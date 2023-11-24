Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»

Успехи Софьи в новом статусе.

«Золотой конек Москвы»

Девушки

1. Алена Принева — 216,72

2. Агата Петрова — 205,32

3. Мария Гордеева — 199,90

Юноши

1. Лев Лазарев — 273,56

2. Арсений Федотов — 269,70

3. Иван Рамзенков — 233,65

В Москве подошел к концу шестой этап серии «Гран-при». Вернее сказать, юниорская часть соревнований. Юниоры, к слову, выступали не на главном катке столицы — арене «Мегаспорт», а на маленькой тренировочной арене в Бибирево. Каток «Мечта» стал удачным для Агаты Петровой и ее тренера Софьи Самодуровой. Еще совсем недавно Самодурова сама побеждала на чемпионате Европы, а теперь выводит учениц на стартах всероссийского уровня. И хотя победить Петровой не удалось, ее выступление под руководством Самодуровой — одно из главных событий недели.

Юниоров не пустили на главный лед Москвы

У российской серии «Гран-при» множество вопросов, о большинстве из которых мы подробно писали. Но чего точно не отнять, так это того, что у спортсменов второго и третьего эшелона, а главным образом у юниоров, появилась возможность проявить себя. Раньше они выступали на скромных этапах Кубка России, за которыми если кто и следил, то только из невероятной любви к фигурному катанию. И то посмотреть на молодые дарования было делом непростым. Полноценной трансляции не было, результаты появлялись с задержкой, а о трибунах и билетной программе не шло и речи. Сейчас все не так — пусть и число болельщиков могло быть скромным, но зрители присутствовали в Уфе, Омске, Красноярске, Казани и Самаре. Юниоры выступали ровно там же, где взрослые, и получали должное внимание. Но этап в Москве сломал эту добрую традицию.

Несмотря на партнерские отношения арены «Мегаспорт» и ФФККР, договориться об аренде катка на всю неделю не удалось. В итоге большой стадион примет только взрослых спортсменов, а юниоров отправили на каток «Мечта» на севере Москвы. Технически тут есть трибуны, но общая вместимость едва ли превышает 200 человек. При том что организовать централизованный проход болельщиков на такие тренировочные объекты невозможно физически. Вот и вышло, что наблюдали за прокатами только сотрудники федерации, сами спортсмены, тренеры и узкий круг близких знакомых и родителей, кому выдали разрешения. Ребята не скрывали, что разочарованы — в такой обстановке непросто себя завести на соревновательный лад, ведь она мало чем отличается от тренировки. Особенно сильно расстроились те фигуристы, которым посчастливилось ранее выступить на G-Drive Арене в Омске — новейшем объекте мирового уровня.

Самодурова подменяет Мишиных

Матвей Самохин, серебряный призер в танцах на льду в дуэте с Елизаветой Малеиной, и вовсе назвал прокат в Сибири сильнейшими впечатлениями в жизни. Каток в Бибирево едва ли кто запомнит, хотя если он принес победу, то почему бы и нет? Ведь с качеством льда и организацией самих соревнований проблем никаких не было. Так что ничего не мешало спортсменам демонстрировать свои силы. И без ультра-си нас не оставили, юниорки выглядят как последняя надежда женского одиночного. Так, победила москвичка Алена Принева, у которой в произвольной были сразу два четверных лутца. Успешно приземлить удалось только один, однако в текущих реалиях и это достижение вызывает уважение. Напомним, что у взрослых мы до сих пор не видели ничего из прыжков в четыре оборота, кроме флипа Аделии Петросян.

Агата Петрова и Софья Самодурова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй стала Агата Петрова, и о ней хочется поговорить отдельно. Вернее, не о самой Агате, а о ее тренере Софье Самодуровой. Петрова выступает за петербургский «Звездный лед» и формально с ней работают Алексей и Татьяна Мишины. Однако в силу загруженности и возраста уделять много времени молодым спортсменам мэтры тренерского цеха не могут. Поэтому готовят себе смену на этом поприще. Так, с недавних пор полноценно вошла в штаб Мишина его бывшая ученица Самодурова. Еще в 2019-м Софья побеждала на чемпионате Европы и ездила на чемпионат мира. Дальнейшая карьера протекала не так успешно, и год назад она объявила о желании попробовать себя в новом амплуа — и взяла на попечение младшую группу «Звездного льда». С этого сезона Самодурова — полноценный специалист, который готовит фигуристов как до старта, так и во время турниров.

Ученик Тутберидзе проиграл и прервал победную серию

Удивительно, но среди девушек не нашлось представительниц «Хрустального». В общем рейтинге по всем этапам лидируют ученицы Этери Тутберидзе — Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова. Однако на «Золотой конек Москвы» выставили только одиночника Арсения Федотова у юношей. Рядом с ним не было не то что самой Этери Георгиевны, но даже и Даниила Глейхенгауза — ТШТ ограничился присутствием Сергея Дудакова. Федотов выступил отлично — выдал три чистых четверных прыжка и в любом другой ситуации победил. Но в этот день невероятен был Лев Лазарев. Фигурист из команды Сергея Давыдова обошел Лазарева на балл и остановил уникальную победную серию Льва — из 13 побед подряд. Сам Лазарев на это иронично ответил, что когда-нибудь это должно было случиться.

Не было на турнире и Евгения Плющенко, хотя его «ангелы» одержали победу в парном катании. Речь об Анастасии Чернышовой и Владиславе Вильчике, которых якобы пытались переманивать в другие команды. По крайней мере, об этом говорил сам Евгений, с его слов, сразу после победы на предыдущем для дуэта этапе «Гран-при» в Казани к Чернышовой и Вильчику подошли тренеры-конкуренты с предложением о переходе. Анастасия и Владислав не подтвердили эту информацию, но отметили, что им все нравится в школе Плющенко и уходить никуда они не будут. Правда, и с самим Евгением Викторовичем практически не общаются.

Кстати, на этапах «Гран-при» сезон для юниоров не заканчивается. Для лучших будет не только организован полноценный финал, но и новый шоу-старт — Кубок Первого канала среди юниоров. Он стал экстренной заменой прыжковому чемпионату, и теперь ребятам придется вписывать его в свой тренировочный план уже по ходу дела. Однако глядя на то, как те же парники едут по четыре этапа «Гран-при», по два взрослых и два юниорских (в парном катании это разрешено), проблемы это серьезной не составит.