Собаки Трусовой vs кошки Рылова. Кто чемпион по любви к животным среди наших спортсменов?

У Александры и Евгения целый отряд четвероногих друзей.

Домашние животные дарят людям уют и особое семейное тепло — всегда приятно возвращаться в дом, где тебя ждет кто-то пушистый с хвостиком. Проще назвать спортсменов, у которых нет кошек или собак, но некоторые особенно выделяются своими привязанностями. У двукратной чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Александры Трусовой — целый отряд любимцев: шесть собак и две кошки! Посоревноваться с ней может только олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Если верить социальным сетям спортсмена, то у него живет целых 11 кошек! Рассказываем о самых больших любителях домашних животных в нашем спорте.

Шесть собак и две кошки Трусовой

Александра является большой поклонницей собак и часто берет их с собой на различные мероприятия. С ними связаны некоторые забавные моменты: на пресс-конференции по окончании чемпионата России в Санкт-Петербурге одна из любимиц Трусовой залаяла в ответ на вопрос. Фигуристка с улыбкой похвалила свою пушистую подружку: «Молодец!»

Всего у Александры шесть собак. Первая — чихуа-хуа Тина — появилась у спортсменки, когда она прыгнула двойной аксель. Пудель по кличке Иоланта стала второй — ее Трусовой подарили после тройного акселя. Третий любимец, скорее, принадлежит брату фигуристки — это сибирский хаски по имени Джек. Четвертая собака по имени Алита появилась у Саши не за достижения, а просто так. У нее очень древняя порода — басенджи.

Пятая любимица, пудель тикап, названа в честь олимпийской произвольной программы Трусовой — Круэлла. А шестую Саше подарили китайские болельщики. Ее порода — бишон фризе. Зовут собаку Селма. Но на этом круг пушистых друзей российской фигуристки не заканчивается.

У Александры также есть две кошки. Первую она подобрала в Новогорске. Назвали любимицу Хлоей. О ней больше заботится брат спортсменки, Егор. Вторую Трусовой подарила массажистка после Олимпийских игр. Бенгальскую пушистую красавицу фигуристка назвала Киарой. В своей колонке для matchtv.ru Трусова отмечала, что очень хотела кошку именно такой породы.

Половина любимцев обитает в частном доме родителей Александры. Но четыре собаки — Тина, Лана, Элла и Селма — живут вместе с фигуристкой в ее квартире. Саша часто берет своих питомцев с собой на соревнования или на шоу, участвует с ними в фотосессиях.

11 кошек Рылова

В 2021 году Евгений рассказал, что всего у него живет сразу шесть кошек различных пород, и он всерьез планирует завести еще несколько. Судя по ролику, который пловец опубликовал в своих социальных сетях, количество его домашних любимцев достигло 11! Сам Рылов говорит, что начал заводить пушистых друзей, так как с детства их очень любит.

«Вот не могу даже сказать, почему конкретно я привел в дом ту или иную кошку или кота, я просто с детства очень люблю кошек, меня к ним тянет. И вот по ходу дела они начали у нас появляться... Один котенок за другим. Сложно было себя удержать, увидел хорошего котенка — взял домой, в итоге теперь их стало шесть. Возможно, это и не предел», — заявил спортсмен «СЭ».

По словам пловца, его любовь к кошкам необъяснима. Он также отметил, что ему нравится характер этих домашних животных. «Они мне очень импонируют, больше подходят по своему поведению, характеру. Возможно, больше походят на меня. Кошки мне гораздо ближе, чем те же собаки, хотя против собак ничего не имею. Тоже отличные, дружелюбные животные, но им нужно постоянно оказывать внимание. Коты же приходят, посидят рядом какое-то время и потом успокаиваются. За ними не нужно постоянно ухаживать», — добавил Рылов.

Помогает ухаживать за таким отрядом супруга Евгения — Оксана. Любовь к пушистым усатым любимцам у них обоюдная. На свадьбе вместо букета невесты был большой плюшевый кот. Образ любимого домашнего питомца присутствовал ранее и в повседневной жизни спортсмена, и даже в профессиональной.

Практически со стартом пандемии Рылов решил использовать медицинскую маску для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Он выбрал средство индивидуальной защиты, имитирующее морду животных из семейства кошачьих, и носил его перед заплывами. Однако, после того как россиянин завоевал историческое золото на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде в Токио, ему запретили надевать фирменный аксессуар на церемонию награждения.

В итоге Евгений появился в маске с котиком на фотосессии. И даже решил продвигать свой бренд. Но о домашних любимцах пловец не забыл — он завел Telegram-канал «Котики Рылова», где рассказывает о жизни своих пушистых друзей.

В отряде Евгения самые разные кошки. Там есть два нибелунга, мейн-кун, три вислоухих кота и многие другие. Клички пловец подбирает случайно — по внешности или поведению питомца. Спортсмен и его супруга называют себя отцом и матерью животных, и чувствуют себя абсолютно счастливыми в таком пушистом окружении. И сами котики, судя по социальным сетям своих хозяев, довольны своей жизнью.