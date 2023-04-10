Шоу Тутберидзе vs шоу Плющенко — что круче? Сравниваем и удивляемся

Пытаемся оценить две абсолютно разные задумки.

За два дня я побывал на двух ледовых шоу — Тутберидзе и Плющенко. Таких же разных, как Петербург и Москва, в которых они проходили, — но делящих общий рынок. Поэтому неизбежны сравнения и взаимный троллинг.

Часто фраза «как можно сравнивать такие разные вещи?» кажется лукавством. А зачем сравнивать одинаковое? Но чем взрослее становишься, тем лучше понимаешь, что не нужно стремиться все со всем сравнить. Яна Рудковская и Этери Тутберидзе — две сильные амбициозные женщины с характером, и для фигурного катания — шанс, что они «нашли» друг друга и конкурируют. В стране и так все меньше выбора — уходят зарубежные бренды одежды, визу для путешествия получить все сложнее, а кто-то скучает по хамону и европейскому сыру.

Так пусть в фигурном катании остается максимальное разнообразие продукции. Кто за проверенным и лиричным — к Авербуху, кто за масштабом и объемом постановки — к Плющенко/Рудковской, кто за ностальгией по спортивным номерам сезона — к Тутберидзе. А есть еще Татьяна Навка, на рынок шоу выходит Алексей Мишин и так далее. Этому надо радоваться, а не выяснять, кто менее достоин зрителя.

История про шоу Тутберидзе и Плющенко — как раз про такие две одесские большие разницы. Но что ж, давайте попробуем хотя бы сопоставить.

Спрос есть

Что точно объединяет эти два шоу — критика. Самое яркое проявление в случае с Тутберидзе — то, что шоу «неинтересно» (цитата самого тренера). Главный сюжет критики после шоу Плющенко в соцсетях — что Трусова раздает автографы за несколько тысяч рублей. На «ВТБ Арене» действительно состоялась автограф-сессия Александры, на которую формально допускались люди с чеками — то есть те, кто купил продукцию из фирменного магазина Alexandra Trusova. Причем цены на нее приличные. Шопер (по-русски — сумка) — от 1400 рублей, одежда — от 3400.

И на обе претензии можно ответить легко — в России рыночная экономика, и покуда будет спрос, этот продукт обосновывает право на жизнь. Не хотите платить несколько тысяч рублей за возможность обнять Трусову — не покупайте. В конце концов, бесплатно ее можно подстеречь у ЦСКА. Однако очереди к чемпионке страны свидетельствуют об обратном — бренд оправдывает себя.

То же самое в случае с шоу Тутберидзе. Если оно такое неинтересное, на него перестанут покупать билеты. Конечно, пока неизвестно, сколько соберут ее мероприятия 13-14 апреля в «Мегаспорте», но очевидно, что стадионы не пустуют. А значит, организаторы имеют право устанавливать цены, которые захотят. Так работает индустрия развлечений. Фигуристам надо зарабатывать в условиях изоляции, и да, в стране не так много денег, но покупательная способность остается. И точно не промоутерам шоу думать о том, как бы повысить доходы населения.

Словом, пусть хотя бы в фигурном катании цветут сто цветов, как завещал известный капиталист Мао Цзэдун.

Тутберидзе собирает результативных

Да, шоу Тутберидзе не про единую канву выступлений или драматический сюжет, а антология лучших номеров. Но Тутберидзе, Глейхенгауз и Дудаков пока скорее тренеры и заняты весь сезон другим. Объяснимо, что у них меньше времени ударяться в театр. Но в России до недавнего времени был всего один турнир, на котором собирались все топовые одиночницы в одном месте, — чемпионат России. Теперь есть финал «Гран-при». Но этого мало — и шоу Тутберидзе собирает почти всех лучших среди действующих, за исключением Муравьевой. Плюс две лучшие пары, чемпион и вице-чемпион России в мужском одиночном и Загитова с Медведевой. Тоже дорогого стоит.

Что зацепило — люди понимают, что внимание СМИ важно. Я не помню, когда последний раз на шоу к журналистам выходили все участники. Кроме Алины Загитовой. Причем даже привычно аккуратные Софья Акатьева и Евгения Медведева были веселы и готовы шутить. Разве что Анна Щербакова, как показалось, вышла вперед в списке ждущих подвоха.

Конкретно шоу в Петербурге вытянули местные, питерские, — Евгений Семененко устроил совместный номер со вчерашними юниорками Петросян и Акатьевой, сделав их своими куклами, Гуменник запремьерил с прокатом под культовую Rammstein. Но главное, что сами фигуристы катаются качественно — держат форму под апрельское турне, прыгают в конце шоу параллельные четверные. Если оставить за скобками аргументацию, что это не шоу, но весьма качественный вариант гала-вечера в воскресенье после больших соревнований ISU.

И еще один аргумент в пользу качества — толпы китайцев, которые заполонили трибуны на обоих шоу. Кажется, мы входим в новую фазу истории российского фигурного катания, когда за брендом Тутберидзе/Плющенко/Трусова готовы приезжать люди из другой страны — чтобы, например, совместить туристическую поездку и возможность увидеть кумира. Это первый шаг на долгом пути к ханюмании — когда на соревновании в любой точке мира можно было собрать зал, если туда приезжал Юдзуру. Даже в провинциальную канадскую Келоуну доезжали поклонники его таланта из Азии — и не только из Страны восходящего солнца. И в этот момент поневоле чувствуешь гордость за то, что строилось годами в российском фигурном катании. Бренд уже готов становиться в ряд с балетом, космосом и литературой. И здесь империи Тутберидзе и Плющенко делают одно дело. Возможно, не за горами гастроли российских шоу в Китае. Рассказывают, что в некоторых случаях 50 процентов просмотров видео прокатов на сайте Первого канала — из Китая.

Плющенко: масштаб и многочисленные фишки

Концепция Яны Рудковской, конечно, совсем другая. Это настоящий спектакль на льду, который в этот раз получился удивительно крутым. И сама идея «Русских сезонов» спустя век после Дягилева оказалась качественно обыграна. Сейчас почти все шоу выигрывают государственные гранты на поддержку, но «Русские сезоны» — это идеал продвижения русской культуры в условиях отмены. Представьте — вы иностранец, попали на пару деньков в Москву и думаете, куда пойти вечером. Вы, может, и любите русскую культуру, но устали от новостей — не хотите политики, пропаганды в лоб и тому подобного.

Лучшая русская классическая музыка с балетом, многооборотными прыжками от наших фигуристов, да и с русским размахом сценографии — так должна выглядеть мягкая сила России. Чтобы как можно больше людей проникалось к ней интересом, приезжало вопреки бюрократическим барьерам. Собственно, Дягилев «Русскими сезонами» в Париже старался сохранить нашу культуру.

На представление приехала фигуристка из Испании на гигантских коньках-ходулях, в тизере «Русалочки» был задействован полноценный водопад — да и сама идея тизера будущего шоу внутри идущего и гениальна, и практична. Яна Рудковская говорит, что впервые в мире. Не смею спорить — я в таком формате это не видел, хотя мог упустить.

Как раскрывается Муравьева, как Трусова делает кантилевер со скрипкой, какой мем сделали ребята из хореографии водорослей — в новом шоу Плющенко фишки на каждом шагу, о них буквально спотыкаешься. А мой личный главный итог — балет получает свою порцию славы наравне с фигуристами. Если на «Снегурочке» балерины танцевали на небольшом круге на отшибе льда, то теперь их сцена существенно расширена и 3/4 зала видят их постоянно хотя бы периферическим зрением.

Словом, девушки, не надо ссориться. Вы представьте, что бы получилось в случае коллаборации Рудковской и Тутберидзе. Их не сталкивать лбами надо, а мирить.