о любви, о важных вещах, которые являются точкой опоры для каждого человека. Любовь вне времени и пространства. Чувства, эмоции, переживания. Для зрителей это будет прекрасное путешествие по различным эпохам и местам, по тайным уголкам души.

Татьяна Тарасова. Тарасова — о выходе Костомарова на лед: «Мы все плачем от счастья»

Авербух говорил, что «Письма любви» — постановка о нас с вами, о том, что нас объединяет, делает сильнее и добрее. О любви к детям, к родным и близким, к нашей стране". И обещал как прославленных фигуристов, так и юные дарования.

И сразу открытие шоу принесло, возможно, главную новость этого года в российском спорте — на льду появился Роман Костомаров, в июне выписанный из больницы после полугода борьбы за жизнь и частичной ампутации конечностей.

Красивое появление

Номер с Костомаровым выглядел так. На лед в одиночестве вышла жена спортсмена Оксана Домнина, которая проникновенно каталась и «зачитывала» письмо Костомарова. А затем на площадку вышел он сам. «Да, я многое потерял, и это ужасно больно, но зато я могу видеть, слышать, чувствовать, обнимать тебя. Я люблю тебя», — говорит голос Костомарова и на этих словах они обнялись. Зал стоя провожал пару в закулисье.

— Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и все нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам, — обратился Костомаров к зрителям.

Оксана Домнина добавила, что решение о выходе стало совместным: «Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — сказала она «РИА Новости».

— Мы все плакали и плачем от счастья. Я просто счастлива, что он на ногах, — восприняла новость Тарасова в разговоре с «СЭ».

Роман Костомаров с&nbsp;супругой Оксаной Домниной. Супруга Костомарова заявила, что выход фигуриста на лед стал их совместным решением

Сможет ли Костомаров кататься?

Рано или поздно Роман должен был появиться в шоу Авербуха — мы это прогнозировали еще весной посредством видеообращения, но Илья сделал все обстоятельнее и красивее. Вероятно, следующий вопрос, который имеет смысл поднять — а может ли олимпийский чемпион Турина появиться на льду в коньках? Раньше фигуристы после такого вопроса качали головами и отвечали, что научиться бы снова ходить. Этот этап Костомаров с честью прошел, преодолев тяжелейшее психологическое падение и очевидные физические сложности.

Почему ему не под силу пройти следующий этап? Конечно, подобных прецедентов практически не было, но нейрофизиология и другие науки настолько продвинулись, что в значительное восстановление фигуриста уже верится смелее. Тем более что прыгать танцору на льду не нужно. Но, конечно, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня и излишне педалировать его не стоит. Пусть лучше это станет сюрпризом — если сам Костомаров захочет его сделать — как сейчас в Сочи, когда никто не ожидал его выхода на лед.

Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитову обвинили в нарушении ПДД. Мы установили — она не проезжала на красный свет