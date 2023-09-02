Мать фигуриста уверяет, что идея с контрактом принадлежит тренеру Крыловой.

Уход Трусовой, Загитова и ПДД, исчезновение Алины Горбачевой... Сказать, что межсезонье в российском фигурном катании проходит весело — не сказать ничего, но даже среди этих веселых событий постепенно формируется фаворит — распад пары Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Кто бы мог подумать, что разлад пусть и талантливых, и перспективных, но еще молодых и не слишком известных спортсменов вызовет такой резонанс. Но сначала — с дикими обвинениями выступила Василиса с тренером Анжеликой Крыловой, а теперь — ответный удар со стороны матери Валерия. Но кого-то убедила версия Светланы Ангелопол?

Новая версия в скандальном разрыве

Кратко о том, что было в прошлых эпизодах сериала. Сериала, потому что иначе все происходящее в фигурном катании России назвать никак нельзя. Это словно медиафраншиза, где есть несколько отчасти пересекающихся между собой проектов. Один из самых популярных в последние дни — решение Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола прекратить совместные выступления. Об этом сообщила Федерация фигурного катания России, всего за сутки до этого выкатившая списки участников контрольных прокатов сборной, в которые включили и дуэт Кагановская/Ангелопол. Потеря одного из самых перспективных дуэтов — заметный удар по российским танцам, которые и так переживали не лучшие времена. Но настоящий огонь был впереди, когда бывшие партнеры решили обнародовать детали конфликта. Фигуристы раньше были вместе не только на льду, но и вне льда. Первые проблемы начались, когда романтика пропала — по инициативе Василисы.

Валерий отреагировал на это резко, и дуэт едва не распался еще в начале лета. Чтобы дотянуть до осени, когда Валерий потребовал от своей партнерши подписать контракт с гарантией для него финансовых условий. По условиям соглашения Василиса и ее родители брали бы на себя все затраты Ангелопола на спорт, после чего Валерий «перешагнул бы через себя» и продолжил кататься с бывшей партнершей, несмотря на якобы имевшее место нарушение Кагановской спортивной дисциплины. Естественно, за такой шаг Валерий попал под шквал критики как в медиа, так и в профессиональной среде. И пусть сам Ангелопол обещал «как мужик не выносить сор из избы», за него решила высказаться мама. У которой оказалась своя версия событий. Услышав ее, хочется сказать избитую фразу, что «все не так однозначно» и «всей правды мы не знаем».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мать Ангелопола уверяет, что идея с контрактом авторства тренера Крыловой

«У нашей семьи нет финансовых проблем, слава Богу, — начинает Светлана Ангелопол с главного. — Никогда ни одна из наших партнерш не была обременена финансовой ответственностью за партнера, хотя подобного рода предложения со стороны родителей девочек поступали часто. Василиса со своей мамой до сих пор зарегистрированы в нашей квартире абсолютно на безвозмездной основе, хотя за регистрацию в Москве люди платят деньги, и в нашей «алчной истории» с самого начала можно было бы «заставить партнершу платить». Не наш вариант».

Она признает, что июль был для дуэта сложным месяцем, и восхищается тренером Анжеликой Крыловой, сохранившей дуэт, несмотря на серьезные противоречия. Светлана — родная сестра Олега Овсянникова, многолетнего партнера Крыловой, с которым Анжелика стала серебряным призером Олимпийских игр в Нагано в 1998. Логично, что Ангелопол хорошо знает как фигурное катание в целом, так и Крылову — в частности.

«Я была уверена, что знаю ее очень хорошо, потому что мы знакомы уже 30 лет. Это моя ошибка и заблуждение, время и жизнь меняет всех людей без исключения, — пишет Светлана об Анжелике Алексеевне. — Составить договор, который бы носил в первую очередь дисциплинарный характер, — это было предложение тренера. И именно этим договором в этом конфликте удалось сохранить пару, дав Валере письменные гарантии того, что в случае очередного нарушения деловой этики этот договор может быть расторгнут в одностороннем порядке». То есть мать Ангелопола уверяет, что ключевой проблемой было поведение Василисы, на которую Крылова хотела повлиять подобным договором. Финансовые аспекты которого Светлана называет «чисто условными».

«Каждый, кто читал этот договор, прочитал его по-своему. Но очень важный аспект из него выкинули — обоюдная ответственность обоих партнеров в случае нарушения ими Кодекса деловой этики ФФККР», — добавила она.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Отсылки к кодексу этики не выдерживают критики

В подтверждение своих слов Светлана Ангелопол прикладывает скриншот переписки с тренером Крыловой, где видно, как она отправила Анжелике Алексеевне некий документ в одну страницу 8 августа. Что позволяет Светлане поймать Крылову на лукавстве, так как она говорила, что не знала ничего о подобных контрактах до недавнего времени. «Еще раз напомню, что инициатором этого договора была именно она, переложив всю ответственность на нас», — завершила Ангелопол свой длинный монолог в соцсети.

Однако есть вопросы по этому скриншоту и к самой Светлане. Во-первых, договор, который показала на этой неделе Василиса Кагановская, был явно длиннее небольшого файла Word в один лист. Во-вторых, написан он был сугубо деловым языком и прописаны в нем были мельчайшие детали, так что назвать подобный документ юмором трудно.

И в-третьих. Если главной целью контракта было гарантировать соблюдение сторонами Кодекса этики ФФККР, то зачем он вообще был создан? Вообще-то члены сборной России должны априори соблюдать нормативные акты федерации, а за их нарушение наказывает не Крылова, родители фигуристов или кто-либо еще, а комиссия по этике ФФККР. Другой вопрос, что этот кодекс давно превратился в профанацию, а сама комиссия и вовсе будто исчезла. По крайней мере, ничего не известно о попытках собрать ее для разбора истории Горбачевой или Кагановской/Ангелопола, хотя это прямая работа для такого органа. В любом случае аргументация Ангелопол удивительна. Впрочем, одним постом Светлана не ограничилась и чуть погодя составила второй, где рассказала, как переживает о разрыве с бывшей партнершей Валерия — Соней Лукинской.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Будущее у фигуристов туманное — новых партнеров пока не нашли

По мнению матери Ангелопола, ее сын сделал выбор в пользу людей, которые затем его предали, сломав тем самым себе жизнь и спортивную карьеру. «Выводы сделаны, время исправлять ошибки и идти дальше. Итог нашей истории — это, к моему глубочайшему сожалению, ошибка тренера, который забыл о том, что он тренирует пару, состоящую из двух человек, и выбрал сторону одного из партнеров, — считает Светлана. — И моя ошибка — слепо доверилась тренеру, отпустила контроль за процессом. Двух «мам Василисы» для Валеры оказалось слишком много».

Дальше она продолжает философствовать и просит у всех прощения, а также благодарит Бога «за то, что он у них есть». В том числе и за это испытание, из которого она обещает выйти сильнее и умнее, преодолев его вместе с сыном. Василисе, в свою очередь, Ангелопол пожелала удачи и быть честной — прежде всего с самой собой.

«Правда — это такая удивительная вещь, которая всегда выходит на поверхность, как бы ее ни прятали. Это не мое мнение или наставление, это жизнь», — теперь понятно, в кого Валерий вырос настоящим публицистом. Пусть стиль и разный, сын Светланы скорее по цитатам из пацанских пабликов, но манера схожая.

Что же по делу, так говорить, что Анжелика выбрала сторону Василисы, едва ли возможно, особенно если вспомнить, что Валерий — племянник ее экс-партнера Овсянникова, с которым она вместе и работала. Так что перекос изначально был скорее в другую сторону. Есть ли будущее в карьере у Валерия — сказать сложно. Но его девушка Полина Усова, судя по всему, не решилась разорвать ради любимого дуэт с Михаилом Антоновым. Василиса в свою очередь катается у Крыловой одна. Зато она, по словам Анжелики, наконец-то «ожила».